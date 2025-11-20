Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Live Trực tiếp ngập lụt Khánh Hòa, Phú Yên và Quy Nhơn cũ

Thanh Niên
Thanh Niên
20/11/2025 11:48 GMT+7

Nhiều nơi ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai chìm trong biển nước từ tối qua 19.11, người dân cầu cứu khi giao thông bị chia cắt, phương tiện liên lạc mất sóng. Phóng viên Thanh Niên ghi nhận tình hình ngập lụt tại các 'điểm nóng' miền Trung.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Qua nhiều ngày liên tiếp, những trận mưa lũ lịch sử đã tràn xuống các tỉnh miền Trung, khiến hàng loạt sông lớn như sông Ba (Đắk Lắk) và sông Kôn (Gia Lai) vượt đỉnh báo động 3, thậm chí phá kỷ lục năm 1993. Tại Ninh Hòa (Khánh Hòa), nước sông Dinh đã vượt mức lũ lịch sử năm 1986, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Nước lũ dâng cao nhanh, nhiều nơi bị cô lập, hàng ngàn hộ dân phải leo lên mái nhà gửi lời cầu cứu khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, sơ tán người dân và mở đường tiếp tế trong điều kiện nguy cơ sạt lở đất, lũ quét được cảnh báo ở mức cấp 4.

Tin liên quan

'Nước ngập tới nóc, ba mẹ đang nơi đâu': Từ TP.HCM xem livestream ngóng tin lũ quê nhà

'Nước ngập tới nóc, ba mẹ đang nơi đâu': Từ TP.HCM xem livestream ngóng tin lũ quê nhà

Từ TP.HCM, nhiều người bất lực xem livestream ngóng tin lũ quê nhà Đắk Lắk khi nước ngập tới nóc, mất liên lạc, không biết ba mẹ và người thân có kịp thoát lên mái nhà hay không.

Tìm đường về quê Phú Yên cũ giữa lũ dữ khi máy bay từ TP.HCM hủy chuyến

Khánh Hòa: Nhìn từ tầng cao, bất lực cảnh hàng loạt ô tô bị nhấn chìm chỉ sau một đêm

Khám phá thêm chủ đề

Ngập lụt Khánh Hòa Đắk Lắk Phú Yên Quy Nhơn lũ lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận