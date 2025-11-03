Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tiên phong kết nối trí tuệ xanh vì tương lai bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nhiều vùng ở Việt Nam liên tục chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan. Tại TP.HCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa tổ chức Hội thảo quốc tế Khoa học và Công nghệ bền vững ICSST 2025 với chủ đề “Giải pháp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu”. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Các chuyên gia đến từ Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Indonesia chia sẻ mô hình mới ẢNH: NT

Hội thảo gồm 1 phiên toàn thể và 7 phiên chuyên đề, với hơn 80 báo cáo khoa học xoay quanh các nội dung cấp thiết: bảo vệ nguồn nước, công nghệ xử lý nước và nước thải, giải pháp đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, nông nghiệp - thực phẩm bền vững, kiểm soát tảo độc hại, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính.

Khu trưng bày sản phẩm công nghệ của giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp hợp tác cũng được mở ẢNH: NT

Các chuyên gia đến từ Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Indonesia chia sẻ mô hình đô thị nhạy cảm với nước, công nghệ xử lý phân tán quy mô nhỏ cho thành phố đang phát triển, ứng dụng bức xạ trong sản xuất xanh và chiến lược đạt Net Zero đến năm 2050.