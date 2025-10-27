Sinh viên sống xanh sống khỏe: Ăn mì gói sao cho hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng?

Tham gia chương trình, nhiều sinh viên của Trường ĐH Cửu Long chia sẻ thói quen ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh những bạn có thói quen tích cực, cũng có không ít sinh viên chưa chú trọng vào từng bữa ăn, chế độ sinh hoạt chưa lành mạnh. Điều này xuất phát từ lý do lịch học khá dày đặc và chi phí sinh hoạt hạn chế. Chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" được tổ chức giúp các bạn trẻ nhận ra tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng trong từng bữa ăn và biết cách lựa chọn thực phẩm an toàn, tiết kiệm.



Sống xanh sống khỏe có khó không?

Phạm Gia Khiêm (18 tuổi, sinh viên khoa Luật) cho biết buổi sáng thường ăn cơm hoặc bánh mì, buổi trưa ăn tại căn tin trường, nơi có nhiều món ăn phong phú và đủ rau xanh. Buổi tối, Khiêm chọn ăn ở những quán cơm quen thuộc, ưu tiên các món đơn giản, dễ ăn.

"Mình ở ký túc xá nên không tự nấu ăn, thường chọn quán cơm hợp khẩu vị và có nhiều rau. Quãng đường từ ký túc xá đến giảng đường không xa nên mình hay đi bộ đi học để rèn luyện sức khỏe. Sau này, khi chuyển ra ở trọ, mình dự định sẽ tự nấu ăn, bổ sung nhiều rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ. Là con trai, mình ít khi ăn vặt nên sẽ tiếp tục duy trì thói quen này. Ngoài ra, mình còn tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do trường và đoàn thanh niên phát động", Gia Khiêm chia sẻ.

Sinh viên Trường ĐH Cửu Long hào hứng tham gia sự kiện "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" ẢNH: NAM LONG

Nhiều bạn trẻ chia sẻ bí quyết sống xanh sống khỏe tại chương trình ẢNH: NAM LONG

Nguyễn Hoàng Phúc (18 tuổi, sinh viên khoa Dược) cho biết bản thân luôn chú trọng chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học. Phúc tự nấu ăn để đảm bảo an toàn thực phẩm, duy trì thói quen ăn đủ ba bữa mỗi ngày.

"Mình nghĩ việc ăn uống lành mạnh không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp tinh thần thoải mái, học tập hiệu quả hơn. Dù lịch học khá bận nhưng mình vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tập thể dục mỗi ngày, vừa để rèn sức bền, vừa giúp đầu óc tỉnh táo hơn", Phúc nói.

Nhiều bạn trẻ thắc mắc liệu việc ăn mì gói thường xuyên có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, đặc biệt khi đây là món ăn quen thuộc của sinh viên bởi tính tiện lợi và chi phí rẻ. Tại talk show "Từ thói quen đến lối sống" trong khuôn khổ chương trình, Thầy thuốc nhân dân, PGS.TS.BS Lê Bạch Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho hay, các loại mì gói, phở gói hay miến ăn liền được làm từ tinh bột và phụ gia thực phẩm và được gọi là thực phẩm, không phải bữa ăn. Để mì gói, phở gói hay miến ăn liền trở thành bữa ăn, mọi người nên kết hợp thêm các loại thực phẩm khác để đảm bảo dinh dưỡng.

"Trong một gói mì ăn liền 75 g có khoảng 350 kcal, tương đương với năng lượng từ 100 g gạo. Mì chứa đủ ba nhóm chất chính gồm đạm, béo và bột đường nhưng để mì trở thành một bữa ăn hoàn chỉnh, sinh viên nên bổ sung thêm thực phẩm giàu đạm như trứng, tôm, cùng rau xanh để cung cấp chất xơ và khoáng chất", bác sĩ Mai nói.

Sinh viên kiểm tra sức khỏe tại booth "Hiểu mình sống khỏe" ẢNH: NAM LONG

Thay đổi thói quen theo hướng tích cực

Võ Nguyễn Quế Anh (19 tuổi, sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết bản thân không quá khắt khe trong việc ăn uống. Ngoài các bữa chính, cô vẫn thường ăn vặt, uống trà sữa khoảng 2 lần/tuần để "đổi vị" và thư giãn sau giờ học. Những món chiên, cay, ngọt là sở thích khó bỏ, nhất là khi đi chơi hoặc trò chuyện cùng bạn bè.

"Mình biết những món đó không thật sự tốt cho sức khỏe nên luôn cố gắng cân bằng, hôm nào ăn đồ chiên rán thì hôm sau sẽ ăn nhiều rau và uống nước lọc để bù lại", Quế Anh bày tỏ.

Sinh viên tìm hiểu thêm về thói quen sống xanh sống khỏe ẢNH: NAM LONG

Dương Ngọc The (19 tuổi, sinh viên khoa Công nghệ Thực phẩm) thừa nhận chưa xây dựng được chế độ ăn uống khoa học khi lên đại học. Ở nhà, cô ăn uống đầy đủ và đúng bữa cùng gia đình. Khi sống xa nhà, việc học và sinh hoạt thất thường khiến The thường bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn vội ổ bánh mì, hộp sữa. Chế độ ăn uống thiếu điều độ khiến cô bị sụt cân và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng.

"Sau chương trình, mình nhận ra rằng việc ăn uống đầy đủ, đúng giờ rất quan trọng. Mình cần bổ sung đa dạng thực phẩm để cơ thể khỏe mạnh, đồng thời duy trì tập thể dục, hạn chế ăn vặt. Ngoài ra, mình cũng sẽ tiếp tục trồng cây, trồng rau và xử lý rác thải hợp lý để sống xanh hơn", Ngọc The cho biết.

Sinh viên Trường ĐH Cửu Long tìm hiểu kiến thức về chế độ dinh dưỡng cùng chuyên gia ẢNH: NAM LONG

Sinh viên Trường ĐH Cửu Long tham gia thử thách về vận động tại sự kiện ẢNH: NAM LONG

Chương trình không chỉ giúp sinh viên nhìn lại thói quen ăn uống, mà còn lan tỏa thông điệp sống xanh sống khỏe qua những hoạt động ý nghĩa. Sau sự kiện, mỗi bạn trẻ đều có thêm động lực để hình thành lối sống tích cực, cân bằng và tốt cho sức khỏe.