Tìm đường về quê Phú Yên cũ giữa lũ dữ khi máy bay từ TP.HCM hủy chuyến

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 20.11 tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nhiều hành khách mua vé bay về Phú Yên cũ (Đắk Lắk) giữa lúc khu vực này cũng như nhiều tỉnh miền Trung đang đối mặt với trận lũ lịch sử. Tuy nhiên, chuyến bay bất ngờ thông báo hủy chuyến vì thời tiết xấu khiến nhiều người bối rối, tìm cách khác để về quê sớm nhất.

Một chuyến bay từ TP.HCM về sân bay Tuy Hòa (Đắk Lắk) sáng nay bị hủy vì thời tiết xấu ẢNH: CAO AN BIÊN

Vừa nghe thông báo hủy chuyến, một hành khách luống tuổi ở sân bay bày tỏ sự lo lắng khi hiện tại không thể về nhà ở phường Tuy Hòa như dự kiến. Ông kể mình vào TP.HCM từ ngày nước lũ chưa dâng cao, nay biết được tình hình ở quê nên nóng lòng muốn về.

"Nhà tôi ở khu vực thành phố nên nước mới ngập tới tầng trệt trong nhà, nhiều người ở vùng khác nước còn ngập sâu hơn, gần tới nóc nhà. Hiện tại, tôi không liên lạc được với người nhà nên cũng lo lắng. Tôi đang tìm cách đổi chuyến bay gần nhất để về quê nhưng chưa biết tình hình thế nào", vị khách chia sẻ.

"Tìm chuyến bay sớm nhất về Phú Yên"

Anh T.T, một hành khách trên chuyến bay kể ban đầu, giờ bay dự kiến là 7 giờ 35 phút, đến sân bay Tuy Hòa lúc 8 giờ 40 phút. Tuy nhiên, sau đó chuyến bay được thông báo delay, giờ khởi hành mới là 9 giờ 35 phút. Cuối cùng chuyến bay thông báo hủy chuyến.

Vị khách cho biết anh đến Tuy Hòa vì công việc. Tuy nhiên trước tình hình chuyến bay hủy chuyến vì thời tiết, anh đã đổi lịch trình, tìm chuyến bay khác.

Trong khi đó, bà T. cũng là hành khách mua vé về Tuy Hòa sáng nay tâm sự sau khi chuyến bay bị hủy, bà cũng đang tìm cách để đặt vé khác, tìm chuyến sớm nhất để về. Dù khu vực bà ở tại Đắk Lắk nước chưa ngập sâu, nhưng bà cũng lo lắng cho tình hình ở quê.

Nhiều hành khách cho biết đang tìm cách khác để về quê sớm nhất ẢNH: CAO AN BIÊN

"Mong cho tất cả mọi người đều bình an. Tôi cũng nóng lòng về quê xem tình hình như thế nào. Hôm qua tới nay, tôi vẫn giữ liên lạc với gia đình, cập nhật tình hình", bà kể.

Dự báo thời tiết hôm nay 20.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên nhiều sông miền Trung đã vượt báo động 3, vượt đỉnh lũ lịch sử nên dự báo ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 6 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Cụ thể, mực nước tại sông Kôn (Đắk Lắk) tại trạm Thạnh Hòa là 8,95 m, trên báo động 3 là 0,95 m. Lũ sông Ba tại trạm Củng Sơn là 40,99 m, trên báo động 3 là 6,49 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 1,09 m; tại trạm Phú Lâm là 5,36 m, trên báo động 3 là 1,66 m, vượt lũ lịch sử năm 1993 (5,21 m) là 0,15 m.