Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

2 cục trưởng livestream tư vấn nhận diện hàng giả khi mua hàng online

Phan Hậu
Phan Hậu
15/11/2025 10:10 GMT+7

Phiên livestream Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 có sự tham gia lên sóng của bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, và ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trực tiếp tư vấn nhận diện hàng giả, hàng thật.

Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 do Bộ Công thương tổ chức đã khai mạc tối qua 14.11 tại Hà Nội. Diễn ra từ ngày 13 - 17.1, Online Friday 2025 thu hút hàng trăm doanh nghiệp với nhiều chương trình ưu đãi lớn, nổi bật là chuỗi hoạt động tư vấn kỹ năng nhận biết hàng giả, hàng thật khi mua hàng online. 

2 cục trưởng livestream tư vấn nhận diện hàng giả khi mua hàng online - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Linh và bà Lê Hoàng Oanh tham gia livestream tương tác với người tiêu dùng tối 14.11

ẢNH: C.M.H

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho biết, một trong những điểm nhấn nổi bật của Online Friday 2025 năm nay là lần đầu tiên, ban tổ chức trực tiếp thực hiện chuỗi phiên mega live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật, hàng giả khi tham gia mua hàng online trên các nền tảng số.

Trong phiên mega livestream đầu tiên, 2 cục trưởng của Bộ Công thương là bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, và ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trực tiếp lên sóng để tư vấn, hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả khi mua sắm trên các nền tảng số.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, không chỉ có ngày khai mạc, chuỗi livestream Online Friday sẽ được triển khai xuyên suốt nhằm hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả, kỹ năng mua sắm thông minh, an toàn, giúp nâng cao nhận thức và bảo vệ người tiêu dùng.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho rằng một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm, khi hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang là vấn đề nóng trên cả thương mại điện tử và thương mại truyền thống.

Bà Phan Thị Thắng khẳng định, Tuần lễ thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2025 thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công thương trong việc đồng hành cùng các nền tảng thương mại điện tử, các nhà bán hàng và người tiêu dùng xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch; phát huy vai trò của cơ quan quản lý, nâng cao trách nhiệm của nền tảng số, sàn thương mại điện tử, các nhà bán hàng trong việc xây dựng niềm tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin liên quan

Doanh nghiệp thiệt hại nặng nề vì hàng giả

Doanh nghiệp thiệt hại nặng nề vì hàng giả

Làm thế nào triệt tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; bảo vệ thương hiệu Việt, bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính? Những câu chuyện chân thực và giải pháp cụ thể đã được các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm "Triệt tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng: Bảo vệ người dân và doanh nghiệp" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều qua 11.6.

Khám phá thêm chủ đề

hàng giả Hàng thật Bộ Công thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận