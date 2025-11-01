Triết lý 4R là gì mà ai cũng có thể áp dụng để sống xanh sống khỏe?

Ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" ở Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (TP.HCM) có hơn hơn 500 sinh viên tham gia vào sáng nay 1.11. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức với sự đồng hành của Công ty CP Acecook Việt Nam.



Tại đây, sinh viên được chia sẻ những kiến thức và cách thực hành để biến thói quen thành lối sống xanh, sống khỏe cho bản thân.

'Triết lý 4R' để sống xanh sống khỏe của Acecook Việt Nam

Mở đầu buổi chia sẻ, bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty Acecook Việt Nam khái quát về thực trạng những tác động của con người đến trái đất.

Đầu tiên là sự biến đổi khí hậu - nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng thời tiết bất thường, gây ra nhiều trận bão, lũ lịch sử trong thời gian gần đây. Thứ 2 là, hệ sinh thái động thực vật mất cân bằng, môi trường sống của con người cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tài nguyên thiên nhiên ngày càng khan hiếm do con người khai thác quá mức là tác nhân thứ 3.

Bà Trương Ái My, bộ phận Xúc tiến phát triển bền vững Công ty Acecook Việt Nam chia sẻ tại ngày hội Ảnh: Nhật Thịnh

Đặc biệt, có nghịch lý là, theo tiến trình phát triển xã hội, con người ngày càng có nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp hiện đại. Nhưng hoạt động đó vô hình trung ảnh hưởng xấu đến môi trường, tác động ngược đến sự phát triển kinh tế, xã hội.

Thực trạng đó khiến các doanh nghiệp như công ty Acecook đau đáu: Làm sao cân bằng giữa phát triển sản xuất đồng thời bảo vệ môi trường sống?. "Do đó, công ty Acecook Việt Nam xem phát triển bền vững là trách nhiệm phải làm, không phải là sự chọn lựa", bà Ái My nhận định.

Nhưng đó không phải là hành trình dễ dàng. Con đường phát triển bền vững đang gặp những khó khăn và rào cản lớn.

Nguyên nhân là do tâm lý, thói quen in sâu trong suy nghĩ của cộng đồng. Mọi người đã quen và dễ dàng chọn lựa những thứ tiện lợi như: vô tư sử dụng túi ni lông, dùng nước đựng trong chai nhựa dùng 1 lần… thay cho việc mang theo túi đựng cá nhân hay bình nước. Ngoài sự tiện lợi, các sản phẩm túi ni lông, đồ nhựa kể trên cũng có giá khá rẻ.

Sinh viên Trường đại học Công nghệ Sài Gòn hào hứng trả lời câu hỏi, nhận quà từ ban tổ chức Ảnh: Nhật Thịnh

Quách Thành Việt Đức, sinh viên năm 2 khoa Công nghệ thông tin cho biết: "Em có nghe đến việc nên hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa… nhưng hiện tại em chưa thể ngưng dùng. Mỗi lần đi mua đồ ăn, người bán vẫn đựng trong các loại túi, hộp nhựa".

Băn khoăn của Đức cũng giống với số đông sinh viên trong hội trường. Đó là lý do bà Ái My giới thiệu thông điệp về triết lý 4R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle (từ chối, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng) mà Acecook đang áp dụng, khiến nhiều sinh viên thích thú.

"Từ lâu, có thể mọi người đã quen với khái niệm 3R - Reduce, Reuse, Recycle (tiết giảm, tái chế, tái sử dụng). Tuy nhiên, tại công ty Acecook, chúng tôi chú trọng đặt thêm 1R - Refuse (từ chối) lên vị trí đầu tiên", bà Ái My nói.

Theo đó, hành động đầu tiên để thực hành lối sống xanh là "từ chối". Cụ thể, từ chối mua những món đồ không cần thiết; từ chối dùng vật dụng không thân thiện với môi trường.

Thực hành như thế nào?

Tuy nhiên, chúng ta đâu có thể từ chối tất cả. Hoạt động sống của con người luôn cần có các vật dụng, phương tiện như quần áo, thực phẩm, xe cộ… "Vậy, thay vì mua 2 chiếc áo bởi cả 2 đều đẹp, chúng ta có thể ưu tiên mua 1 chiếc trước. Lúc còn mới thì mặc đi tiệc, đi chơi, cũ hơn thì mặc đi học, mặc ở nhà… Sau đó có thể tái chế chiếc áo thành đồ nhấc nồi hay thậm chí là làm giẻ lau nhà", bà Ái My hướng dẫn.

Hơn 500 sinh viên Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tham gia "Ngày hội sống xanh sống khỏe" sáng 1.11 Ảnh: Nhật Thịnh

Bên cạnh đó, bà My chia sẻ thêm nhiều cách sống xanh mà sinh viên có thể áp dụng như: phân loại rác tại nguồn; tiết kiệm năng lượng bằng cách khi ra khỏi lớp học thì tắt điện, quạt; hưởng ứng hoạt động thu gom rác, tái chế; đi bộ hoặc xe đạp nếu quãng đường di chuyển không quá xa; không lãng phí thực phẩm…

"Mỗi hành động cần duy trì từ 21 – 28 ngày để tạo thành thói quen. Từ thói quen tạo nên lối sống. Phát triển bền vững cần sự tham gia của cả cộng đồng, trong đó có những hành động nhỏ ngày hôm nay của các bạn sinh viên", bà Ái My nhắn nhủ.

Tại ngày hội, bà Hồ Bảo Anh, bộ phận Truyền thông và quan hệ công chúng công ty Acecook Việt Nam chia sẻ thông tin thú vị: "Thế giới hiện đang tiêu thụ hơn 123 tỉ sản phẩm mì gói/năm. Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA) cho biết, Việt Nam là quốc gia lọt top 4 với 8,1 tỉ gói mì/năm".

Bà Hồ Bảo Anh, bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam giải đáp những thắc mắc của sinh viên Ảnh: Nhật Thịnh

Tại Acecook, mỗi năm công ty đưa ra thị trường đến 3,5 tỉ sản phẩm mì gói. Với số lượng "khổng lồ" như thế, doanh nghiệp chú trọng đến phát triển bền vững bằng cách nỗ lực thay đổi chất liệu bao bì, từ nhựa PP5 sang bao bì giấy (bên trong có lớp ni lông). "Chúng tôi đã giảm được hơn 80% lượng rác nhựa thải ra môi trường", bà Bảo Anh cho biết.

Qua buổi chia sẻ, nhiều sinh viên nhận ra bản thân mắc nhiều sai lầm khi sử dụng mì gói. Có bạn trụng vắt mì qua nước sôi trước khi nấu làm mất đi một lượng chiết xuất tinh bột nghệ dùng để tạo màu, trong khi đây là "tinh túy" của gói mì. Bạn khác lại không cho đủ 400 ml nước sôi, khiến tô mì bị mặn…

Khảo sát nhanh tại hội trường, kết quả cho thấy nhiều sinh viên không đọc hướng dẫn pha mì gói in trên bao bì. Bà Bảo Anh khuyên các em nên đọc kỹ thông tin này để pha được tô mì thơm ngon, chất lượng.

PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia chia sẻ với sinh viên các kiến thức về dinh dưỡng Ảnh: Nhật Thịnh

Buổi chia sẻ diễn ra sôi nổi với nhiều tương tác giữa các sinh viên và chuyên gia. Nhiều bạn bày tỏ bản thân thường sử dụng mì gói trong các bữa ăn nhưng lo ngại mì làm "nóng người", dễ nổi mụn…

Giải đáp thắc mắc, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: "Mì gói, phở gói hay miến ăn liền đơn thuần là một dạng thực phẩm nhóm ngũ cốc. 1 gói mì không thể trở thành 1 bữa ăn đủ chất". Bác sĩ Bạch Mai khuyên mọi người khi nấu mì gói, cần bổ sung thêm các loại thực phẩm khác như trứng, tôm, thịt và rau xanh… để tạo nên bữa ăn đủ chất và mà vẫn tiết kiệm.