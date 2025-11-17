Xác minh danh tính tài xế lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi

Ngày 17.11, UBND xã La Lay (Quảng Trị) cho biết đã xác minh được danh tính tài xế điều khiển xe tải vượt ngầm tràn A Rông Trên và bị nước lũ cuốn trôi.

Người dân ghi lại cảnh tài xế Thành điều khiển xe tải vượt ngầm tràn ẢNH CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, xe tải gặp nạn BS 75H-007.13 do tài xế Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, trú tại P.Ba Đồn, Quảng Trị). Tài xế Thành chở than đi theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa, khi đi qua khu vực ngầm tràn A Rông Trên, tài xế đã lách rào chắn và biển cấm vượt qua ngầm tràn.

Khi xe ra tới giữa cầu thì cabin xe bị nước đẩy trôi lệch khỏi thành cầu. Tài xế lúc này bám vào thùng xe phía sau. Khoảng 15 phút sau, toàn bộ xe đã bị lật cách cầu 20 m, tài xế bị nước cuốn trôi.

Lũ cuốn trôi xe tải, tài xế mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng Trị

Trước đó Thanh Niên đã thông tin vào trưa nay (17.11), UBND xã La Lay cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một xe tải bị nước lũ cuốn trôi khi vượt qua ngầm tràn.

Từ chiều tối 16.11 đến sáng nay (17.11), trên địa bàn xã La Lay có mưa lớn khiến ngầm tràn bị ngập sâu hơn 1 m.

"Xã đã gắn biển cảnh báo, dựng rào chắn, cấm phương tiện qua lại và cử lực lượng túc trực. Khi các cán bộ túc trực đang ăn cơm trưa thì xe tải này chạy về rồi tự ý tháo rào chắn, vượt qua ngầm tràn", đại diện lãnh đạo xã La Lay cho hay.