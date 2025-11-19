Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thời tiết hôm nay 19.11: Miền Bắc rét khô, miền Trung mưa lớn 3 ngày tới

Phan Hậu
Phan Hậu
19/11/2025 06:50 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 19.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh miền Bắc chuyển sang trạng thái rét khô. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục mưa lớn đến ngày 21.11.

Dự báo thời tiết hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến sáng 19.11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Nam Trung bộ.

Thời tiết hôm nay 19.11: Miền Bắc rét khô, miền Trung mưa lớn 3 ngày tới- Ảnh 1.

Thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ giảm mưa, chuyển sang trạng thái rét khô

ẢNH: ĐÌNH HUY

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có giông.

Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, miền Bắc và Bắc Trung bộ sẽ giảm và hết mưa, chuyển sang trạng thái rét khô. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và Bắc Trung bộ trong khoảng 12 - 15 độ C. Vùng núi và trung du phía bắc nhiệt độ từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. 

Dự báo nhiệt độ trung bình ngày ở miền Bắc và Bắc Trung bộ từ 14 - 16 độ C, vùng núi và trung du Bắc bộ từ 13 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Không khí lạnh ảnh hưởng gây ra thời tiết rét ở Quảng Trị và TP.Huế trong ngày 19 - 20.11, dự báo nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C, trời rét về đêm; ban ngày nhiệt độ trong khoảng 20 - 22 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa lớn trong 3 ngày tới.

Dự báo từ hôm nay đến 20.11, TP.Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía bắc Khánh Hòa vẫn có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. 

TP.Huế và phía nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn.

Sau đó, từ đêm 20.11 và ngày 21.11, khu vực TP.Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía bắc Khánh Hòa có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Dự báo vùng núi phía bắc có băng giá 

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to kéo dài đến ngày 24.11, sau đó mưa có khả năng giảm dần.

Nhận định tác động của không khí lạnh trong những ngày tới, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sau khi trải qua 2 ngày rét nhất, từ ngày 18 - 19.11, thời tiết miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ban ngày trời nắng. 

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo thời tiết trong khoảng ngày 20 - 23.11, vùng núi, trung du phía bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Tin liên quan

Đón không khí lạnh cực mạnh, miền Bắc rét 6 ngày, vùng núi dưới 5 độ C

Đón không khí lạnh cực mạnh, miền Bắc rét 6 ngày, vùng núi dưới 5 độ C

Không khí lạnh đã tràn xuống nước ta khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc bắt đầu bước vào đợt rét kéo dài khoảng 6 ngày, vùng núi cao dưới 5 độ C, dự báo sẽ có băng giá, sương muối.

Khám phá thêm chủ đề

thời tiết hôm nay Không khí lạnh mưa lớn rét đậm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận