Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Gửi tin nhắn 'báo hàng lậu' cho phó giám đốc công an tỉnh, 'siêu lừa' sa lưới

Đình Huy
Đình Huy
05/11/2025 21:20 GMT+7

Mặc dù đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trót lọt của cán bộ công an 16 tỉnh nhưng đến khi nhắn tin lừa Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Lập đã bị phát hiện và bắt giữ.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Quách Văn Lập (40 tuổi, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Lai Châu thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Quách Văn Lập (dấu X)

ẢNH: CÔNG AN LAI CHÂU

Theo kết quả điều tra, Quách Văn Lập từng làm bốc vác tại cửa khẩu Bắc Luân (Quảng Ninh). Do có hiểu biết sơ bộ về hoạt động buôn lậu, Lập đã giả danh người dân có nguồn tin về các đường dây buôn lậu để liên hệ với lực lượng công an qua tin nhắn và ứng dụng Zalo.

Bằng cách nói năng nhỏ nhẹ, tự nhận "có nguồn tin nóng" và "muốn phối hợp để giúp công an", Lập tiếp cận nhiều cán bộ công an ở các tỉnh, thành khác nhau, giới thiệu là người đang nắm bắt tình hình buôn lậu từ Móng Cái - Quảng Ninh về Hà Nội, rồi "tuồn" hàng đi các tỉnh.

Sau khi lấy được lòng tin, Lập thường đề nghị chuyển tiền "hỗ trợ xăng xe, mua thiết bị, chi phí thu thập thông tin" từ 5 - 10 triệu đồng/lần. Ngay khi các cán bộ công an chuyển khoản, đối tượng cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đáng chú ý, ngày 2.11.2025, Quách Văn Lập đã nhắn tin cho đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Trong tin nhắn, đối tượng tự xưng là "người dân muốn báo tin hàng lậu điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu", đồng thời xin số điện thoại của Phòng Cảnh sát kinh tế để "trao đổi nghiệp vụ".

- Ảnh 2.

Tin nhắn của Lập gửi đại tá Phạm Hải Đăng

ẢNH: CÔNG AN LAI CHÂU

Tuy nhiên, đại tá Phạm Hải Đăng đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong tin nhắn của Lập và chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh danh tính và hành tung đối tượng.

Chỉ sau ít ngày rà soát, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được đối tượng, thi hành lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Quách Văn Lập khai nhận do khó khăn về kinh tế nên nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ công an. Từ năm 2024 đến nay, Lập đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc, chiếm đoạt gần 196 triệu đồng của cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, trong các buổi hỏi cung, Lập cho rằng "muốn giúp công an nắm tình hình buôn lậu", trong khi đối tượng này lợi dụng niềm tin của lực lượng công an để trục lợi cá nhân

Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các địa phương liên quan để làm rõ các vụ lừa đảo khác mà Quách Văn Lập đã thực hiện.


Tin liên quan

Tạm giữ trưởng phòng thuộc Sở Công thương Lai Châu về hành vi nhận hối lộ

Tạm giữ trưởng phòng thuộc Sở Công thương Lai Châu về hành vi nhận hối lộ

Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự Trưởng phòng Quản lý công nghiệp thuộc Sở Công thương tỉnh Lai Châu để điều tra hành vi nhận hối lộ, với cáo buộc đã nhận 220 triệu đồng để làm trái các quy định.

Khám phá thêm chủ đề

công an lai châu lừa đảo Công an tỉnh Lai Châu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận