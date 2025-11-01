AI bùng nổ, giáo viên có dễ dàng bị thay thế?

Theo tiến sĩ Ngọc Thạnh, công nghệ nào, dù internet, hay AI đều ra đời nhằm để cải thiện giúp chúng ta thực hiện công việc, học tập tốt hơn. Internet trước đây, dù có giúp giáo viên tìm kiếm thông tin nhưng giáo viên vẫn cần soạn bài giảng.]

"Tôi xin khẳng định rằng giáo viên chưa bao giờ chỉ là “người truyền kiến thức” - đó là nhiệm vụ của sách vở, của Google, giờ là của AI. Vai trò thực sự của thầy cô là người định hướng, người thắp lửa, là người đặt câu hỏi đúng. AI không thay thế giáo viên - AI giải phóng giáo viên khỏi những công việc lặp lại, để thầy cô tập trung vào việc quan trọng hơn, đó là con người.

Ví dụ như trước đây, 1 thầy dạy 40 học trò, không thể chăm sóc từng em, nhưng giờ đây với AI, mỗi học sinh có thể có một 'trợ lý học tập' riêng 24/7. Song, trợ lý này phải được thiết kế bởi thầy cô - theo phong cách, phương pháp của thầy cô.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video: