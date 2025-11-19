Clip cha lội nước xin xe tải cho con quá giang đi học khiến triệu người rưng rưng

Trong những ngày mưa lũ hoành hành tại nhiều tỉnh miền Trung vừa qua, hàng loạt câu chuyện cảm động về tình người và sự sẻ chia trong hoạn nạn đã được lan truyền. Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc người cha vùng lũ xin quá giang cho con trai đã chạm đến triệu trái tim người xem.



Ông Viễn đứng giữa dòng nước, liên tục vẫy tay xin cho con trai đi quá giang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip được quay từ buồng lái của một chiếc xe tải lớn, cho thấy khung cảnh đường đi bị ngập sâu trong dòng nước lũ đục ngầu. Trong làn nước xiết, một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo tối màu và đội nón bảo hiểm, chật vật lội đến bên cửa xe.

Ông chìa tay, liên tục làm dấu xin quá giang trong niềm hy vọng: "Cho con tôi lên thành phố với, cháu nó đi học, tội...", người cha vừa luôn miệng xin tài xế, vừa thúc giục người con trai mau chóng lên xe.

Clip ghi lại khoảnh khắc người cha vùng lũ xin quá giang cho con trai đi học

Sau đó, ông vội vã đưa túi hành lý được gói ghém cẩn thận trong túi ni lông của con trai lên xe, rồi liên tục dặn dò con: "Nước sâu không được lội nghe chưa. Tới nơi là gọi cho ba liền nghe chưa" và không quên cảm ơn tài xế và phụ xe tải.

Thời điểm này, chỉ một tiếng "dạ vâng" của tài xế và phụ xe tải ngắn gọn nhưng ấm áp và vô cùng ý nghĩa. Người cha đứng lại giữa dòng nước, dõi theo chiếc xe tải lăn bánh đi, rồi quay lại bước tiếp vào dòng lũ, dáng vẻ gầy gò, lấm lem.

Hình ảnh ông Viễn đưa con đi học trong mùa lũ khiến người xem rưng rưng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, người cha trong đoạn clip là ông Nguyễn Đắc Viễn (63 tuổi, trú tại xã Quảng Điền, TP.Huế).

Chia sẻ với phóng viên, ông Viễn cho biết ngày 17.11 vừa qua, nhiều tuyến đường ở làng ông vẫn ngập lụt, nước bủa vây. Thời điểm đó, người con trai út của ông, đang là sinh viên năm cuối của Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, phải lên được quốc lộ 1 để kịp đi theo xe của trường ra Hải Phòng thực tập.

"Vợ chồng tôi gói ghém hành lý cho con, rồi chở người con trai ra đầu đường để tìm xe quá giang", ông Viễn kể lại. Giữa biển nước mênh mông và dòng chảy mạnh, việc tìm được một chiếc xe lớn có thể đi qua vùng lũ để đưa con đi quả là một nhiệm vụ khó khăn. "Thật may mắn khi được tài xế trong xe tải đồng ý", ông Viễn nói.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip cha xin quá giang cho con nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và bình luận. Đa số người dùng mạng xã hội bày tỏ sự xúc động sâu sắc: "Xem mà rưng rưng nước mắt. Lũ lụt có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể cuốn trôi tình yêu thương và trách nhiệm của người cha". "Thương người cha quá! Mong cháu học hành thành tài để đáp đền công ơn của bố mẹ".

Rất nhiều người cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của tài xế và phụ xe tải , như một người viết: "Cảm ơn anh tài xế đã dừng lại và giúp đỡ. Đây chính là nét đẹp của người Việt Nam mình, luôn sẵn lòng cưu mang trong lúc khó khăn".