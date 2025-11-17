Huế lại ngập: Những hình ảnh trận lũ thứ 4 chỉ trong 20 ngày

Từ khuya qua đến rạng sáng nay 17.11, mưa lớn bất ngờ trút xuống phía thượng nguồn, khiến mực nước sông ở TP.Huế lên nhanh chóng. Người dân chưa kịp hoàn tất việc dọn dẹp, khử khuẩn nhà cửa sau các đợt lũ đầu tháng đã lại phải vội vàng kê kích đồ đạc. Nhiều tuyến đường ven sông Hương và các con hẻm thấp của nội đô Huế đã bắt đầu ngập cục bộ.
Như Thanh Niên đã đưa tin, không chỉ nội đô Huế bắt đầu ngập trở lại, trong sáng nay 17.11, nước sông Bồ cũng dâng cao, vượt mức báo động 3. Tại khu hạ nguồn, một số nơi nơi như xã Quảng Điền, P.Hóa Châu bị ngập lụt, nhiều nơi nước cao 0,5 m, giao thông tê liệt. Đây cũng là địa phương từng bị lũ bủa vây gần 1 tháng qua.
Cùng ngày, do nước sông dâng nhanh nên Sở GD-ĐT TP.Huế đã thông báo cho học sinh các trường nghỉ học, đối với vùng không bị ảnh hưởng tổ chức dạy học bình thường.
Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn TP.Huế, trong 6 giờ qua tại TP.Huế đã có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 23 giờ ngày 16.11 đến 5 giờ ngày 17.11 phổ biến 30 - 80 mm, có nơi cao hơn như Tà Lương 90,6 mm, Cầu Truồi 116 mm và Bình Điền khu vực thượng nguồn sông Hương mưa 213,8 mm. Trong 6 giờ tới (từ 5 giờ - 11 giờ ngày 17.11), tại TP.Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.
