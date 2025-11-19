Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009

Trương Đình Tân
Trương Đình Tân
19/11/2025 11:02 GMT+7

Sáng 19.11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn bộ lực lượng trên địa bàn vào trạng thái sẵn sàng ứng phó mưa đặc biệt lớn, ngập lụt và sạt lở đất.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hà Thanh dâng cao bất thường, gây ngập lụt sâu và diện rộng ở hạ lưu. Một số điểm tại khu vực TP.Quy Nhơn cũ đã ghi nhận mức nước vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009.

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009- Ảnh 1.

Nhiều khu vực tại Quy Nhơn (Gia Lai) đang ngập lụt, lực lượng chức năng được huy động để sơ tán dân

ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Dự báo từ hôm nay 19.11 đến sáng 20.11, mưa lớn tiếp tục bao phủ toàn tỉnh với cường độ khả năng "đặc biệt lớn". Điều này đồng nghĩa nguy cơ ngập lụt diện rộng, thậm chí ngập sâu, có thể tiếp tục xảy ra ở nhiều khu dân cư và dọc theo các tuyến sông, suối.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động đến ngay các vùng ngập lụt, chia cắt để hỗ trợ sơ tán người dân, bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh trật tự. Các đơn vị phải bố trí lực lượng trực 24/24, đặc biệt tại những khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt kéo dài, nhằm kịp thời tiếp cận, cứu trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh do Thanh Niên ghi nhận tình trạng ngập lụt tại khu vực Quy Nhơn sáng nay:

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009- Ảnh 2.

Một tuyến đường tại P.Quy Nhơn Bắc ngập sâu, giao thông bị chia cắt

ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009- Ảnh 3.

Một ô tô bị chết máy giữa dòng nước lụt

ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009- Ảnh 4.

Khu vực ngã ba Long Vân trên QL1D bị ngập

ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009- Ảnh 5.

Nhiều ô tô, xe máy được người dân đưa đến chỗ cao vẫn bị ngập nước

ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009- Ảnh 6.

Xe máy để trên lề đường vẫn bị ngập hơn 1 m

ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009- Ảnh 7.

Công an tỉnh Gia Lai đưa lực lượng đến hỗ trợ dân

ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009- Ảnh 8.

Nhiều người dân được lực lượng chức năng sơ tán khỏi khu vực bị lũ cô lập

ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Ngập lụt ở Quy Nhơn, dân thức trắng đêm chạy lũ

Ngập lụt bao phủ nhiều khu vực ở phía đông tỉnh Gia Lai, đặc biệt là tại khu vực TP.Quy Nhơn cũ, khiến hàng ngàn hộ dân thức trắng đêm chạy lũ, cầu cứu. Lực lượng quân đội, công an liên tục vượt nước xiết đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ngập lụt Ngập lụt ở Quy Nhơn Quy Nhơn Gia Lai Mưa lũ
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
