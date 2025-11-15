2 cục trưởng livestream tư vấn nhận diện hàng giả khi mua hàng online

Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 do Bộ Công thương tổ chức đã khai mạc tối qua 14.11 tại Hà Nội. Diễn ra từ ngày 13 - 17.1, Online Friday 2025 thu hút hàng trăm doanh nghiệp với nhiều chương trình ưu đãi lớn, nổi bật là chuỗi hoạt động tư vấn kỹ năng nhận biết hàng giả, hàng thật khi mua hàng online.

Ông Trần Hữu Linh và bà Lê Hoàng Oanh tham gia livestream tương tác với người tiêu dùng tối 14.11 ẢNH: C.M.H

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) cho biết, một trong những điểm nhấn nổi bật của Online Friday 2025 năm nay là lần đầu tiên, ban tổ chức trực tiếp thực hiện chuỗi phiên mega live quy mô lớn, với hình thức trình diễn trực quan, sinh động, hướng dẫn chi tiết cho người tiêu dùng về cách phân biệt hàng thật, hàng giả khi tham gia mua hàng online trên các nền tảng số.

Trong phiên mega livestream đầu tiên, 2 cục trưởng của Bộ Công thương là bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, và ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trực tiếp lên sóng để tư vấn, hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả khi mua sắm trên các nền tảng số.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, không chỉ có ngày khai mạc, chuỗi livestream Online Friday sẽ được triển khai xuyên suốt nhằm hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả, kỹ năng mua sắm thông minh, an toàn, giúp nâng cao nhận thức và bảo vệ người tiêu dùng.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho rằng một trong những trở ngại lớn nhất của người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến là sự e ngại về chất lượng sản phẩm, khi hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang là vấn đề nóng trên cả thương mại điện tử và thương mại truyền thống.

Bà Phan Thị Thắng khẳng định, Tuần lễ thương mại điện tử và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2025 thể hiện sự quyết tâm của Bộ Công thương trong việc đồng hành cùng các nền tảng thương mại điện tử, các nhà bán hàng và người tiêu dùng xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch; phát huy vai trò của cơ quan quản lý, nâng cao trách nhiệm của nền tảng số, sàn thương mại điện tử, các nhà bán hàng trong việc xây dựng niềm tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.