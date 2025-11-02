Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sinh viên ‘cháy’ hết mình, săn quà cực chất tại ngày hội 'Sống xanh sống khỏe’ 2025
Video Giáo dục

Sinh viên ‘cháy’ hết mình, săn quà cực chất tại ngày hội 'Sống xanh sống khỏe’ 2025

Vũ Đoan
Vũ Đoan
02/11/2025 11:04 GMT+7

Nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra tại ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" do Báo Thanh Niên tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam, diễn ra tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) vào sáng 1.11.2025.

Sinh viên thử tài kiến thức phân loại rác thải, tham gia nhiều trò chơi vận động, được các chuyên gia dinh dưỡng kiểm tra sức khỏe và bốc thăm nhận nhiều quà tặng hấp dẫn. Đây là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe” do Báo Thanh Niên tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam, diễn ra tại Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) vào sáng 1.11.2025.

Sinh viên ‘cháy’ hết mình, săn quà cực chất tại ngày hội 'Sống xanh sống khỏe’ 2025 - Ảnh 1.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu khai mạc ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" 2025

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sự kiện đã thu hút hơn 500 sinh viên tham gia. Ngoài ra, đây cùng là cơ hội để các bạn trẻ được cung cấp thêm kiến thức về dinh dưỡng, lối sống lành mạnh, bảo vệ thiên nhiên, từ đó thay đổi thói quen sinh hoạt để phát triển bản thân và có ý thức trách nhiệm với môi trường.

Bên cạnh những hoạt động vui chơi, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn còn được lắng nghe các diễn giả như: PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ những kiến thức dinh dưỡng, bữa ăn đầy đủ chất; Bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty Acecook Việt Nam, nói về thực trạng tác động của con người đến trái đất và cách thực hành để biến thói quen thành lối sống xanh, sống khỏe cho bản thân.

Sinh viên ‘cháy’ hết mình, săn quà cực chất tại ngày hội 'Sống xanh sống khỏe’ 2025 - Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn (STU) trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cuối cùng là những thông tin thú vị về sự hình thành, phát triển và những sản phẩm của Công ty Acecook Việt Nam do bà Hồ Bảo Anh, bộ phận Truyền thông và quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam chia sẻ.

Dự kiến, chuỗi ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường ĐH Sài Gòn vào ngày 8.11.2025.

Tin liên quan

Sinh viên hào hứng với hoạt động “Đổi rác lấy quà”

Sinh viên hào hứng với hoạt động “Đổi rác lấy quà”

Sáng 25.10, hàng ngàn sinh viên Trường ĐH Cửu Long háo hức tham gia hoạt động “Đổi rác lấy quà” trong khuôn khổ chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe”.

Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: ‘Ngày hội sống xanh sống khỏe truyền cảm hứng cho sinh viên bảo vệ môi trường’

Khám phá thêm chủ đề

sinh viên sống xanh sống khỏe Acecook Việt Nam Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận