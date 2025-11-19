Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thót tim ô tô bị nước lũ cuốn, lực lượng cứu hộ giải cứu tài xế

Ngọc Hân
Ngọc Hân
19/11/2025 16:01 GMT+7

Chiếc ô tô 7 chỗ bị nước lũ cuốn trôi khi chạy qua tuyến ĐT611 (xã Nông Sơn, TP.Đà Nẵng), lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, giải cứu tài xế.

Ngày 19.11, đại diện UBND xã Nông Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết lực lượng cứu nạn, cứu hộ xã này đã kịp thời ứng cứu một ô tô 7 chỗ bị nước lũ cuốn trôi khi lưu thông trên tuyến ĐT611.

- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ xã Nông Sơn dùng ca nô tiếp cận ô tô bị lũ cuốn

ẢNH: N.H

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 19.11 chiếc ô tô 7 chỗ đang di chuyển qua địa bàn xã Nông Sơn thì nước từ thượng nguồn sông Thu Bồn bất ngờ đổ về mạnh, dâng cao chỉ trong thời gian ngắn và cuốn chiếc xe xuống khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nông Sơn, cho biết đơn vị đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ và dân quân, sử dụng ca nô tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hộ dùng dây thừng cố định phương tiện, tiếp cận đưa tài xế ra ngoài an toàn trước khi kéo chiếc ô tô về vị trí đảm bảo an toàn.

- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng hỗ trợ kéo chiếc xe gặp nạn về vị trí an toàn

ẢNH: N.H

Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn thông tin thêm, trong những ngày mưa lớn nên địa phương tổ chức chốt chặn tại các điểm xung yếu, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại.

Đến trưa 19.11, mưa giảm, nước rút, một số tuyến đã lưu thông trở lại. Tuy nhiên, do khu vực nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn và chịu ảnh hưởng điều tiết của thủy điện nên mực nước thay đổi liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tin liên quan

Xác minh danh tính tài xế lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi

Xác minh danh tính tài xế lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính tài xế trong vụ việc điều khiển xe tải vượt ngầm tràn và bị nước lũ cuốn trôi tại xã La Lay.

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lũ cuốn khi đi làm keo

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Sông Thu Bồn gặp nạn Lũ Cuốn ô tô bị lũ cuốn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận