Đời sống Cộng đồng

Khánh Hòa: Lũ dâng nhanh, 170 người mắc kẹt kêu cứu 'hết đồ ăn, có người nhịn đói'

Uyển Nhi
Uyển Nhi
20/11/2025 09:44 GMT+7

Lũ dâng nhanh tại Khánh Hòa khiến 170 người ở xã Diên Điền mắc kẹt trong cảnh mất điện nước, hết đồ ăn. Nhiều hộ với trẻ nhỏ và người già kêu cứu vì có người phải nhịn đói.

Nhiều người già và trẻ em mắc kẹt vì lũ

Sáng 20.11, mạng xã hội lan truyền thông tin 170 người mắc kẹt vì lũ tại xã Diên Điền. Nước lũ dâng nhanh khiến khu vực mất điện, mất nước, thiếu lương thực, trong khi người dân chưa tiếp cận được lực lượng cứu hộ.

Bài đăng cầu cứu ghi rõ: "Gia đình em khu vực xóm Vườn, xã Diên Điền (Diên Phú cũ) đang tập trung gần 200 người. Rất cần hỗ trợ để di chuyển giảm tải bà con vì điện và nước đã cúp. Anh chị em nào hỗ trợ được liên hệ các số điện thoại sau: 0905797779 (anh Lâm), 0903053509 (anh Tuấn), 0902525555 (chị Uyên)".

170 người mắc kẹt vì lũ kêu cứu khẩn cấp: 'Nước dâng cao, hết lương thực' - Ảnh 1.

170 người mắc kẹt vì lũ, kêu cứu khẩn cấp ở xóm Vườn, xã Diên Điền (Diên Phú cũ, Khánh Hòa)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ qua điện thoại với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Tuấn cho biết từ hôm qua 19.11, người dân ở các nhà thấp đã sơ tán sang nhà anh. Đến sáng nay, khoảng 170 người đang chen chúc trú tại tầng 1, trong khi tầng trệt bị ngập hoàn toàn.

"Lũ lên quá nhanh, không kịp trở tay. Giờ chỉ còn biết chờ cứu hộ. Đồ ăn cạn, nhiều người phải nhịn đói", anh nói.

Trong nhóm bị mắc kẹt có rất nhiều trẻ em và người cao tuổi. Khu vực đã mất điện, mất nước từ hôm trước, làm sinh hoạt và liên lạc bị tê liệt.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy nhiều người dân trú tạm trong hiên nhà, dùng đèn pin soi đường. Một số người phải lội qua dòng nước xiết để đưa trẻ nhỏ và người già đến nơi an toàn hơn.

170 người mắc kẹt vì lũ kêu cứu khẩn cấp: 'Nước dâng cao, hết lương thực' - Ảnh 2.

Nhiều người dân mắc kẹt thiếu lương thực, nước uống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Tuấn cho biết nhiều nhà xung quanh đã ngập đến nóc, người dân không thể mang theo tài sản vì lũ ập đến quá bất ngờ.

Anh Trần Vượng, người đăng bài kêu cứu nói: "Nhà đang đón hàng chục bà con tránh lũ nhưng không có nước nấu ăn, lương thực gần như cạn kiệt".

170 người mắc kẹt vì lũ kêu cứu khẩn cấp: 'Nước dâng cao, hết lương thực' - Ảnh 3.

Hàng xóm sơ tán người dân ở các khu vực thấp đến nơi an toàn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mưa lũ Khánh Hòa vượt mức lịch sử

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa sáng 20.11, mưa lũ đang diễn biến đặc biệt phức tạp khi lượng mưa cực lớn, kéo dài; mực nước sông Dinh Ninh Hòa vượt báo động 3. Thậm chí cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986, đe dọa ngập lụt trên diện rộng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương thành lập 6 tổ công tác, tiếp cận ngay các điểm xung yếu: xã Diên Điền, xã Diên Khánh và xã Diên Thọ.

Gần 50 chiến sĩ đặc công nước đã lên đường hỗ trợ cứu hộ, đưa người dân khỏi vùng bị chia cắt.

Đến 5 giờ 30 sáng 20.11, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận nhiều khu vực, triển khai phương án di dời và hỗ trợ khẩn cấp cho người dân đang mắc kẹt.

