Chuyện hai mẹ con bò đi tránh lũ biết tìm đường về nhà khiến chủ ngỡ ngàng

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip về hai mẹ con bò đi tránh lũ khiến nhiều người xúc động, cảm phục trước sự thông minh của vật nuôi. Theo lời kể, khi nước lũ dâng cao mọi người phải đi tránh lũ, không thể mang bò theo nên chỉ biết dặn chúng tìm chỗ cao ở tạm, khi nào nước rút hẵng về.



Clip bò đi tránh lũ đạt hàng triệu lượt xem khi đăng tải lên mạng xã hội

Chị Trần Thị Huyền (32 tuổi, xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) cho biết đoạn clip được ghi vào đầu tháng 11, khi trên địa bàn xuất hiện mưa lũ lớn. Con bò mẹ được gia đình chị nuôi suốt 13 năm, đã sinh 12 lứa bê con. Biết bò khôn nên hàng xóm xung quanh mua bê con về nuôi khi đầy năm, chị Huyền có thêm tiền trang trải cuộc sống với giá bán từ 7 - 10 triệu/con.

Chị kể, cách đây 5 năm, khu vực này cũng từng bị ngập sâu, nhiều hộ trong xóm không kịp di dời đàn bò nên bị nước cuốn trôi. Riêng con bò của chị, sau khi đứt dây, đã tự bơi sang khu công nghiệp Cẩm Vịnh trú tạm gần một tuần. Bò tự tìm đường về nhà, khiến cả gia đình và hàng xóm không khỏi ngỡ ngàng.

Trước khi đi tránh lũ, bò mẹ vào nhà gặp chủ ẢNH: NVCC

"Năm nay, nước lại dâng cao, cha chồng tôi quyết định mở cổng, dặn hai mẹ con bò tự tìm chỗ trú. Bò sống rất tình cảm và thông minh, nếu giữ lại thì sợ nước cuốn trôi nên đành để chúng tự đi. Nhìn hai mẹ con bò lững thững lội qua dòng nước xiết mà tôi thương lắm", chị Huyền kể.

Đêm đó, cả gia đình chị phải di tản tránh lũ, ai nấy đều thấp thỏm không biết hai mẹ con bò có tìm được chỗ an toàn hay không. Đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, khi nước bắt đầu rút, bất ngờ cả hai con bò trở về, đứng ngay giữa thềm nhà, người ướt sũng nhưng vẫn khỏe mạnh. Không có cỏ dự trữ, cha chồng chị vội gom rơm rạ, rồi dắt chúng đi ăn khi nước rút dần, lòng nhẹ nhõm vì hai mẹ con bò bình an trở lại.

Hai mẹ con bò trở về nhà khi nước lũ dần rút ẢNH: NVCC

Gia đình chị Huyền có thể bán bê con để có tiền trang trải nhưng nhất định không bán bò mẹ, sẽ giữ lại nuôi đến khi nó già. Con bò ấy là của hồi môn mà cha mẹ ruột tặng chị Huyền khi về nhà chồng, xem như chút vốn liếng để vợ chồng chị gây dựng cuộc sống. Vợ chồng chị đi làm thuê, không có thời gian chăm nên nhờ cha mẹ chồng nuôi giúp.

"Mẹ chồng là người từng chăm sóc con bò như con ruột, giờ mẹ đã mất 2 năm, bố chồng tiếp tục nuôi, xem như thành viên trong gia đình. Ông dành trọn tình thương, nỗi nhớ người vợ quá cố vào đôi mắt hiền lành của con bò - vật nuôi gắn bó bao năm như một phần ký ức còn lại. Với ông, nó không chỉ là tài sản mà còn là sợi dây vô hình giữ lại hơi ấm của người đã khuất. Và gia đình tôi sẽ không bao giờ bán con bò mẹ bằng bất cứ giá nào", chị Huyền bày tỏ.