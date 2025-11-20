Nước lũ dâng, nhiều tin nhắn kêu cứu dồn dập gửi về Báo Thanh Niên giữa đêm

Từ khoảng 23 giờ ngày 19.11, nhiều tin nhắn gửi đến liên tiếp với nội dung ngắn gọn nhưng khẩn thiết trong hoàn cảnh nước lũ dâng cao. "Hiện tại bà con ở Đắk Lắk (H.Tây Hòa, Phú Yên cũ) đang đối mặt với trận lụt rất nặng. Tôi mong Báo Thanh Niên có thể kêu gọi, hỗ trợ thêm ca nô, áo phao và các đội cứu trợ tới bà con quê tôi. Người dân phải ở trên nóc nhà, chờ ứng cứu vì số lượng cano cũng như lực lượng cứu trợ có hạn", tài khoản có tên Bảo Ngọc gửi về fanpage Báo Thanh Niên.



Báo Thanh Niên nhận được nhiều tin nhắn cầu cứu khi nước lũ dâng cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Có ai cứu gia đình em được không ạ. 4 người trong đó có mẹ già, vợ mình và các con ở gần Trung tâm Giáo dục thường xuyên Cửa Đông (Khánh Hòa). Hiện chỉ ca nô mới vào tiếp cận được, rất mong nhận được sự giúp đỡ", một tin nhắn khác gửi về Báo Thanh Niên.

PV Thanh Niên gọi số điện thoại gửi đến và kết nối được với anh Nguyễn Trần Huy Khải. Anh Khải cho biết, hiện anh đang đi công tác ở TP.HCM, không thể có mặt ở nhà để hỗ trợ gia đình ứng phó với mưa lũ. Gia đình anh 4 người đang mắc kẹt ở xã Diên Khánh, Khánh Hòa, anh không thể liên lạc được với người thân nên rất sốt ruột.

Nhiều người sốt ruột vì bà con mắc kẹt trong vùng cô lập ẢNH: NVCC

"Khoảng 20 giờ ngày 19.11 tôi gọi về nhà, vợ báo rằng nước đã dâng lên tới gác. Trong nhà có 2 đứa nhỏ và mẹ già, từ tối tới giờ tôi gọi điện thoại cho các đội cứu hộ nhưng có thể do quá tải nên không ai nhấc máy. Tôi không biết giờ người trong nhà còn sống hay không, người lớn còn có thể lội được chứ nhà tôi mấy đứa nhỏ không biết như thế nào", anh Khải nói trong nước mắt.

Nhiều người đã để lại bình luận dưới bài đăng trên fanpage Báo Thanh Niên, bày tỏ sự lo lắng và liên tục cập nhật thông tin để cùng tìm cách hỗ trợ gia đình gặp nạn. Các bình luận kêu gọi sự giúp đỡ tiếp tục xuất hiện với hy vọng sớm tiếp cận được lực lượng chức năng, các đội cứu trợ.

Nhiều người để lại bình luận cầu cứu dưới bài đăng trên fanpage báo Thanh Niên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Khu vực đội 1, thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông, Đắk Lắk ngập sâu, nhiều nhà kêu cứu, có người bị trôi, có nhà bị sập. Hy vọng cán bộ hỗ trợ sớm nhất có thể vì nước dâng nhanh, người dân không kịp trở tay, có thể thiếu thức ăn, nước uống, mong bà con bình an", tài khoản Hoài Nôm viết.

"Cứu giùm gia đình em ở chợ Phước Khánh (gần chùa Phước Nguyên) xã Phú Hòa 2, Đắk Lắk với, cả gia đình đang ở trên gác, có 3 cháu nhỏ. Số điện thoại liên hệ 0825575767". PV Thanh Niên gọi số điện thoại đính kèm nhưng không thể liên lạc được.

Trên mạng xã hội, các bài đăng kêu cứu giữa đêm khiến nhiều người không khỏi sốt ruột. Dân mạng liên tục chia sẻ thông tin, chia sẻ số điện thoại các đội cứu hộ địa phương mong những gia đình đang bị cô lập được giúp đỡ. Nhiều người cho rằng, người dân ở vùng lũ nếu thấy có ghe hoặc ca nô đi qua có thể đập xoong nồi gây tiếng động, nhá đèn pin gây chú ý để các đội cứu hộ sớm phát hiện.

Nhiều người không kịp mang theo đồ đạc khi nước lũ dâng cao ẢNH: TUY HÒA YOUNG

Đến 21 giờ tối 19.11, mực nước tại trạm Phú Lâm (sông Ba – Đắk Lắk) đã vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 6 cm, cao hơn báo động 3 tới 1m57. Dự báo đỉnh lũ còn tiếp tục tăng, đạt mức cao nhất vào đêm nay và sáng sớm mai, vượt báo động 3 khoảng 1m8.

Tại trạm Củng Sơn, lũ chiều 19.11 đã vượt mức lịch sử, hiện vẫn đang lên. Dự báo đêm nay và sáng mai trên báo động 3 đến 7 m – mức nguy hiểm đặc biệt cao.

Sông Kỳ Lộ – trạm Hà Bằng (Đắk Lắk): Lũ đang xuống nhưng vẫn ở mức rất cao, dự báo sáng sớm mai vẫn trên báo động 3. Sông Kôn – trạm Thạnh Hòa (Gia Lai): Lũ tiếp tục lên, đỉnh lũ đêm nay và sáng mai trên báo động 3 khoảng 1m2. Sông Cái Nha Trang và sông Cái Phan Rang (Khánh Hòa): Lũ lên rất nhanh, dự báo sáng mai trên báo động 3 từ 0,5 – 1,8 m.