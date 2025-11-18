Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đón không khí lạnh cực mạnh, miền Bắc rét 6 ngày, vùng núi dưới 5 độ C

Phan Hậu
Phan Hậu
18/11/2025 08:15 GMT+7

Không khí lạnh đã tràn xuống nước ta khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc bắt đầu bước vào đợt rét kéo dài khoảng 6 ngày, vùng núi cao dưới 5 độ C, dự báo sẽ có băng giá, sương muối.

Dự báo thời tiết hôm nay 18.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực vùng núi phía bắc và một số nơi ở khu vực phía đông Bắc bộ.

Đón không khí lạnh cực mạnh, miền Bắc rét 6 ngày, vùng núi dưới 5 độ C- Ảnh 1.

Vùng núi cao miền Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối trong những ngày tới

ẢNH: TN

Dự báo trong hôm nay và ngày mai 19.11, không khí lạnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng khắp các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ, một số nơi ở Trung Trung bộ. Sau đó, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ và Nam Trung bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Bắt đầu từ hôm nay, thời tiết miền Bắc và Bắc Trung bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du miền Bắc trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng miền Bắc có nơi rét đậm. 

Dự báo trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng miền Bắc và Bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi và trung du miền Bắc từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, Hà Nội trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 12 - 14 độ C.

Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta lần này có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông đến nay. 

Khối không khí lạnh cường độ mạnh di chuyển theo hướng bắc - nam, gây rét từ phía bắc xuống phía nam. Ngoài không khí lạnh mạnh, miền Bắc trong ngày 18 - 19.11 trời có mưa khiến độ ẩm không khí cao, kết hợp với tác động của không khí lạnh mạnh sẽ làm cho nền nhiệt ở miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm mạnh.

"Theo dự báo của chúng tôi, miền Bắc, các tỉnh Bắc Trung bộ rét nhất trong ngày 18 - 19.11. Từ ngày 20.11, trời giảm mưa, miền Bắc, Bắc Trung bộ sẽ chuyển sang trạng thái rét sâu về đêm và sáng, ngày trời nắng", ông Hưởng nói.

Cũng theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, dự báo trong 4 ngày, từ ngày 20 - 23.11, vùng núi và trung du miền Bắc có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

