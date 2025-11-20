Khánh Hòa huy động nhiều lực lượng ứng cứu người dân trong đêm

Đêm 19.11, khi nước lũ dâng cao đột ngột tại nhiều địa phương ở Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã khẩn trương điều động 250 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xuồng cứu hộ chi viện cho 3 xã trọng điểm gồm Cam Lâm, Suối Dầu và Diên Điền. Học viện Hải quân cũng đồng thời điều thêm lực lượng và phương tiện tham gia ứng cứu, nâng tổng số quân số lên hơn 300 người.

Tại xã Cam Lâm, 50 cán bộ, chiến sĩ và 1 xuồng cứu hộ từ Vùng 4 Hải quân đã nhanh chóng tiếp cận thôn Cửu Lợi 3, đưa 9 người dân bị cô lập đến nơi an toàn. Trong khi đó, 100 chiến sĩ được điều động đến xã Suối Dầu và 100 chiến sĩ khác cùng 4 xuồng cứu hộ chi viện cho xã Diên Điền để sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng ngập sâu.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường

Khuya 19.11, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến 2 điểm nóng là xã Cam Lâm và Suối Dầu để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó. Đến hơn 1 giờ sáng 20.11, ông Trần Hòa Nam cùng đoàn công tác đã lội nước sâu tiếp cận trụ sở UBND xã Suối Dầu để trực tiếp chỉ đạo các lực lượng.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ huy công tác ứng cứu tại P.Tây Nha Trang đêm 19.11 ẢNH: Đ.L

"Các lực lượng cần chuẩn bị sẵn sàng 100% quân số, đầy đủ trang thiết bị cần thiết, lương thực, thuốc men để ứng phó mọi tình huống. Tuyệt đối không được chủ quan, không để xảy ra thiệt hại về người", ông Trần Hòa Nam nhấn mạnh tại buổi làm việc.

Cùng thời điểm, từ tối 19.11 đến rạng sáng 20.11, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ huy công tác ứng cứu tại P.Tây Nha Trang, TP.Nha Trang. Lực lượng Lữ đoàn Đặc công 5 có mặt tại đây lúc 0 giờ ngày 20.11, sử dụng phao bơi tiếp cận các hộ dân trong điều kiện nước chảy siết, trời tối.

Vùng 4 Hải quân triển khai lực lượng và phương tiện giúp nhân dân P.Tây Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

"Di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm một cách nhanh nhất, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ", ông Trần Phong chỉ đạo các đơn vị tại hiện trường.

Ứng cứu khẩn cấp trong điều kiện khó khăn

Ngoài việc sơ tán người dân, các lực lượng còn phối hợp chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để cứu trợ các hộ dân còn bị chia cắt. Các vật tư phục vụ công tác cứu hộ được liên tục bổ sung.

Điều đáng chú ý, trong đêm 19.11, các đơn vị ứng trực tại P.Tây Nha Trang còn hỗ trợ đưa các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng lượng máu dự phòng băng qua vùng ngập lụt lên khu vực Diên Khánh để mổ cấp cứu cho một sản phụ.

Lữ đoàn Đặc công nước 5 triển khai lực lượng cứu dân trong đêm tại P.Tây Nha Trang ẢNH: D.H

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3, Cam Lâm, từ sáng 19.11, các lực lượng đã huy động di dời người dân khu vực Ba Ngòi, các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, lượng nước từ các hồ đổ về các sông cộng thêm mưa lớn kéo dài khiến hàng chục điểm ở Cam Lâm và Suối Dầu bị ngập sâu, người dân phải di dời lên mái nhà và liên tục liên hệ lực lượng chức năng ứng cứu.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được các lực lượng Hải quân, Đặc công và chính quyền địa phương triển khai tích cực, khẩn trương nhằm giúp người dân sớm ổn định đời sống và ứng phó hiệu quả với tình hình mưa lũ phức tạp tại Khánh Hòa.