Sinh viên hào hứng với hoạt động “Đổi rác lấy quà”

Ngay từ 6 giờ 30 sáng , khuôn viên Trường ĐH Cửu Long đã trở nên nhộn nhịp, tấp nập. Hàng ngàn bạn sinh viên xếp hàng tại khu vực “Đổi rác lấy quà” để tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Chỉ cần mang rác tái chế đến đổi và tích đủ từ 2.000 điểm trở lên, các sinh viên sẽ được đóng mộc xác nhận và có cơ hội bốc thăm nhận nhiều phần quà hấp dẫn tại quầy check-in của chương trình, như túi vải “Sống xanh sống khỏe”, sen đá chậu, hạt giống, bút chì, mì gói. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham gia các hoạt động như check-in nhận quà, thử tài phân loại rác…