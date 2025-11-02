Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải pháp then chốt để giáo viên nâng cao trình độ tiếng Anh
Video Giáo dục

Giải pháp then chốt để giáo viên nâng cao trình độ tiếng Anh

Yến Thi - Thúy Hằng
02/11/2025 08:00 GMT+7

Với Đề án bồi dưỡng hơn 200.000 giáo viên để nâng cao năng lực tiếng Anh gần đây của Bộ GD-ĐT, đâu là rào cản lớn nhất của các thầy cô giáo hiện nay? Và đâu là những giải pháp cho các vấn đề này?

Thầy Trần Thiện Minh, giáo viên IELTS và SAT tại DOL English, cho hay rào cản lớn nhất của giáo viên trong việc học tiếng Anh không phải là thiếu kiến thức, mà là thiếu một hệ phương pháp luận có tính hệ thống để truyền đạt kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả. Việc chỉ bồi dưỡng thêm từ vựng, ngữ pháp là chưa đủ. Giải pháp then chốt là trang bị cho họ một hệ thống tư duy để dạy.

Linearthinking cung cấp cho giáo viên một "bộ khung" logic để thiết kế bài giảng, giúp họ dạy học sinh cách tư duy thay vì chỉ dạy "cái cần nhớ". Khi giáo viên được trang bị một phương pháp luận mạnh, họ có thể tự tin và chủ động hơn trong việc giảng dạy, từ đó tạo ra sự thay đổi đồng bộ và bền vững cho cả hệ thống.

Nhiều giáo viên sẽ có lúc thấy bị “ngợp” khi quá tải giữa công việc và việc học tập chuyên môn, học tập ngoại ngữ trong khi ngôn ngữ là sinh ngữ nên cần luyện tập thường xuyên. Trước thực tế này, thầy Minh cho rằng: ''Trước tiên, nền tảng tư duy ngôn ngữ rất quan trọng giúp giáo viên học tiếng Anh hiệu quả. Bên cạnh đó, công nghệ, như AI hiện nay đang hỗ trợ những giải pháp giúp học ngoại ngữ hiệu quả hơn. Kế đó, phương pháp ‘tích tiểu thành đại’, học mỗi ngày một chút, khiến chúng ta không quá ngán hay áp lực với việc phải học thêm 1 điều gì đó mới khi một ngày bình thường đã quá bận rộn.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video:

Giải pháp then chốt để giáo viên nâng cao trình ngoại ngữ

tiếng Anh ngoại ngữ giáo viên
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
