Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác minh danh tính tài xế lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi

Bá Cường
Bá Cường
17/11/2025 18:12 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính tài xế trong vụ việc điều khiển xe tải vượt ngầm tràn và bị nước lũ cuốn trôi tại xã La Lay.

Ngày 17.11, UBND xã La Lay (Quảng Trị) cho biết đã xác minh được danh tính tài xế điều khiển xe tải vượt ngầm tràn A Rông Trên và bị nước lũ cuốn trôi.

Xác minh danh tính tài xế lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi- Ảnh 1.

Người dân ghi lại cảnh tài xế Thành điều khiển xe tải vượt ngầm tràn

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, xe tải gặp nạn BS 75H-007.13 do tài xế Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, trú tại P.Ba Đồn, Quảng Trị). Tài xế Thành chở than đi theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa, khi đi qua khu vực ngầm tràn A Rông Trên, tài xế đã lách rào chắn và biển cấm vượt qua ngầm tràn.

Khi xe ra tới giữa cầu thì cabin xe bị nước đẩy trôi lệch khỏi thành cầu. Tài xế lúc này bám vào thùng xe phía sau. Khoảng 15 phút sau, toàn bộ xe đã bị lật cách cầu 20 m, tài xế bị nước cuốn trôi.

Lũ cuốn trôi xe tải, tài xế mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng Trị

Trước đó Thanh Niên đã thông tin vào trưa nay (17.11), UBND xã La Lay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một xe tải bị nước lũ cuốn trôi khi vượt qua ngầm tràn.

Từ chiều tối 16.11 đến sáng nay (17.11), trên địa bàn xã La Lay có mưa lớn khiến ngầm tràn bị ngập sâu hơn 1 m.

"Xã đã gắn biển cảnh báo, dựng rào chắn, cấm phương tiện qua lại và cử lực lượng túc trực. Khi các cán bộ túc trực đang ăn cơm trưa thì xe tải này chạy về rồi tự ý tháo rào chắn, vượt qua ngầm tràn", đại diện lãnh đạo xã La Lay cho hay.

Tin liên quan

Tự phá rào chắn để vượt ngầm tràn, tài xế và xe tải bị cuốn trôi

Tự phá rào chắn để vượt ngầm tràn, tài xế và xe tải bị cuốn trôi

Một tài xế xe tải tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt qua ngầm tràn ở xã La Lay (Quảng Trị), hậu quả cả xe lẫn tài xế bị nước lũ cuốn trôi.

Khám phá thêm chủ đề

Lũ Cuốn xe tải bị lũ cuốn Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận