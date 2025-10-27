Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sinh viên hào hứng với hoạt động “Đổi rác lấy quà”
Video Giáo dục

Sinh viên hào hứng với hoạt động “Đổi rác lấy quà”

Dương Lan - Duy Tân
27/10/2025 08:45 GMT+7

Sáng 25.10, hàng ngàn sinh viên Trường ĐH Cửu Long háo hức tham gia hoạt động “Đổi rác lấy quà” trong khuôn khổ chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe”.

Ngay từ 6 giờ 30 sáng , khuôn viên Trường ĐH Cửu Long đã trở nên nhộn nhịp, tấp nập. Hàng ngàn bạn sinh viên xếp hàng tại khu vực “Đổi rác lấy quà” để tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Chỉ cần mang rác tái chế đến đổi và tích đủ từ 2.000 điểm trở lên, các sinh viên sẽ được đóng mộc xác nhận và có cơ hội bốc thăm nhận nhiều phần quà hấp dẫn tại quầy check-in của chương trình, như túi vải “Sống xanh sống khỏe”, sen đá chậu, hạt giống, bút chì, mì gói. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham gia các hoạt động như check-in nhận quà, thử tài phân loại rác…

Sinh viên hào hứng với hoạt động “Đổi rác lấy quà”- Ảnh 1.

Sinh viên tham gia hoạt động "Đổi rác lấy quà"

ẢNH: NAM LONG

 

Hàng ngàn sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing cùng ‘sống xanh sống khỏe’

Hàng ngàn sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing cùng ‘sống xanh sống khỏe’

Sáng 30.11, chuỗi ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" do Báo Thanh Niên tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam tiếp tục diễn ra tại Trường ĐH Tài chính – Marketing, cơ sở TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Đổi rác lấy quà cùng sinh viên sống xanh sống khỏe ĐH Cửu Long sống xanh sống khỏe
