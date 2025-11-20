Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng chi viện khẩn cấp hàng trăm phao cứu sinh cho Gia Lai, Đắk Lắk

Huy Đạt
Huy Đạt
20/11/2025 11:10 GMT+7

Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng khẩn cấp điều động phao cứu sinh, áo phao... chi viện Gia Lai, Đắk Lắk. Sư đoàn Không quân 372 tiếp nhận, sẵn sàng vận chuyển bằng đường hàng không.

Ngày 20.11, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết, đã khẩn cấp huy động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng để hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Đà Nẵng điều động khẩn cấp hàng trăm phao cứu sinh chi viện Gia Lai, Đắk Lắk- Ảnh 1.

Bàn giao trang bị cứu hộ cho Sư đoàn Không quân 372 vận chuyển đến Gia Lai, Đắk Lắk

ẢNH: Đ.X.

Toàn bộ số trang bị được bàn giao cho Sư đoàn Không quân 372 để vận chuyển bằng đường hàng không đến các khu vực ngập sâu, bị chia cắt.

Hiện Sư đoàn 372 đã bố trí lực lượng, phương tiện bay, sẵn sàng cất cánh thực hiện các chuyến vận tải cơ ngay khi thời tiết cho phép.

Đà Nẵng điều động khẩn cấp hàng trăm phao cứu sinh chi viện Gia Lai, Đắk Lắk- Ảnh 2.

Quân nhân Sư đoàn 372 tiếp nhận vật tư cứu sinh để sẵn sàng cất cánh khi thời tiết cho phép

ẢNH: Đ.X

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, nhiều khu vực của Gia Lai và Đắk Lắk đang mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư bị cô lập.

Việc tăng cường trang bị cứu sinh từ TP.Đà Nẵng được xem là nguồn hỗ trợ cấp thiết, giúp lực lượng tại chỗ nâng cao khả năng tiếp cận, sơ tán dân và bảo đảm an toàn tính mạng trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp.

Tin lũ khẩn cấp: Lũ trên sông Ba vẫn duy trì ở mức cao từ báo động 3

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đặc biệt là Sư đoàn Không quân 372 để kịp thời hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ trong những ngày tới.

Tin liên quan

Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa khẩn cấp chống lũ lịch sử

Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa khẩn cấp chống lũ lịch sử

Giữa đêm tối, có nơi nước ập vào nhà cao 2 - 3 m, nhiều người dân đã gọi các cơ quan chức năng cầu cứu. Công an và quân đội lập tức triển khai ca nô, xuồng máy, áo phao, đèn pin, chạy đua với lũ xuyên đêm để đưa từng người dân ra khỏi vùng cô lập.

Khám phá thêm chủ đề

Đắk Lắk Mưa lũ Bộ Chỉ huy Quân sự Sư đoàn 372 Đà Nẵng phao cứu sinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận