Đà Nẵng: Xuyên đêm vượt quãng đường sạt lở đưa sản phụ đi sinh

Sáng 20.11, Đồn biên phòng La Êê (thuộc Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Dân quân xã xã La Êê vượt quãng đường sạt lở đưa một sản phụ đang mang thai 36 tuần xuống Phòng khám đa khoa Chal Val.
Theo đó, vào khoảng 12 giờ ngày 19.11, Trạm quân dân y kết hợp xã La Êê tiếp nhận sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân (ở thôn Pà Oi, xã La Êê), mang thai ở tuần thứ 36, có dấu hiệu chuyển dạ.
Sau khi thăm khám, nhận thấy sản phụ có dấu hiệu khó sinh, lực lượng quân y đã liên hệ với Phòng khám đa khoa Chal Val để vận chuyển sản phụ xuống cấp cứu. Tuy nhiên, quãng đường xuống phòng khám mưa lũ phức tạp, giao thông bị chia cắt hoàn toàn do sạt lở bủa vây.
Lúc 0 giờ 15 phút, Đồn biên phòng La Êê đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng với Trạm quân dân y kết hợp xã La Êê và Dân quân xã La Êê mở đường đưa sản phụ cấp cứu chuyển tuyến ngay trong đêm.
Say khi vượt quãng đường hàng chục cây số đầy sạt lở, các lực lượng chức năng đã đưa được sản phụ xuống Phòng khám đa khoa Chal Val vào lúc 7 giờ 50 phút hôm nay 20.11. Đến lúc 8 giờ 30 phút, sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân đã sinh bé gái nặng 3,4 kg. Hiện sức khỏe 2 mẹ con ổn định.
Hiện mẹ con sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân đang được các y bác sĩ của Phòng khám đa khoa Chal Val theo dõi, chăm sóc sức khỏe.
Vượt sạt lở, đưa 3 nạn nhân lên tuyến trên điều trị
Bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Nam Trà My (TP.Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa hoàn tất bàn giao 3 bệnh nhân nặng cần cấp cứu cho TTYT khu vực Bắc Trà My để tiếp tục chuyển lên tuyến trên điều trị.
Trước đó, tối 18.11, TTYT tiếp nhận và xử trí tạm thời cho các bệnh nhân do đường chưa thể lưu thông. Sáng 19.11, tuyến đường Quốc lộ 40B tiếp tục sạt lở nặng, việc vận chuyển 3 bệnh nhân lên tuyến trên không thể thực hiện được.
Đến 10 giờ cùng ngày (19.11), TTYT khu vực Nam Trà My phối hợp TTYT khu vực Bắc Trà My, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My và chính quyền xã Trà Leng triển khai phương án vận chuyển vượt sạt lở tại khu vực mỏ đá Trà Giác.
Tại điểm sạt lở, xe cứu thương chỉ tiếp cận được một phía. Lực lượng dân quân thường trực xã Trà Leng cùng người nhà phải dùng võng đưa bệnh nhân vượt qua đoạn đất đá sạt trượt nguy hiểm để sang phía bên kia, nơi xe cứu thương của TTYT khu vực Bắc Trà My chờ tiếp nhận.
Đến trưa cùng ngày (19.11), TTYT khu vực Nam Trà My hoàn tất bàn giao 3 bệnh nhân cho TTYT khu vực Bắc Trà My để tiếp tục chuyển lên tuyến trên điều trị.
Bình luận (0)