Người dân Đắk Lắk hồi hộp về quê ngập lụt: 'Về Quy Nhơn rồi tính tiếp'

Sau 3 ngày tạm ngừng chạy vì ngập lụt, sáng nay (20.11), nhiều chuyến xe khách từ Đà Nẵng đi Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) nối đuôi nhau rời bến, chở theo nỗi lo âu, thấp thỏm của hành khách đang hối hả trở về quê nhà.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại bến xe Đức Long (TP.Đà Nẵng) lúc 11 giờ, hàng chục hành khách bước lên chuyến xe Tân Quang Dũng với tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong ngóng về quê nhà đang ngập lụt.

Hành khách xếp hàng lên xe về quê sau 3 ngày xe dừng chạy vì mưa lũ ẢNH: HUY ĐẠT

Tài xế Phan Thành Hậu, quê ở Quy Nhơn, cho biết 3 ngày qua xe không thể chạy do nước lũ bủa vây. "Chúng tôi bị mắc kẹt ở TP.Đà Nẵng. Vợ con ở nhà phải tự lo dọn dẹp, chạy lũ. Ai cũng thấp thỏm không yên".

Anh Phạm Ngọc Thạch (ở xã Ô Loan, Đắk Lắk) chia sẻ, cách đây 3 ngày anh ra TP.Đà Nẵng có việc cá nhân, nào ngờ quê nhà đang bị lũ nhấn chìm. Không có phương tiện về, chỉ biết chờ đợi, lo lắng.

Anh Phạm Ngọc Thạch đón chuyến xe khách từ TP.Đà Nẵng đi Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) sau đó tìm cách về quê Đắk Lắk ẢNH: HUY ĐẠT

"Sáng nay nghe tin xe khách chạy lại, tôi cùng người bác lập tức lên xe, về tới Quy Nhơn rồi tính tiếp", anh Thạch nói.

Trên xe, hành khách không ngừng dõi theo tình hình mưa lũ, bàn nhau phương án nếu nước còn ngập sẽ thuê khách sạn tạm ở lại Quy Nhơn, hoặc nhờ lực lượng chức năng dùng xuồng, ca nô hỗ trợ.

Cùng nỗi lo ấy, ông Phạm Hà (quê Phú Yên cũ) đưa vợ đi điều trị bệnh tại TP.Đà Nẵng, không giấu được sự bồn chồn, lo lắng.

“Vợ tôi phải điều trị nhưng trong lòng tôi chỉ nghĩ đến nhà, đến ruộng vườn và người thân. Khi nghe tin xe chạy lại, tôi lập tức chuẩn bị hành lý, đưa vợ lên xe, mong về quê sớm", ông Hà nói.

Hành khách xếp hàng lên xe với tâm trạng lo lắng giữa mưa lũ lịch sử ẢNH: HUY ĐẠT

Chị Lê Thị Hương (quê P.Tuy Hòa, Đắk Lắk) chọn chuyến xe từ TP.Đà Nẵng đi Quy Nhơn để được người thân đón bằng ô tô về quê.

“Nhìn cảnh lũ lụt, tôi thấp thỏm không ngủ được. Chồng con phải nhờ hàng xóm chuyển đồ lên nơi cao. Tôi về đến Quy Nhơn sẽ di chuyển bằng ô tô về quê, chạy đến đâu hay đến đó", chị Hương tâm sự.

Những chuyến xe khách vẫn nối tiếp nhau rời bến xe từ TP.Đà Nẵng, mang theo nỗi niềm, nặng trĩu sự âu lo giữa ngập lụt lịch sử.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp và tình trạng ngập lụt cục bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn vào sáng 20.11 để ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ; đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng nề, chia cắt giao thông.