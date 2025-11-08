Nam sinh từng ngại nói trước đám đông nay giành quán quân khởi nghiệp

Trong những năm đại học, Anh Khoa để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng bảng thành tích ấn tượng. 4 năm liền mình đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường. Năm 2024, là sinh viên tiêu biểu được lựa chọn đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tại Văn phòng Chính phủ. Năm 2025, tham dự Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025 Việt Nam. Khoa cùng nhóm bạn giành ngôi vị quán quân cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp 2025".

Nguyễn Anh Khoa (đứng thứ 3 từ phải sang) cùng dự án Coffeenergy giành quán quân cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp 2025" do Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia HN tổ chức ẢNH: NVCC

Không chỉ học giỏi, Anh Khoa còn thể hiện rõ tinh thần sáng tạo và tư duy đổi mới khi sáng lập và điều hành dự án Coffeenergy - Pin hữu cơ từ cà phê. Sáng kiến đã tận dụng bã cà phê để chế tạo pin sinh học thân thiện với môi trường. Dự án này đã giúp nhóm của Anh Khoa giành ngôi vị quán quân cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo - khởi nghiệp 2025". Thành công này là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa tư duy sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường của chàng sinh viên Trường Quốc tế.

Đáng chú ý, Anh Khoa đã 4 năm liên tiếp đạt giải thưởng tại Cuộc thi 'Đại sứ văn hóa đọc" do Trường Quốc tế tổ chức. "Dù học chuyên ngành tài chính - kế toán nhưng mình vẫn dành niềm đam mê đặc biệt cho văn học và văn hóa dân tộc. Thông qua các cuộc thi, mình muốn lan tỏa năng lượng, kỹ năng và niềm đam mê đọc sách đối với người trẻ. Bên cạnh đó là niềm tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước mình thể hiện qua từng câu chữ", Anh Khoa nói.

"Chàng trai đa tài" Nguyễn Anh Khoa là sinh viên tiêu biểu với nhiều thành tích, giải thưởng lớn ẢNH: NVCC

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một "chàng trai đa tài", Nguyễn Anh Khoa đã từng là một học sinh khá rụt rè. "Những năm học THPT, mình ít nói, ít tham gia hoạt động tập thể và không có giải thưởng, thành tích gì nổi bật. Nhưng khi bước chân vào đại học, mình tự đặt ra một mục tiêu lớn: phải thay đổi, và đặc biệt trở thành một người tích cực để mọi người xung quanh mình đều tích cực", Anh Khoa nói.

Anh Khoa (đứng thứ 3 từ trái sang) cùng các bạn tại văn phòng Chính phủ trong buổi đón tiếp và gặp mặt Tổng Bí thư Lào sang thăm Việt Nam ẢNH: NVCC

Chia sẻ về hành trình vượt qua giới hạn, Anh Khoa nói: "Mình đã đặt ra mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn để từng bước phấn đấu và nỗ lực. Từ những hoạt động nhỏ tại trường đến các sự kiện, cuộc thi lớn, mình luôn đề ra kế hoạch chi tiết để từng bước chinh phục. Bên cạnh đó, mình cũng cố gắng vận dụng tối đa những kiến thức chuyên ngành đã học để phát huy điểm mạnh của bản thân".

Nói về chàng sinh viên xuất sắc, tiến sĩ Hà Mạnh Hùng, Phó trưởng khoa Khoa các khoa học ứng dụng, Trường Quốc tế, nhận xét: "Anh Khoa là một sinh viên có tinh thần học hỏi cao, năng động, có tư duy sáng tạo trong việc kết hợp kiến thức chuyên môn với thực tiễn. Bằng sự nỗ lực làm việc nghiêm túc, niềm đam mê nghiên cứu và sự chủ động, Anh Khoa đã trở thành tấm gương sáng cho thế hệ sinh viên trẻ hôm nay".

Nhìn lại hành trình 4 năm, Nguyễn Anh Khoa đã thực sự "vượt qua giới hạn" để thể hiện và chứng minh chính mình. "Tuổi trẻ nên không ngừng cố gắng học hỏi để góp phần xây dựng vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vậy nên mình không chờ cơ hội đến mà sẽ tự tạo cơ hội bằng sự chủ động, nhiệt huyết và lạc quan", Anh Khoa nói.