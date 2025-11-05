Gửi tin nhắn 'báo hàng lậu' cho phó giám đốc công an tỉnh, 'siêu lừa' sa lưới

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Quách Văn Lập (40 tuổi, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Lai Châu thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Quách Văn Lập (dấu X) ẢNH: CÔNG AN LAI CHÂU

Theo kết quả điều tra, Quách Văn Lập từng làm bốc vác tại cửa khẩu Bắc Luân (Quảng Ninh). Do có hiểu biết sơ bộ về hoạt động buôn lậu, Lập đã giả danh người dân có nguồn tin về các đường dây buôn lậu để liên hệ với lực lượng công an qua tin nhắn và ứng dụng Zalo.

Bằng cách nói năng nhỏ nhẹ, tự nhận "có nguồn tin nóng" và "muốn phối hợp để giúp công an", Lập tiếp cận nhiều cán bộ công an ở các tỉnh, thành khác nhau, giới thiệu là người đang nắm bắt tình hình buôn lậu từ Móng Cái - Quảng Ninh về Hà Nội, rồi "tuồn" hàng đi các tỉnh.

Sau khi lấy được lòng tin, Lập thường đề nghị chuyển tiền "hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin" từ 5 - 10 triệu đồng/lần. Ngay khi các cán bộ công an chuyển khoản, đối tượng cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đáng chú ý, ngày 2.11.2025, Quách Văn Lập đã nhắn tin cho đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Trong tin nhắn, đối tượng tự xưng là "người dân muốn báo tin hàng lậu điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu", đồng thời xin số điện thoại của Phòng Cảnh sát kinh tế để "trao đổi nghiệp vụ".

Tin nhắn của Lập gửi đại tá Phạm Hải Đăng ẢNH: CÔNG AN LAI CHÂU

Tuy nhiên, đại tá Phạm Hải Đăng đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong tin nhắn của Lập và chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh danh tính và hành tung đối tượng.

Chỉ sau ít ngày rà soát, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được đối tượng, thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Lập khai nhận do khó khăn về kinh tế nên nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ công an. Từ năm 2024 đến nay, Lập đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc, chiếm đoạt gần 196 triệu đồng của cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong các buổi hỏi cung, Lập cho rằng "muốn giúp công an nắm tình hình buôn lậu", trong khi đối tượng này lợi dụng niềm tin của lực lượng công an để trục lợi cá nhân

Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các địa phương liên quan để làm rõ các vụ lừa đảo khác mà Quách Văn Lập đã thực hiện.



