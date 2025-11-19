Thời tiết hôm nay 19.11: Miền Bắc rét khô, miền Trung mưa lớn 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến sáng 19.11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Nam Trung bộ.

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ giảm mưa, chuyển sang trạng thái rét khô ẢNH: ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ giảm và hết mưa, chuyển sang trạng thái rét khô. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung bộ trong khoảng 12 - 15 độ C. Vùng núi và trung du phía bắc nhiệt độ từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Dự báo nhiệt độ trung bình ngày ở miền Bắc và Bắc Trung bộ từ 14 - 16 độ C, vùng núi và trung du Bắc bộ từ 13 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng gây ra thời tiết rét ở Quảng Trị và TP.Huế trong ngày 19 - 20.11, dự báo nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C, trời rét về đêm; ban ngày nhiệt độ trong khoảng 20 - 22 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa lớn trong 3 ngày tới.

Dự báo từ hôm nay đến 20.11, TP.Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía bắc Khánh Hòa vẫn có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

TP.Huế và phía nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn.

Sau đó, từ đêm 20.11 và ngày 21.11, khu vực TP.Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía bắc Khánh Hòa có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Dự báo vùng núi phía bắc có băng giá

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to kéo dài đến ngày 24.11, sau đó mưa có khả năng giảm dần.

Nhận định tác động của không khí lạnh trong những ngày tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau khi trải qua 2 ngày rét nhất, từ ngày 18 - 19.11, thời tiết miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ban ngày trời nắng.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo thời tiết trong khoảng ngày 20 - 23.11, vùng núi, trung du phía bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.