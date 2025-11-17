Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành đột phá trong giáo dục đại học

Hoàng Nga
Hoàng Nga
17/11/2025 11:05 GMT+7

Hai định hướng 'Đột phá phát triển giáo dục' và 'Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia' đang trở thành kim chỉ nam cho các trường đại học đổi mới, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước.

Phóng viên có cuộc trao đổi với TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU), về chiến lược phát triển nhà trường trong bối cảnh các Nghị quyết 57, 68 và 71 của Bộ Chính trị đang mở ra giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chuyển đổi số giáo dục trong đại học: Đột phá khoa học công nghệ tại NTTU - Ảnh 1.

TS Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

ảnh: NTTU


CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN

Tiến sĩ có thể chia sẻ về định hướng chiến lược của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trong bối cảnh các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị đang được triển khai?

TS Trần Ái Cầm: NTTU là trường đại học tư thục đa ngành, được thành lập theo chủ trương xã hội hóa giáo dục. Ngay từ khi ra đời, nhà trường đã kiên định với triết lý "Học để làm - Học để sáng tạo - Học để khởi nghiệp - Học để phụng sự xã hội". Trong bối cảnh chuyển đổi số, NTTU xác định hướng đi chiến lược là trở thành đại học đổi mới sáng tạo - số - xanh và nhân văn.

Chuyển đổi số giáo dục trong đại học: Đột phá khoa học công nghệ tại NTTU - Ảnh 2.

Hướng đi chiến lược của trường là trở thành đại học đổi mới sáng tạo - số - xanh và nhân văn

ẢNH: HOÀNG NGA

Nhà trường đã triển khai Đề án chuyển đổi số toàn diện, bao phủ các lĩnh vực quản trị, đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp. Các học phần về khởi nghiệp, năng lực số, sáng tạo và phát triển bền vững được tích hợp vào chương trình đào tạo. NTTU cũng phát triển nền tảng học tập thông minh, phòng thí nghiệm ảo và vườn ươm đổi mới sáng tạo - nơi sinh viên được khuyến khích sáng tạo và thương mại hóa ý tưởng khoa học.

NTTU thực hiện trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học, xem đó là thước đo uy tín và động lực cải tiến liên tục để hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

THỜI CƠ ĐỂ PHÁT HUY CÁC SÁNG KIẾN CHIẾN LƯỢC

Nghị quyết 57, 68 và 71 có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của nhà trường, thưa bà?

Nghị quyết 71 giúp thể chế hóa quyền tự chủ, trách nhiệm giải trình và gắn kết xã hội, mở ra cơ hội để giáo dục đại học phát triển bền vững.

Nghị quyết 57 là kim chỉ nam giúp NTTU khẳng định vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân tạo nền tảng thể chế quan trọng để các trường đại học tư thục phát triển năng động, tự chủ và sáng tạo hơn.

Chuyển đổi số giáo dục trong đại học: Đột phá khoa học công nghệ tại NTTU - Ảnh 3.

Trường phát triển nền tảng học tập thông minh, phòng thí nghiệm ảo và vườn ươm đổi mới sáng tạo

ẢNH: HOÀNG NGA

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các đại học tư thục tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã chuyển hướng mạnh mẽ sang nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trở thành động lực phát triển kinh tế tri thức.

Đối với NTTU, đây là thời cơ để phát huy các sáng kiến chiến lược như Trung tâm Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững (NTTU-SIC), mô hình "Doanh nghiệp trong đại học" (Enterprise-in-University), hay Liên minh đổi mới sáng tạo 3H (Học đường - Học thuật - Hợp tác) kết nối "ba nhà": Nhà trường - Nhà doanh nghiệp - Nhà quản lý.

3 ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đặt ra những đột phá chiến lược nào cho giai đoạn tới, thưa bà?

Chúng tôi xác định 3 đột phá chiến lược để hiện thực hóa tầm nhìn "ĐH Nguyễn Tất Thành - Đại học đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững".

1.Định vị thương hiệu bằng chất lượng: không chạy theo quy mô mà tập trung nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường áp dụng mô hình giáo dục theo năng lực kết hợp tư duy thiết kế, năng lực số, phát triển tài nguyên giáo dục mở và đào tạo trực tuyến, giúp người học phát triển toàn diện.

2.Đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: xây dựng đại học số thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu. Dự án "Digital Twin - Đại học song hành số" cho phép mô phỏng và dự báo hiệu quả học tập, quản lý sinh viên và hoạt động nghiên cứu - là dấu ấn đặc trưng của NTTU trong hành trình số hóa toàn diện.

Chuyển đổi số giáo dục trong đại học: Đột phá khoa học công nghệ tại NTTU - Ảnh 4.

Trường xây dựng văn hóa sáng tạo - nhân văn - bền vững: coi con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển

ẢNH: HOÀNG NGA

3.Xây dựng văn hóa sáng tạo - nhân văn - bền vững: coi con người là trung tâm của mọi chiến lược phát triển. NTTU tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ có tư duy mở, năng lực số và hiểu biết về giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu của giáo dục đại học trong bối cảnh mới.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là đại học tư thục tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững - đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

