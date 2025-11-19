Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bác thông tin tìm thấy tài xế bị lũ cuốn mất tích khi vượt ngầm tràn

Bá Cường
Bá Cường
19/11/2025 11:13 GMT+7

UBND xã La Lay (Quảng Trị) vừa bác bỏ thông tin trên các mạng xã hội về việc đã tìm thấy tài xế mất tích trong vụ việc xe tải vượt qua ngầm tràn bị nước lũ cuốn trôi.

Ngày 19.11, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay (Quảng Trị) cho biết các thông tin trên về việc tìm thấy tài xế mất tích trong vụ điều khiển xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi là bịa đặt. Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Vụ tài xế vượt ngầm tràn bị lũ cuốn: Bác thông tin tìm thấy tài xế- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xã La Lay đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích, bác bỏ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội

ẢNH: BÁ HOÀNG

Cụ thể, trong ngày 18.11 cho đến nay, trên các mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc đã tìm thấy ông Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, trú tại P.Ba Đồn, Quảng Trị), tài xế mất tích khi điều khiển xe tải vượt qua ngầm tràn A Rông Trên khi nước lũ dâng cao. Thông tin này được UBND xã khẳng định là bịa đặt.

Lũ cuốn trôi xe tải, tài xế mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng Trị

UBND xã La Lay cũng cho biết vào chiều 18.11, trong quá trình tìm kiếm lực lượng chức năng đã phát hiện 1 chiếc quần có thắt lưng và chìa khóa xe trôi dạt vào bờ suối thuộc xã Tà Rụt cách vị trí gặp nạn khoảng 5 km. Người thân cũng đã xác minh đây là quần và đồ dùng của tài xế Thành.

Vụ tài xế vượt ngầm tràn bị lũ cuốn: Bác thông tin tìm thấy tài xế- Ảnh 2.

Đồ dùng được tìm thấy bên bờ suối được người nhà xác nhận là của tài xế Thành

ẢNH: BÁ HOÀNG

Đến thời điểm hiện tại, xã La Lay đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với người dân và điều động các phương tiện tổ chức tìm kiếm tài xế Thành. Công tác tìm kiếm đến sáng nay vẫn đang được triển khai và mở rộng phạm vi.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.11 tài xế Nguyễn Văn Thành điều khiển xe tải BS 75H-007.13 theo hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về nội địa. Khi đi qua khu vực ngầm tràn A Rông Trên, nơi đang có nước lũ dâng cao khoảng 1 m do ảnh hưởng của mưa lớn, mặc dù đã có rào chắn và biển cảnh báo của người dân, tài xế Thành vẫn điều khiển xe vượt ngầm tràn và gặp nạn, nước lũ sau đó đã cuốn trôi xe tải và tài xế Thành mất tích.


Tin liên quan

Xác minh danh tính tài xế lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi

Xác minh danh tính tài xế lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính tài xế trong vụ việc điều khiển xe tải vượt ngầm tràn và bị nước lũ cuốn trôi tại xã La Lay.

