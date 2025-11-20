Khánh Hòa: Nhìn từ tầng cao, bất lực cảnh hàng loạt ô tô bị nhấn chìm chỉ sau một đêm

Từ tầng 11 của chung cư Đường sắt Nha Trang ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, anh Nguyễn Đức Lợi chụp ảnh ghi nhận cảnh ngập lụt ở các tuyến đường bên dưới như 19 Tháng 5, Đàm Quang Trung, 23 Tháng 10… Bên dưới, lũ lụt bao vây toàn bộ khu vực, chỉ thấy hàng loạt xe ô tô bị nhấn chìm.



Nước lũ nhấn chìm hàng loạt xe ô tô trên đường 19 Tháng 5 Ảnh: Đức Lợi

Khu dân cư xung quanh chung cư Đường sắt Nha Trang đang ngập sâu Ảnh: Đức Lợi

Người dân Khánh Hòa lên mạng kêu cứu, hải quân và đặc công nước xuyên đêm cứu dân

Anh Lợi cho biết khu vực này cao ráo hơn so với lân cận ít bị ngập lụt nên người dân đã mang xe ô tô đến tránh tạm. Tuy nhiên, đến tối 19.11, trời mưa lớn, nước lũ bắt đầu dâng lên rất nhanh tại các tuyến đường. Nhiều xe bị ngập nước đến tận nóc, tự động bật đèn cảnh báo, nhìn cảnh tượng thấy bất lực.

"Sống ở khu vực này khoảng 20 năm, tôi chưa từng thấy đợt lũ nào gây ngập sâu như lần này. Cũng vì thế mà gia đình tôi chưa kịp chuẩn bị gì nhiều. May mắn nhà ở chung cư nên không bị ngập", anh Lợi nói.

Nước lũ dâng lên nhanh, sau khoảng 5 tiếng thì tràn vào hầm đậu xe chung cư Ảnh: Đức Lợi

Sáng nay, nước lũ tràn vào sảnh chung cư nhà anh Lợi Ảnh: Đức Lợi

Hiện tại, chung cư nhà anh Lợi đã bị cắt điện, người dân di chuyển bằng thang bộ. Hầm đậu xe ngập hoàn toàn và nước lũ đã tràn vào sảnh. Cạnh bên, siêu thị Go Nha Trang cũng đã ngừng hoạt động, đóng cửa. Quan sát từ căn hộ chung cư anh Lợi thấy nước cũng đã ngập vào bên trong.

Các hộ dân xung quanh khu dân cư đang bị ngập rất sâu. Sáng 20.11, anh Lợi cho biết anh thấy có một số thuyền của các đơn vị đi cứu hộ giúp đỡ người dân.

Hiện tại khu vực trung tâm tỉnh Khánh Hoà, TP.Nha Trang cũ có mưa rất to Ảnh: Đức Lợi

Hiện, khu vực TP.Nha Trang cũ có mưa rất to trong khi nước lũ vẫn đang lên nhanh. Trên mạng xã hội, trong các hội nhóm Facebook, người dân địa phương đăng những bài viết cầu cứu, cập nhật tình hình ngập lụt ở gia đình đang rất nguy cấp.



Sáng 20.11, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin lũ khẩn cấp, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa đã vượt mức báo động 3, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1986 gây ngập lụt diện rộng.

Tình hình ngập lụt ở khu vực đường 19 Tháng 5, tỉnh Khánh Hòa sáng nay 20.11



