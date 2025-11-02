Sinh viên ‘cháy’ hết mình, săn quà cực chất tại ngày hội 'Sống xanh sống khỏe’ 2025

Sinh viên thử tài kiến thức phân loại rác thải, tham gia nhiều trò chơi vận động, được các chuyên gia dinh dưỡng kiểm tra sức khỏe và bốc thăm nhận nhiều quà tặng hấp dẫn. Đây là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe” do Báo Thanh Niên tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam, diễn ra tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) vào sáng 1.11.2025.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu khai mạc ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự kiện đã thu hút hơn 500 sinh viên tham gia. Ngoài ra, đây cùng là cơ hội để các bạn trẻ được cung cấp thêm kiến thức về dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, bảo vệ thiên nhiên, từ đó thay đổi thói quen sinh hoạt để phát triển bản thân và có ý thức trách nhiệm với môi trường.

Bên cạnh những hoạt động vui chơi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn còn được lắng nghe các diễn giả như: PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ những kiến thức dinh dưỡng, bữa ăn đầy đủ chất; Bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty Acecook Việt Nam, nói về thực trạng tác động của con người đến trái đất và cách thực hành để biến thói quen thành lối sống xanh, sống khỏe cho bản thân.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng ẢNH: NHẬT THỊNH

Cuối cùng là những thông tin thú vị về sự hình thành, phát triển và những sản phẩm của Công ty Acecook Việt Nam do bà Hồ Bảo Anh, bộ phận Truyền thông và quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam chia sẻ.

Dự kiến, chuỗi ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường ĐH Sài Gòn vào ngày 8.11.2025.