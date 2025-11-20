Đà Nẵng chi viện khẩn cấp hàng trăm phao cứu sinh cho Gia Lai, Đắk Lắk

Ngày 20.11, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết, đã khẩn cấp huy động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng để hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Bàn giao trang bị cứu hộ cho Sư đoàn Không quân 372 vận chuyển đến Gia Lai, Đắk Lắk ẢNH: Đ.X.

Toàn bộ số trang bị được bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 để vận chuyển bằng đường hàng không đến các khu vực ngập sâu, bị chia cắt.

Hiện Sư đoàn 372 đã bố trí lực lượng, phương tiện bay, sẵn sàng cất cánh thực hiện các chuyến vận tải cơ ngay khi thời tiết cho phép.

Quân nhân Sư đoàn 372 tiếp nhận vật tư cứu sinh để sẵn sàng cất cánh khi thời tiết cho phép ẢNH: Đ.X

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, nhiều khu vực của Gia Lai và Đắk Lắk đang mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư bị cô lập.

Việc tăng cường trang bị cứu sinh từ TP.Đà Nẵng được xem là nguồn hỗ trợ cấp thiết, giúp lực lượng tại chỗ nâng cao khả năng tiếp cận, sơ tán dân và bảo đảm an toàn tính mạng trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đặc biệt là Sư đoàn Không quân 372 để kịp thời hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ trong những ngày tới.