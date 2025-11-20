Lũ lịch sử đang xảy ra, Khánh Hòa khẩn cấp cứu dân

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện cứu hộ tại vùng ngập sâu

Sáng 20.11, rời các xã khu vực Khánh Vĩnh, đoàn công tác do ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trực tiếp xuống các xã thuộc huyện Diên Khánh cũ, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ lịch sử, để kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đi với đoàn có ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi kiểm tra nhiều khu vực ngập sâu tại Diên Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà nhận định: mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm ngập sâu, khu dân cư bị chia cắt nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn ẢNH: KHÁNH HÒA ONLINE

Trước tình hình phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa huy động tối đa nhân lực, phương tiện, quyết tâm đưa người dân ra khỏi vùng lũ về nơi an toàn.

Đồng thời, ông đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn hỗ trợ, đặc biệt tăng cường xuồng, ca nô, xe cẩu để tiếp cận các khu vực ngập sâu, sơ tán người dân.

Ngay sau chỉ đạo, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã điều 4 xuồng cứu hộ cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng vũ trang của tỉnh, tăng cường vào các khu vực ngập lụt nặng.

Lực lượng đặc công nước được huy động để giúp dân ẢNH: KHÁNH HÒA ONLINE

Thành lập 6 tổ công tác khẩn cấp tại Diên Điền, Diên Khánh, Diên Thọ

Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 6 tổ công tác triển khai ngay trong đêm, hướng về các khu vực ngập sâu, dân cư bị chia cắt, người dân mắc kẹt tại các xã Diên Điền, Diên Khánh, Diên Thọ.

Cùng với đó, gần 50 cán bộ, chiến sĩ đặc công nước được điều động để hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng lũ.

Khánh Hòa cảnh báo ngập sâu 3,5 mét, lũ trên sông Dinh vượt đỉnh lịch sử năm 1986 ẢNH: BÁ DUY

Lũ trên sông Kôn đạt đỉnh trong đêm, nhiều nơi duy trì trên báo động 3

Đến 5 giờ 30, các tổ công tác đã tỏa về các khu vực xung yếu, tiếp cận người dân, triển khai biện pháp cứu hộ và hỗ trợ di dời khẩn cấp.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên nhiều sông miền Trung đã vượt báo động 3, vượt đỉnh lũ lịch sử nên dự báo ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.