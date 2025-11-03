Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chuyện về Mừng - chú mèo rừng với vẻ đẹp hoang dã khiến dân mạng say mê

Dương Lan
Dương Lan
03/11/2025 06:00 GMT+7

Mừng - chú mèo rừng được cứu hộ ở Thanh Hóa gây chú ý bởi vẻ đẹp hoang dã và biểu cảm đáng yêu. Câu chuyện về hành trình hồi sinh của Mừng được cư dân mạng chia sẻ.

Cách đây không lâu, chú mèo rừng có tên là Mừng mới sinh non nớt, vừa mới mở mắt đã có vết thương do máy cắt cỏ cắt đã được người dân Thanh Hóa giao nộp cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam - Save Vietnam's Wildlife. Trong suốt 2 tháng đầu, Mừng được đội ngũ bác sĩ thú y và chăm sóc viên kiên trì nuôi bộ bằng sữa, cứ 2 - 3 tiếng cho uống 1 lần cả ngày lẫn đêm. 

Dù đã từng được đưa ra khu bán hoang dã để tập phục hồi bản năng, nhưng Mừng vẫn không thể trở về rừng. Do vậy, Save Vietnam's Wildlife quyết định giữ Mừng lại để nuôi dưỡng dài hạn. Hình ảnh chú mèo rừng có nhiều biểu cảm dễ thương nhận nhiều lượt chia sẻ, quan tâm trên mạng xã hội. 

Mèo rừng là loài có chiều cao từ đầu đến từ khoảng 44,5 - 107 cm, chiều dài đuôi khoảng 23 - 44 cm với cân nặng khoảng 3 - 7 kg. Mèo rừng chủ yếu là ăn thịt, ăn các loài gặm nhấm, thằn lằn, rắn và côn trùng. Mèo rừng được xếp vào loại ít quan tâm trong Sách đỏ của IUCN, tuy nhiên loài này được bảo vệ hợp pháp ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Cận cảnh mèo rừng, loài đang bị đe dọa và được bảo vệ ở Việt Nam - Ảnh 1.

Trước đó, trong lúc đi tảo mộ và phát cỏ quanh khu mộ ở Thanh Hóa, một người dân tình cờ phát hiện 2 con mèo rừng con. Cả hai đều bị thương do lưỡi máy cắt cỏ văng trúng, một con do bị thương quá nặng nên không qua khỏi. Con còn lại may mắn hơn, chỉ bị thương nhẹ ở bụng - đó chính là Mừng

ẢNH: SVW

Cận cảnh mèo rừng, loài đang bị đe dọa và được bảo vệ ở Việt Nam - Ảnh 2.

Cái tên Mừng có ý nghĩa mừng năm mới, mừng sự sống. Những ngày đầu, các nhân viên của Save Vietnam's Wildlife thay phiên nhau cho bú, kiên trì chăm sóc suốt 2 tháng đầu tiên

ẢNH: SVW

Cận cảnh mèo rừng, loài đang bị đe dọa và được bảo vệ ở Việt Nam - Ảnh 3.

Mèo rừng không phải là thú nuôi nhưng thường được các nhà lai tạo mèo chọn để lai mèo Bengal trong nước. Trung tâm Save Vietnam's Wildlife kêu gọi mọi người không làm điều này vì chúng là động vật hoang dã, môi trường sống ở tự nhiên

ẢNH: SVW

Cận cảnh mèo rừng, loài đang bị đe dọa và được bảo vệ ở Việt Nam - Ảnh 4.

Ở Việt Nam, mèo rừng thường xuất hiện ở vùng núi

ẢNH: SVW

Cận cảnh mèo rừng, loài đang bị đe dọa và được bảo vệ ở Việt Nam - Ảnh 5.

Mèo rừng thường bị săn làm thú cưng hoặc bán lấy lông, Trung tâm Save Vietnam's Wildlife đã cứu hộ thành công khỏi nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã và tái thả một số lượng lớn mèo rừng

ẢNH: SVW

 

Tin liên quan

Sếu vương miện lần đầu đẻ trứng ở Thảo Cầm Viên: Tập tính sinh sản hiếm thấy

Sếu vương miện lần đầu đẻ trứng ở Thảo Cầm Viên: Tập tính sinh sản hiếm thấy

Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu ghi nhận sếu vương miện sinh sản thành công. Quá trình làm tổ, đẻ trứng, ấp trứng của loài chim quý hiếm này hé lộ nhiều tập tính khác lạ, hiếm thấy.

Gà lôi trắng ở Thảo Cầm Viên được nuôi thế nào?: Mỗi năm đẻ tới 18 trứng

'Lão bà' voi Chuông 67 tuổi ở Thảo Cầm Viên: 40 năm gắn bó cùng quản tượng

Khám phá thêm chủ đề

mèo rừng cứu hộ mèo rừng Sách đỏ Save Vietnam's Wildlife động vật hoang dã
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận