Dự báo 2 ngày rét nhất ở miền Bắc, thời điểm xuất hiện băng giá

Sáng nay 17.11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã thông tin về tác động của không khí lạnh cường độ mạnh ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, miền Trung những ngày tới.

Dự báo trung du, vùng núi phía bắc có nguy cơ cao xuất hiện băng giá, sương muối ẢNH: THÁI TRẦN

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, với các dữ liệu dự báo cập nhật đến thời điểm hiện nay, có thể khẳng định đợt không khí lạnh lần này sẽ gây ra một đợt rét có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã ghi nhận khí áp tại vùng tâm không khí lạnh lên tới 1075 mb, nhiệt độ giảm xuống dưới - 30 độ C. Không khí lạnh có hướng di chuyển gây rét theo chiều bắc - nam, đi thẳng từ phía bắc xuống phía nam.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo từ đêm nay đến hết ngày 19.11, miền Bắc có mưa, khi mưa cộng hưởng với không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt ở miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh.

"Theo đánh giá của chúng tôi, từ ngày 18 - 19.11 sẽ là 2 ngày rét nhất, với nhiệt độ thấp nhất đồng bằng miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 14 độ C, vùng núi từ 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C", ông Hưởng nói.

Dự báo từ ngày 20.11, thời tiết miền Bắc mưa giảm và sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ban ngày trời nắng. Trong khoảng ngày 20 - 23.11, vùng núi, trung du phía bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Không khí lạnh gây mưa lớn kéo dài

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, mưa lớn ở miền Trung do tác động của không khí lạnh lần này có nhiều điểm tương đồng so với đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ ngày 25 - 30.10, khi cùng chịu tác động của không khí lạnh, gió đông hoạt động mạnh trên độ cao 1.500 - 5.000 m và rãnh áp thấp có trục đi qua miền Trung.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, đợt này gió đông hoạt động yếu hơn, rãnh áp thấp cũng không mạnh như đợt 25 - 30.10. Ngoài ra, mưa lớn trải dài từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, phía đông tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và khu vực Khánh Hòa. Từ ngày 19.11, từ Huế trở ra phía bắc mưa có xu hướng giảm và có xu hướng mở rộng hơn về phía nam.

"Dù đợt không khí lạnh lần này cường độ mạnh hơn rất nhiều so với cuối tháng 10 nhưng mưa lớn không tập trung một vùng nên khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn hoặc mưa kỷ lục như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua là không cao", ông Hưởng nhận định.

Cũng theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ hôm nay 17.11 đến ngày 20.11, các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Đỉnh lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, sông Kôn và thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba và sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) có thể lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3.

Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

"Ngoài các vùng mưa lớn, nguy cơ ngập úng, lũ quét, trượt sạt từ Hà Tĩnh đến phía đông của tỉnh Quảng Ngãi thì các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, phía đông tỉnh Lâm Đồng cũng là vùng đặc biệt cần lưu ý tới nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vì những vùng này sẽ còn mưa lớn dài ngày", ông Hưởng cảnh báo.