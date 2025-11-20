Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khánh Hòa: Sông Dinh vượt lũ lịch sử 1986, người dân không kịp trở tay kêu cứu khẩn cấp

Bá Duy
Bá Duy
20/11/2025 09:08 GMT+7

Đêm 19.11 và rạng sáng 20.11, nước sông Dinh vượt mức lũ lịch sử 1986 khiến nhiều khu vực ở Khánh Hòa ngập sâu; người dân không kịp trở tay, kêu cứu khẩn cấp trong tình trạng bị cô lập.

Đêm 19.11, nước từ thượng nguồn sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) đổ về cộng hưởng với mưa lớn tại chỗ khiến mực nước dâng lên nhanh ở nhiều khu vực trũng thấp ven sông của phường Tây Nha Trang (xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương cũ) và khu vực Ninh Hòa.

Khánh Hòa: Hàng trăm tin nhắn cầu cứu trong đêm khi lũ lên nhanh lịch sử - Ảnh 1.

Nước ngập tại khu vực siêu thị Go (phường Tây Nha Trang), sáng sớm ngày 20.11

ẢNH: N.L

Khánh Hòa: Hàng trăm tin nhắn cầu cứu trong đêm khi lũ lên nhanh lịch sử - Ảnh 2.

Nhà người dân tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung (phường Tây Nha Trang) lần đầu tiên bị ngập sâu do nước lũ

ẢNH: THIỆN LUÂN

Khánh Hòa: Hàng trăm tin nhắn cầu cứu trong đêm khi lũ lên nhanh lịch sử - Ảnh 3.

Nhiều ô tô tại khu đô thị Vĩnh Điềm Trung ngập trong nước dù đã di dời lên chỗ cao nhất

ẢNH: N.L

Khánh Hòa: Hàng trăm tin nhắn cầu cứu trong đêm khi lũ lên nhanh lịch sử - Ảnh 4.

Xe ô tô tại chung cư gần đó cũng chung cảnh ngộ

ẢNH: THIỆN LUÂN

Lúc 1 giờ sáng 20.11, chị Nguyễn Thị H. (phường Tây Nha Trang, xã Vĩnh Trung cũ) gửi tin nhắn cầu cứu khi nước lũ dâng cao, cả nhà 5 người phải dồn lên gác xép.

"Nước lên nhanh quá, chúng tôi không kịp trở tay. Đồ đạc trôi hết, giờ cả nhà đang dồn lên gác xép. Nước đã lút cổ, mấp mé tràn vào chỗ ngủ trên gác", anh Minh Tuấn ở tại thôn Võ Cang chia sẻ.

Khánh Hòa: Hàng trăm tin nhắn cầu cứu trong đêm khi lũ lên nhanh lịch sử - Ảnh 5.

Nước ngập tới mái nhà người dân tại đường 23 tháng 10 (P.Tây Nha Trang)

ẢNH: K.A

Chị Phương Linh (xã Diên Khánh) cho biết trong nhà toàn người già và trẻ em, không có cách liên hệ được với cứu hộ. Nước đã ngập qua cửa nhà, chồng chị phải dỡ mái ngói tính đến phương án cả nhà leo lên.

Trong khi đó, nhiều hộ dân xã Vĩnh Thạnh cũ cho biết chưa bao giờ thấy nước lớn như thế này, nhiều hộ chủ quan vì chưa bao giờ ngập thì bây giờ nó nhà họ đã chìm gần cả mét trong nước lũ. Chị Kim Ánh (P.Tây Nha Trang) cho hay cả nhà phải "bỏ của chạy lấy người" lên tầng trên vì nước lũ bất ngờ tấn công trong đêm, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Khánh Hòa: Hàng trăm tin nhắn cầu cứu trong đêm khi lũ lên nhanh lịch sử - Ảnh 6.

Nhiều người dân bất ngờ vì nước dâng quá nhanh, vượt mức lũ cao nhất trước giờ nên không kịp trở tay

ẢNH: HIỀN LƯƠNG

Trên các hội nhóm mạng xã hội, hàng trăm tin nhắn cầu cứu liên tục xuất hiện với nội dung: "Nhà em ở xã Vĩnh Phương nước ngập quá đầu người, có ai cứu giúp với", "Khu vực Vĩnh Thạnh cô lập hoàn toàn, hết lương thực, nước uống", "Nhà có người già và trẻ nhỏ, hỗ trợ cứu dùm với".

Ngay trong đêm, tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi khẩn cấp, lực lượng chức năng Khánh Hòa đã điều động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng ca nô, xuồng chuyên dụng đến các khu vực ngập sâu để cứu hộ.

Khánh Hòa: Hàng trăm tin nhắn cầu cứu trong đêm khi lũ lên nhanh lịch sử - Ảnh 7.

Nhiều người dân Khánh Hòa lên mạng cầu cứu trong đêm vì không liên lạc được với các đội cứu hộ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều đáng chú ý, tại Ninh Hòa, nước sông Dinh đã vượt mức lũ lịch sử năm 1986, khiến hàng ngàn hộ dân chìm trong biển nước.

Lực lượng chức năng Khánh Hòa cho biết, đến rạng sáng 20.11, hàng trăm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đã được đưa đến nơi tránh trú an toàn. Lực lượng chức năng Khánh Hòa đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết và sẵn sàng phương án ứng phó khi mưa lớn dự báo vẫn tiếp tục trong những ngày tới.

