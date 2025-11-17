Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ô tô đậu kín cầu để tránh lũ, CSGT Huế cảnh báo nguy hiểm, xử phạt nghiêm

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
17/11/2025 19:41 GMT+7

Nhiều tài xế ở Huế đưa ô tô lên cầu để tránh lũ, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng công tác cứu hộ. CSGT đã tuyên truyền, đồng thời xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Ngày 17.11, Công an TP.Huế cho biết, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT đã phối hợp cùng công an các xã, phường trên địa bàn tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đậu xe trên cầu để tránh lũ.

Theo đó, những ngày gần đây, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường của TP.Huế tái ngập. Thay vì đưa phương tiện lên các tuyến đường cao, không ít người dân vẫn đậu đỗ xe trên các cây cầu, bất chấp sự tuyên truyền và xử lý của lực lượng công an.

Đậu xe trên cầu để tránh lũ: Ảnh hưởng đến nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn- Ảnh 1.

CSGT TP.Huế tuyên truyền, hướng dẫn người dân không đậu xe trên cầu

ẢNH: BÌNH THIÊN

Công an TP.Huế cho rằng, hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và đặc biệt cản trở công tác phòng chống thiên tai.

Trong chiều ngày 17.11 trên cầu An Hòa, cầu Vĩ Dạ, cầu chợ Dinh, cầu Nguyễn Hoàng…, hàng dài ô tô đậu đỗ khiến mặt cầu bị thu hẹp, giao thông ùn ứ, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm này, lực lượng CSGT Công an TP.Huế đã có mặt, dùng loa tuyên truyền và yêu cầu chủ phương tiện di chuyển xe đến khu vực an toàn; các trường hợp cố tình không chấp hành đều bị lập biên bản xử lý.

Trung tá Huỳnh Tuế, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết: "Trong mưa lũ, cầu là tuyến huyết mạch để lực lượng chức năng cơ động, tiếp cận các điểm ngập sâu, di dời dân. Việc người dân dừng, đỗ xe trên cầu không chỉ gây ùn tắc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Chúng tôi đã tuyên truyền nhiều năm, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn, nên buộc phải xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho toàn tuyến".

Đậu xe trên cầu để tránh lũ: Ảnh hưởng đến nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn- Ảnh 2.

Đối với các phương tiện vẫn cố tình vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản theo quy định

ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo Công an TP.Huế, dừng, đỗ xe trên cầu để tránh lũ còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khác như khi trời mưa lớn, tầm nhìn kém, mặt cầu trơn trượt khiến nguy cơ va chạm liên hoàn tăng cao. Đặc biệt, nhiều cầu đã khai thác hàng chục năm, nếu hàng chục phương tiện dồn tải trọng lên một điểm cố định có thể ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Ngoài ra, việc chiếm dụng cầu còn cản trở tuyến vận chuyển quân số, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đối với các trường hợp vẫn cố tình vi phạm, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm. Theo điểm b, khoản 4, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt hoặc song song với xe khác đang dừng, đỗ bị phạt từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Người vi phạm buộc phải di chuyển phương tiện ngay; trường hợp cố tình không hợp tác có thể bị cưỡng chế hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đậu xe trên cầu để tránh lũ: Ảnh hưởng đến nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn- Ảnh 3.

Bên cạnh ô tô, có rất nhiều người dân đưa xe máy lên cầu đậu để tránh lũ

ẢNH: BÌNH THIÊN

"Chúng tôi hiểu người dân lo lắng tài sản khi mưa lũ, nhưng tuyệt đối không thể vì lo xe ngập mà gây nguy hiểm cho cộng đồng. Cầu không phải nơi gửi xe. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường nhắc nhở và xử lý để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn", trung tá Huỳnh Tuế nhấn mạnh.

