Qua nhiều ngày liên tiếp, những trận mưa lũ lịch sử đã tràn xuống các tỉnh miền Trung, khiến hàng loạt sông lớn như sông Ba (Đắk Lắk) và sông Kôn (Gia Lai) vượt đỉnh báo động 3, thậm chí phá kỷ lục năm 1993. Tại Ninh Hòa (Khánh Hòa), nước sông Dinh đã vượt mức lũ lịch sử năm 1986, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Nước lũ dâng cao nhanh, nhiều nơi bị cô lập, hàng ngàn hộ dân phải leo lên mái nhà gửi lời cầu cứu khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, sơ tán người dân và mở đường tiếp tế trong điều kiện nguy cơ sạt lở đất, lũ quét được cảnh báo ở mức cấp 4.