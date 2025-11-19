Thót tim ô tô bị nước lũ cuốn, lực lượng cứu hộ giải cứu tài xế

Ngày 19.11, đại diện UBND xã Nông Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết lực lượng cứu nạn, cứu hộ xã này đã kịp thời ứng cứu một ô tô 7 chỗ bị nước lũ cuốn trôi khi lưu thông trên tuyến ĐT611.

Lực lượng cứu hộ xã Nông Sơn dùng ca nô tiếp cận ô tô bị lũ cuốn ẢNH: N.H

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 19.11 chiếc ô tô 7 chỗ đang di chuyển qua địa bàn xã Nông Sơn thì nước từ thượng nguồn sông Thu Bồn bất ngờ đổ về mạnh, dâng cao chỉ trong thời gian ngắn và cuốn chiếc xe xuống khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nông Sơn, cho biết đơn vị đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ và dân quân, sử dụng ca nô tiếp cận hiện trường. Lực lượng cứu hộ dùng dây thừng cố định phương tiện, tiếp cận đưa tài xế ra ngoài an toàn trước khi kéo chiếc ô tô về vị trí đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ kéo chiếc xe gặp nạn về vị trí an toàn ẢNH: N.H

Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn thông tin thêm, trong những ngày mưa lớn nên địa phương tổ chức chốt chặn tại các điểm xung yếu, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại.

Đến trưa 19.11, mưa giảm, nước rút, một số tuyến đã lưu thông trở lại. Tuy nhiên, do khu vực nằm ở thượng nguồn sông Thu Bồn và chịu ảnh hưởng điều tiết của thủy điện nên mực nước thay đổi liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.