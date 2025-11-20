'Nước ngập tới nóc, ba mẹ đang nơi đâu': Từ TP.HCM xem livestream ngóng tin lũ quê nhà

Do nước lên nhanh khiến nước ngập bủa vây, nhiều gia đình bị cô lập suốt đêm qua đến sáng nay 20.11, phải leo lên nóc nhà để cầu cứu trong mưa lạnh, giữa lúc liên lạc, điện và đường vào thôn đều bị chia cắt.

Trong số những người đang thấp thỏm ngóng tin quê nhà là Hà Văn Danh (19 tuổi), sinh viên năm 2 Trường đại học Văn Hiến, hiện đang sống tại TP.HCM. Gia đình Danh ở thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh, một trong những khu vực ngập nặng nhất trong trận lũ lịch sử này.

"Nước ngập lên tới ngực… rồi tới nóc nhà, con ơi"

Trao đổi với PV Thanh Niên, Danh cố trấn tĩnh khi nhắc lại cuộc gọi cuối cùng với ba mẹ vào 17 giờ hôm qua 19.11, chỉ vài tiếng trước khi hoàn toàn mất liên lạc.

Nhà dân ở thôn Mỹ Xuân 1, xã Hòa Thịnh chìm trong biển nước ẢNH: NAM PHÁT

"Khoảng 5 giờ chiều, ba mẹ báo mưa rất to, nước đang ngập quá nửa nhà và đang tăng lên rất nhanh. Ba mẹ nói nước lên tới ngực rồi. Mấy phút sau thì em gọi lại không được nữa. Máy báo thuê bao. Cả đêm em gọi liên tục nhưng vô vọng", Danh nói.

Gia đình Danh gồm mẹ Phạm Thái Hạnh (40 tuổi) và ba Hà Như Ý (40 tuổi), đều làm nông. Họ sống gần chợ Hòa Thịnh mới, sát cầu Nhỏ và cách Khu di tích lịch sử Đồng Khởi khoảng 500 m.

Nhiều ngày trước, mưa to kéo dài. Ngày 18.11, cơ quan chức năng địa phương báo còi xả nước từ hồ Mỹ Lâm (hồ điều tiết nông nghiệp), cách thôn 5 km. Ban đầu, nước chỉ lấp ló trên mắt cá chân. Nhưng chỉ vài giờ đồng hồ, nước dâng mạnh, tràn qua đường bê tông dẫn vào khu dân cư.

"Chưa tới 3 giờ sau, nước lan diện rộng. Khoảng 1,5 giờ sau nữa thì tràn vào nhà dân. Người dân chỉ kịp chuyển đồ được chút xíu thì nước ập vào rất nhanh, chảy xiết", Danh kể lại thông tin từ ba mẹ trong các cuộc gọi ngắt quãng tối 18 và sáng 19.11.

Đến rạng sáng 20.11, hình ảnh livestream của bà con quanh khu vực khiến Danh gần như gục ngã: "Nước ngập tới nóc nhà. Cột điện cũng chìm. Chỉ thấy một màu nước lũ".

Hồ Sông Cái lớn nhất Khánh Hòa tăng xả lũ vượt 2.000 m³/giây, chính quyền khẩn trương sơ tán dân

"Em nghe mà như rớt tim… Không biết ba mẹ có kịp leo lên mái nhà không"

Hòa Thịnh xưa nay được gọi là "xã quần đùi" vì hễ mưa lớn là nước dâng. Nhưng theo Danh, từ khi sinh ra đến nay chứng kiến "ngập cao nhất chỉ tới đầu gối". Chưa bao giờ người dân nghĩ có ngày nước lên quá nóc nhà như thế này.

Tại khu vực nhà Danh, chỉ còn nhìn thấy vài mái ngối ẢNH: CẮT TỪ LIVESTREAM

"Em như ngồi trên đống lửa, chỉ biết cập nhật thông tin qua kênh livestream cầu cứu của bà con trong xã. Có trường hợp người già, trẻ nhỏ co ro trên mái nhà suốt đêm, đói lạnh, kiệt sức. Nhưng khu nhà em ở đội 9 vốn trũng nhất, nên em lo ba mẹ không kịp chạy", Danh nghẹn lại.

Danh cho biết thôn có mấy trăm hộ và đội 9 nơi nhà Danh nằm trong nhóm ngập sâu. Từ tối 18.11, khu vực đã mất điện hoàn toàn. Người dân liên tục gọi điện cho lực lượng chức năng nhưng nhiều khu vực bị chia cắt do nước chảy xiết, đường bị cô lập.

"Mọi người livestream kêu cứu, kêu lạnh, kêu đói… Em xem mà nước mắt tự tuôn ra. Không biết ba mẹ đang ở đâu, đang ra sao", Danh nói.

Theo người dân, trong vòng 6 - 8 giờ, nước từ các vùng thượng nguồn đổ về ồ ạt, gây ngập diện rộng xã Hòa Thịnh. Nhiều đoạn đường bê tông dẫn vào thôn bị nhấn chìm hoàn toàn. Một số hộ chỉ kịp đưa con nhỏ lên mái nhà trước khi nước ngập tới trần.

"Chưa bao giờ khu vực ngập như vậy. Ai cũng bảo không kịp trở tay", Danh nhắc lại câu nói của hàng xóm mà cậu liên lạc được vào đêm trước khi mất liên lạc.

Những đứa con xa quê bất lực nhìn quê nhà chìm trong biển nước

Danh cho biết đã đăng tải bài cầu cứu lên mạng xã hội với mong muốn thông tin đến các đội cứu hộ, mạnh thường quân, hội thiện nguyện.

Trích từ bài đăng của Danh: "Bà con đang cầu cứu. Những đứa con xa quê như chúng tôi chỉ biết gào thét giữa khoảng không vô vọng. Chỉ mong mỗi tiếng kêu được lắng nghe kịp thời, mỗi mạng người được giữ lại".

Danh nhắn nhủ người dân địa phương: "Mọi người cố giữ bình tĩnh, bám nơi cao, chờ lực lượng chức năng. Bà con ráng giữ ấm, đừng di chuyển trong nước xiết".

Hiện Danh không thể liên hệ với ba mẹ cũng như họ hàng trong thôn. Nguồn tin duy nhất là từ các đoạn livestream mờ nhiễu do mất điện và yếu sóng.

"Em cầu mong từng phút. Chỉ mong lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận sớm. Nếu chậm thêm, em sợ bà con khó qua khỏi… ", Danh nói, giọng lạc đi.

Nhiều nơi ở Đắk Lắk chìm trong biển nước, việc đi lại rất khó khăn Ảnh: T.X

Cậu cũng gửi lời tha thiết: "Lúc này chỉ mong mọi người hướng về miền Trung, chia sẻ thông tin để đội cứu hộ biết điểm nguy cấp. Một lượt chia sẻ có khi cứu được một mạng người".

Xã Hòa Thịnh vốn nằm thấp, bị bao quanh bởi ruộng, đồi và hệ thống kênh mương điều tiết. Khi hồ Mỹ Lâm dâng, nước thường đổ về nhanh và dồn xuống các xóm trũng.

Nhưng người dân địa phương khẳng định: "Lần này nước lên nhanh gấp nhiều lần so với mọi năm". Nhiều gia đình chỉ còn biết bấu víu vào mái tôn mong chờ cứu hộ trong khi thời tiết tiếp tục mưa lớn.

Không chỉ trường hợp của Danh, hôm nay 20.11 rất nhiều những người con xa quê Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk) tại TP.HCM liên tục chia sẻ, bày tỏ lo lắng với PV Thanh Niên. Điều hành phúc nhất với họ hiện giờ là được nghe tiếng người thân thương báo "vẫn ổn".

Theo ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn xã bị nước lũ dâng cao, chia cắt cục bộ, khiến một số hộ dân rơi vào tình trạng cô lập. Trước diễn biến nguy hiểm, các lực lượng chức năng của xã đã huy động tối đa phương tiện, túc trực 24/24 để triển khai công tác ứng cứu.