Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiên phong kết nối trí tuệ xanh vì tương lai bền vững
Video Giáo dục

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiên phong kết nối trí tuệ xanh vì tương lai bền vững

Trang Châu
Trang Châu
03/11/2025 09:09 GMT+7

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội thảo quốc tế ICSST 2025, quy tụ hơn 200 nhà khoa học và chuyên gia từ nhiều quốc gia. Sự kiện tập trung chia sẻ các giải pháp xanh, công nghệ tiên tiến và mô hình phát triển bền vững nhằm ứng phó thiên tai, bảo vệ nguồn nước và thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nhiều vùng ở Việt Nam liên tục chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan. Tại TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa tổ chức Hội thảo quốc tế Khoa học và Công nghệ bền vững ICSST 2025 với chủ đề “Giải pháp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu”. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiên phong kết nối trí tuệ xanh vì tương lai bền vững - Ảnh 1.

Các chuyên gia đến từ Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Indonesia chia sẻ mô hình mới

ẢNH: NT

Hội thảo gồm 1 phiên toàn thể và 7 phiên chuyên đề, với hơn 80 báo cáo khoa học xoay quanh các nội dung cấp thiết: bảo vệ nguồn nước, công nghệ xử lý nước và nước thải, giải pháp đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, nông nghiệp - thực phẩm bền vững, kiểm soát tảo độc hại, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiên phong kết nối trí tuệ xanh vì tương lai bền vững - Ảnh 2.

Khu trưng bày sản phẩm công nghệ của giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp hợp tác cũng được mở

ẢNH: NT

Các chuyên gia đến từ Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Indonesia chia sẻ mô hình đô thị nhạy cảm với nước, công nghệ xử lý phân tán quy mô nhỏ cho thành phố đang phát triển, ứng dụng bức xạ trong sản xuất xanh và chiến lược đạt Net Zero đến năm 2050.

