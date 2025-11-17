Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Huế lại ngập: Những hình ảnh trận lũ thứ 4 chỉ trong 20 ngày

Lê Hoài Nhân
17/11/2025 12:50 GMT+7

Chưa kịp khôi phục sau 3 đợt lũ lịch sử, sáng sớm nay 17.11, nội đô Huế lại phải gồng mình đối phó với trận lũ thứ 4 chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày.

Từ khuya qua đến rạng sáng nay 17.11, mưa lớn bất ngờ trút xuống phía thượng nguồn, khiến mực nước sông ở TP.Huế lên nhanh chóng. Người dân chưa kịp hoàn tất việc dọn dẹp, khử khuẩn nhà cửa sau các đợt lũ đầu tháng đã lại phải vội vàng kê kích đồ đạc. Nhiều tuyến đường ven sông Hương và các con hẻm thấp của nội đô Huế đã bắt đầu ngập cục bộ.

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 1.

Lũ tràn về khiến một số tuyến đường ở nội đô TP.Huế như Trường Chinh, Hà Huy Tập, Bà Triệu, Phan Chu Trinh... bắt đầu ngập

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 2.

Một đoạn trên đường Phan Chu Trinh đã ngập sâu sáng 17.11

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 3.

Lũ sông Hương lên nhanh, tràn qua Đập Đá

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 4.

Lũ trên sông Hương bắt đầu bủa vây khu vực Nghinh Lương Đình, một công trình kiến trúc thuộc Quần thể di tích cố đô Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 5.

Tuyến đường Hải Triều ngập lụt từ sáng 17.11

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 6.

Người dân di chuyển ra ngoài mua thêm thực phẩm để dự trữ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 7.

Người dân đưa xe ô tô đến nơi cao để tránh nước ngập

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 8.

Đường Bà Triệu bắt đầu ngập từ sáng nay 17.11

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 9.

Tình trạng ngập lụt khiến giao thông nhiều nơi tê liệt

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 10.

Lũ sông Hương bủa vây 1 công trình ven sông

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 11.

Tuyến đường đi bộ dọc sông Như Ý bị lũ nhấn chìm

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Huế lại ngập lụt: Nội đô Huế đối mặt trận lũ thứ 4 trong 20 ngày - Ảnh 12.

Một số tuyến đường ngập lụt được rào chắn để đảm bảo an toàn

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, không chỉ nội đô Huế bắt đầu ngập trở lại, trong sáng nay 17.11, nước sông Bồ cũng dâng cao, vượt mức báo động 3. Tại khu hạ nguồn, một số nơi nơi như xã Quảng Điền, P.Hóa Châu bị ngập lụt, nhiều nơi nước cao 0,5 m, giao thông tê liệt. Đây cũng là địa phương từng bị lũ bủa vây gần 1 tháng qua.

Cùng ngày, do nước sông dâng nhanh nên Sở GD-ĐT TP.Huế đã thông báo cho học sinh các trường nghỉ học, đối với vùng không bị ảnh hưởng tổ chức dạy học bình thường.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn TP.Huế, trong 6 giờ qua tại TP.Huế đã có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 23 giờ ngày 16.11 đến 5 giờ ngày 17.11 phổ biến 30 - 80 mm, có nơi cao hơn như Tà Lương 90,6 mm, Cầu Truồi 116 mm và Bình Điền khu vực thượng nguồn sông Hương mưa 213,8 mm. Trong 6 giờ tới (từ 5 giờ - 11 giờ ngày 17.11), tại TP.Huế có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

