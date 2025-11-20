0 giờ ngày 20.11, nhóm cứu hộ Thái Nguyên xuất phát đi Đắk Lắk: Mang thuyền, 3 tấn nhu yếu phẩm

"Nhóm chúng tôi đã đến địa phận tỉnh Quảng Trị, bà con cố gắng nhé", anh Trần Đại Cương chia sẻ với PV Thanh Niên lúc 7 giờ 30 phút, sáng 20.11 khi đang trên đường đến khu vực tỉnh Phú Yên cũ hỗ trợ lũ lụt.

Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 20.11, anh Trần Đại Cương (25 tuổi) đại diện nhóm cứu hộ cứu nạn hồ Gềnh Chè ở xã Cương, tỉnh Thái Nguyên lên đường đi Đắk Lắk khi biết tin nhiều người dân bắt đầu cầu cứu vì nước lũ dâng cao.



Khi đó, anh Trần Đại Cương nhớ lại những ngày quê hương Thái Nguyên của anh chìm trong biển nước đầu tháng 10. Anh chỉ mất vài giây để quyết định lên đường.

"Trong 2 tháng qua, nhóm chúng tôi đã 5 lần lên đường hỗ trợ người dân bị ngập lụt", anh Đại Cương cho biết. Gần đây nhất, nhóm của Cương đã hỗ trợ cứu hộ cứu nạn và tiếp tế lương thực cho người dân ở TP.Huế và vùng Quảng Nam cũ.

Nhóm của anh Trần Đại Cương dừng lại đổ xăng lúc rạng sáng ngày 20.11 Ảnh: NVCC

Trong khi các thành viên nhóm quyết định lên đường, chuẩn bị tư trang thì người dân địa phương cũng mang thêm nhu yếu phẩm đến nhờ đội vận chuyển vào vùng ngập lụt.

Nhóm của anh Cương gồm 7 người. Có 1 xe ô tô chở người và 1 xe tải chở 2 thuyền và khoảng 3 tấn nhu yếu phẩm. Từ áo phao, lương khô, mì gói, nước suối... đã được người dân, chính quyền địa phương mang đến góp vào. Trong buổi tối, cả nhóm đã tập hợp đóng gói chất lên xe tải và đúng 0 giờ thì xuất phát.

Dự tính, đến chiều tối ngày 20.11 nhóm của Cương sẽ có mặt ở khu vực tỉnh Phú Yên cũ để hỗ trợ người dân. Nhóm của anh Cương không xác định cụ thể vị trí điểm đến cụ thể. Tùy tình hình thời tiết, lũ lụt, đi đến đâu thấy người dân cần giúp đỡ, nhóm sẽ hạ thuyền cứu trợ, trao thức ăn đến bà con.

Người dân tỉnh Thái Nguyên đã chuẩn bị lương thực, hướng về tỉnh Đắk Lắk từ chiều 19.11 Ảnh: NVCC

Nhóm của anh Đại Cương có kinh nghiệm ứng cứu người dân bị ngập lụt. Trong 2 đợt lũ lịch sử ở quê nhà Thái Nguyên năm ngoái và năm nay, nhóm trắng đêm dùng thuyền đến các vùng ngập sâu, đưa người dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

"Chúng tôi lên đường với tinh thần nhanh gọn, kịp thời. Dù biết nước xa không cứu được lửa gần nhưng mọi người vẫn muốn giúp đỡ người dân vùng lũ trong khả năng của mình", Đại Cương nói.

Hiện tại, ở khu vực Phú Yên cũ, người dân vẫn đang tiếp tục lên mạng cầu cứu khi mưa lớn, nước lũ dâng cao suốt cả đêm qua. Trên mạng xã hội, nhiều cá nhân, đội nhóm có kinh nghiệm giúp đỡ người dân vùng lụt ở khắp nơi như Hà Tĩnh, Đà Nẵng... cũng đã lên đường đến khu vực Phú Yên, Bình Định cũ.