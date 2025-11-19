Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009

Theo UBND tỉnh Gia Lai, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Hà Thanh dâng cao bất thường, gây ngập lụt sâu và diện rộng ở hạ lưu. Một số điểm tại khu vực TP.Quy Nhơn cũ đã ghi nhận mức nước vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009.

Nhiều khu vực tại Quy Nhơn (Gia Lai) đang ngập lụt, lực lượng chức năng được huy động để sơ tán dân ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Dự báo từ hôm nay 19.11 đến sáng 20.11, mưa lớn tiếp tục bao phủ toàn tỉnh với cường độ khả năng "đặc biệt lớn". Điều này đồng nghĩa nguy cơ ngập lụt diện rộng, thậm chí ngập sâu, có thể tiếp tục xảy ra ở nhiều khu dân cư và dọc theo các tuyến sông, suối.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động đến ngay các vùng ngập lụt, chia cắt để hỗ trợ sơ tán người dân, bảo vệ tài sản và giữ vững an ninh trật tự. Các đơn vị phải bố trí lực lượng trực 24/24, đặc biệt tại những khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt kéo dài, nhằm kịp thời tiếp cận, cứu trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh do Thanh Niên ghi nhận tình trạng ngập lụt tại khu vực Quy Nhơn sáng nay:

Một tuyến đường tại P.Quy Nhơn Bắc ngập sâu, giao thông bị chia cắt ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Ngập lụt ở Quy Nhơn có nguy cơ vượt đỉnh lũ lịch sử 2009

Một ô tô bị chết máy giữa dòng nước lụt ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Khu vực ngã ba Long Vân trên QL1D bị ngập ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Nhiều ô tô, xe máy được người dân đưa đến chỗ cao vẫn bị ngập nước ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Xe máy để trên lề đường vẫn bị ngập hơn 1 m ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN

Công an tỉnh Gia Lai đưa lực lượng đến hỗ trợ dân ẢNH: TRƯƠNG ĐÌNH TÂN