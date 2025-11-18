Hỏa tốc ứng phó mưa lũ tại miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh - Khánh Hòa đã có mưa rất to; tổng lượng mưa tại Huế và Khánh Hòa phổ biến từ 150 - 300 mm; Bình Điền (Huế) 1.085 mm; Đà Nẵng từ 100 - 200 mm, có nơi trên 700 mm; Quảng Trị, Quảng Ngãi 80 - 180 mm, có nơi trên 700 mm; Gia Lai, Đắk Lắk 50 - 120 mm, có nơi trên 840 mm.

Lực lượng quân đội tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở núi tại Đà Nẵng ẢNH: QĐND

Mưa lớn khiến các đợt lũ kéo dài suốt tháng 10 và những ngày đầu tháng 11 gây ngập lụt sâu tại các đô thị và vùng thấp trũng; đặc biệt xảy ra sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Đà Nẵng, Khánh Hòa.

Để ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất.

Chủ động cùng chính quyền và nhân dân sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 4, Quân khu 5 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, điều động lực lượng, phương tiện bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

Cạnh đó, tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu.

Bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trên các tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu vực trọng điểm, xung yếu được xác định có nguy cơ cao xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt; chủ động triển khai phương án tiếp tế bổ sung khi xảy ra tình huống chia cắt kéo dài nhiều ngày, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh, dịch; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám chữa bệnh cho nhân dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, cô lập khi có lệnh.

Binh chủng Thông tin Liên lạc, Viettel huy động tối đa lực lượng, vật tư, thiết bị tập trung bảo đảm cung cấp viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất; đồng thời cần có giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông khi xảy ra thiên tai.

Trong ngày 18.11, Bộ Quốc phòng điều động 1.895 lượt cán bộ chiến sĩ, 123 lượt phương tiện các loại, 2 flycam, 3 chó nghiệp vụ giúp nhân dân các tỉnh Trung bộ khắc phục hậu quả. Đồng thời, di dời 779 hộ/2.125 nhân khẩu đến nơi an toàn; khắc phục 54 điểm sạt lở đất đá.



