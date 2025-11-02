Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Học sinh dùng AI, giáo viên kiểm soát thế nào?
Video Giáo dục

Yến Thi - Thúy Hằng
02/11/2025 14:00 GMT+7

Giáo viên ngày nay đứng trước một bài toán khó: 'Làm sao để học sinh dùng AI đúng cách - tức là dùng để học, chứ không phải dùng để trốn?. Hiện nay có những công cụ gì giúp giáo viên kiểm soát và định hướng được quá trình học của học sinh khi sử dụng AI?

Tiến sĩ Đinh Ngọc Thạnh, Giám đốc kỹ thuật tại OpenEdu, giải đáp: Không có cách nào 'cấm' học sinh dùng AI được. AI giờ như điện thoại vậy - cấm cũng vô nghĩa. Song, việc dạy AI giải bài tập giúp học sinh là rất nguy hiểm bởi công nghệ phát triển không thể phá vỡ quá trình phát triển tư duy của học sinh. Nên điều chúng tôi làm là biến AI thành công cụ hỗ trợ học tập, thay vì công cụ giải luôn bài tập, cho học sinh kết quả. Ví dụ học sinh hỏi: "Giải phương trình này giúp em". AI thông thường như ChatGPT sẽ cho luôn đáp án. Học sinh copy, xong việc, không học được gì. Còn AI trên OpenEdu sẽ nói: "Ồ, em muốn giải phương trình à? Tốt lắm! Vậy em trả lời thầy mấy câu hỏi này trước nhé..."Rồi AI sẽ hỏi ngược: "Đây là phương trình bậc mấy? Em biết công thức giải chưa? Em thử tính bước đầu tiên xem sao?"... Tức là AI của chúng tôi bắt buộc học sinh phải tư duy, không cho phép các em chỉ đòi đáp án. Giống như cách một gia sư giỏi dạy học sinh.

Học sinh dùng AI, giáo viên kiểm soát thế nào? - Ảnh 1.

Theo tiến sĩ Đinh Ngọc Thạnh, hiện tại, với mục tiêu ''Vì một Việt Nam làm chủ công nghệ AI'', OpenEdu đang đồng hành cùng T.Ư Đoàn để hỗ trợ phổ cập AI đến toàn quốc và cung cấp công cụ AI miễn phí. Bên cạnh đó sắp tới OpenEdu phối hợp với Bộ GD-ĐT triển khai đào tạo AI cho các giáo viên và học sinh-sinh viên trên khắp Việt Nam.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video:

Học sinh dùng AI, giáo viên kiểm soát thế nào?


