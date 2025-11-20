Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa cảnh báo ngập sâu 3,5m, lũ trên sông Dinh vượt đỉnh lịch sử năm 1986

Bá Duy
Bá Duy
20/11/2025 08:00 GMT+7

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát đi tin lũ khẩn cấp đặc biệt lớn, cho biết mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa đã vượt mức báo động 3 và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986, đe dọa gây ngập lụt diện rộng.

Sáng 20.11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết tình hình mưa lũ tại Khánh Hòa đang diễn biến hết sức phức tạp với lượng mưa đặc biệt lớn. Đáng chú ý, lũ trên các sông đang lên nhanh, đặc biệt là tại khu vực Ninh Hòa.

Vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986

Theo ghi nhận lúc 23 giờ ngày 19.11, mực nước lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa đã đạt mức 6,59 m. Đây là con số đáng báo động khi mực nước này đã vượt mức báo động 3 là 0,89 m.

Khánh Hòa cảnh báo ngập sâu 3,5m, lũ trên sông Dinh vượt đỉnh lịch sử năm 1986- Ảnh 1.

Mực nước lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986

ẢNH: P.T

Đặc biệt, số liệu quan trắc cho thấy đỉnh lũ hiện tại đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 (6,58 m) là 0,01 m. Tại trạm Dục Mỹ, mực nước cũng ghi nhận ở mức 17,61 m, trên báo động 3 là 0,11 m.

Nguyên nhân đợt lũ lớn này do ảnh hưởng của mưa to đến rất to liên tục trong 24 giờ qua. Cụ thể, từ 23 giờ ngày 18.11 đến 23 giờ ngày 19.11, lượng mưa tại trạm Vạn Bình lên tới 427,4 mm; Khánh Trung 349,9 mm; Sơn Thái 346,0 mm và Khánh Bình 295,7 mm.

Khánh Hòa cảnh báo ngập sâu 3,5m, lũ trên sông Dinh vượt đỉnh lịch sử năm 1986- Ảnh 2.

Đường Trần Quý Cáp, P.Ninh Hòa (Khánh Hòa) lúc 6 giờ 30 ngày 20.11

ẢNH: B.D

Bên cạnh đó, các hồ chứa cũng đang tiến hành xả điều tiết. Lúc 21 giờ ngày 19.11, hồ Đá Bàn xả tràn 176,70 m3/s, hồ Suối Trầu xả 125,53 m3/s và hồ EaKrongRou xả 180 m3/s.

Nguy cơ ngập sâu diện rộng

Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tiếp tục lên. Đỉnh lũ khả năng đạt từ 6,65 - 6,80 m, tức sẽ cao hơn lũ lịch sử năm 1986 từ 0,07 - 0,22 m.

Với diễn biến này, cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ được nâng lên cấp 3. Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra tại các xã, phường Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Đa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng.... Mức độ ngập lụt lớn nhất dao động từ 1,5 m đến 2,5 m; cá biệt những khu vực trũng thấp có thể ngập sâu hơn 3,5 m.

Khánh Hòa cảnh báo ngập sâu 3,5m, lũ trên sông Dinh vượt đỉnh lịch sử năm 1986- Ảnh 3.

Khánh Hòa cảnh báo tình trạng ngập lụt gần như tại tất cả địa phương trong tỉnh

ẢNH: BÁ DUY

Ngoài khu vực Ninh Hòa, tình trạng ngập lụt cũng được cảnh báo mở rộng ra các địa phương khác trong tỉnh như xã Diên Khánh (Suối Dầu, Suối Hiệp cũ), P.Tây Nha Trang (Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc cũ) và Cam Ranh.

Tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt vùng hạ lưu, ven sông. Lũ lụt có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ.

