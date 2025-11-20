Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Nước lũ dâng, nhiều tin nhắn kêu cứu dồn dập gửi về Báo Thanh Niên giữa đêm

Dương Lan
Dương Lan
20/11/2025 01:06 GMT+7

Tối 19.11, nước lũ dâng cao tại nhiều khu vực ở Đắk Lắk và Khánh Hòa, Báo Thanh Niên nhận hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi kêu cứu từ người dân bị cô lập; người thân ở xa bất lực vì không thể liên lạc.

Từ khoảng 23 giờ ngày 19.11, nhiều tin nhắn gửi đến liên tiếp với nội dung ngắn gọn nhưng khẩn thiết trong hoàn cảnh nước lũ dâng cao. "Hiện tại bà con ở Đắk Lắk (H.Tây Hòa, Phú Yên cũ) đang đối mặt với trận lụt rất nặng. Tôi mong Báo Thanh Niên có thể kêu gọi, hỗ trợ thêm ca nô, áo phao và các đội cứu trợ tới bà con quê tôi. Người dân phải ở trên nóc nhà, chờ ứng cứu vì số lượng cano cũng như lực lượng cứu trợ có hạn", tài khoản có tên Bảo Ngọc gửi về fanpage Báo Thanh Niên.

Nước lũ dâng, nhiều tin nhắn cầu cứu dồn dập gửi về Báo Thanh Niên trong đêm - Ảnh 1.

Báo Thanh Niên nhận được nhiều tin nhắn cầu cứu khi nước lũ dâng cao

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Có ai cứu gia đình em được không ạ. 4 người trong đó có mẹ già, vợ mình và các con ở gần Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cửa Đông (Khánh Hòa). Hiện chỉ ca nô mới vào tiếp cận được, rất mong nhận được sự giúp đỡ", một tin nhắn khác gửi về Báo Thanh Niên.

PV Thanh Niên gọi số điện thoại gửi đến và kết nối được với anh Nguyễn Trần Huy Khải. Anh Khải cho biết, hiện anh đang đi công tác ở TP.HCM, không thể có mặt ở nhà để hỗ trợ gia đình ứng phó với mưa lũ. Gia đình anh 4 người đang mắc kẹt ở xã Diên Khánh, Khánh Hòa, anh không thể liên lạc được với người thân nên rất sốt ruột.

Nước lũ dâng, nhiều tin nhắn cầu cứu dồn dập gửi về Báo Thanh Niên trong đêm - Ảnh 2.

Nhiều người sốt ruột vì bà con mắc kẹt trong vùng cô lập

ẢNH: NVCC

"Khoảng 20 giờ ngày 19.11 tôi gọi về nhà, vợ báo rằng nước đã dâng lên tới gác. Trong nhà có 2 đứa nhỏ và mẹ già, từ tối tới giờ tôi gọi điện thoại cho các đội cứu hộ nhưng có thể do quá tải nên không ai nhấc máy. Tôi không biết giờ người trong nhà còn sống hay không, người lớn còn có thể lội được chứ nhà tôi mấy đứa nhỏ không biết như thế nào", anh Khải nói trong nước mắt.

Nhiều người đã để lại bình luận dưới bài đăng trên fanpage Báo Thanh Niên, bày tỏ sự lo lắng và liên tục cập nhật thông tin để cùng tìm cách hỗ trợ gia đình gặp nạn. Các bình luận kêu gọi sự giúp đỡ tiếp tục xuất hiện với hy vọng sớm tiếp cận được lực lượng chức năng, các đội cứu trợ.

Nước lũ dâng, nhiều tin nhắn cầu cứu dồn dập gửi về Báo Thanh Niên trong đêm - Ảnh 3.

Nhiều người để lại bình luận cầu cứu dưới bài đăng trên fanpage báo Thanh Niên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Khu vực đội 1, thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk ngập sâu, nhiều nhà kêu cứu, có người bị trôi, có nhà bị sập. Hy vọng cán bộ hỗ trợ sớm nhất có thể vì nước dâng nhanh, người dân không kịp trở tay, có thể thiếu thức ăn, nước uống, mong bà con bình an", tài khoản Hoài Nôm viết.

"Cứu giùm gia đình em ở chợ Phước Khánh (gần chùa Phước Nguyên) xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk với, cả gia đình đang ở trên gác, có 3 cháu nhỏ. Số điện thoại liên hệ 0825575767". PV Thanh Niên gọi số điện thoại đính kèm nhưng không thể liên lạc được.

Trên mạng xã hội, các bài đăng kêu cứu giữa đêm khiến nhiều người không khỏi sốt ruột. Dân mạng liên tục chia sẻ thông tin, chia sẻ số điện thoại các đội cứu hộ địa phương mong những gia đình đang bị cô lập được giúp đỡ. Nhiều người cho rằng, người dân ở vùng lũ nếu thấy có ghe hoặc ca nô đi qua có thể đập xoong nồi gây tiếng động, nhá đèn pin gây chú ý để các đội cứu hộ sớm phát hiện.

Nước lũ dâng, nhiều tin nhắn cầu cứu dồn dập gửi về Báo Thanh Niên trong đêm - Ảnh 4.

Nhiều người không kịp mang theo đồ đạc khi nước lũ dâng cao

ẢNH: TUY HÒA YOUNG

Đến 21 giờ tối 19.11, mực nước tại trạm Phú Lâm (sông Ba – Đắk Lắk) đã vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 6 cm, cao hơn báo động 3 tới 1m57. Dự báo đỉnh lũ còn tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất vào đêm nay và sáng sớm mai, vượt báo động 3 khoảng 1m8.

Tại trạm Củng Sơn, lũ chiều 19.11 đã vượt mức lịch sử, hiện vẫn đang lên. Dự báo đêm nay và sáng mai trên báo động 3 đến 7 m – mức nguy hiểm đặc biệt cao.

Sông Kỳ Lộ – trạm Hà Bằng (Đắk Lắk): Lũ đang xuống nhưng vẫn ở mức rất cao, dự báo sáng sớm mai vẫn trên báo động 3. Sông Kôn – trạm Thạnh Hòa (Gia Lai): Lũ tiếp tục lên, đỉnh lũ đêm nay và sáng mai trên báo động 3 khoảng 1m2. Sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa): Lũ lên rất nhanh, dự báo sáng mai trên báo động 3 từ 0,5 – 1,8 m.

Tin liên quan

'Nước đã ngập nửa nhà': Người dân Đắk Lắk cầu cứu trong đêm vì lũ dâng nhanh

'Nước đã ngập nửa nhà': Người dân Đắk Lắk cầu cứu trong đêm vì lũ dâng nhanh

Tối 19.11, nhiều bài đăng cầu cứu của người dân Đắk Lắk (Phú Yên cũ) xuất hiện trên mạng xã hội khi nước lũ dâng cao, nhiều nhà ngập sâu hơn 2 m, người dân bất lực chờ cứu hộ.

Ngập lụt ở Quy Nhơn: Sơ tán hơn 9.200 người khỏi vùng nguy hiểm trong mưa lớn

Hình ảnh đẹp nơi tuyến đầu chống bão Kalmaegi: 'Lũ chưa rút, bộ đội chưa về'

Khám phá thêm chủ đề

nước lũ Nước lũ dâng cao tin nhắn cầu cứu cầu cứu người dân cầu cứu vùng lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận