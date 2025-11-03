Chuyện về Mừng - chú mèo rừng với vẻ đẹp hoang dã khiến dân mạng say mê

Cách đây không lâu, chú mèo rừng có tên là Mừng mới sinh non nớt, vừa mới mở mắt đã có vết thương do máy cắt cỏ cắt đã được người dân Thanh Hóa giao nộp cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam - Save Vietnam's Wildlife. Trong suốt 2 tháng đầu, Mừng được đội ngũ bác sĩ thú y và chăm sóc viên kiên trì nuôi bộ bằng sữa, cứ 2 - 3 tiếng cho uống 1 lần cả ngày lẫn đêm.

Dù đã từng được đưa ra khu bán hoang dã để tập phục hồi bản năng, nhưng Mừng vẫn không thể trở về rừng. Do vậy, Save Vietnam's Wildlife quyết định giữ Mừng lại để nuôi dưỡng dài hạn. Hình ảnh chú mèo rừng có nhiều biểu cảm dễ thương nhận nhiều lượt chia sẻ, quan tâm trên mạng xã hội.

Mèo rừng là loài có chiều cao từ đầu đến từ khoảng 44,5 - 107 cm, chiều dài đuôi khoảng 23 - 44 cm với cân nặng khoảng 3 - 7 kg. Mèo rừng chủ yếu là ăn thịt, ăn các loài gặm nhấm, thằn lằn, rắn và côn trùng. Mèo rừng được xếp vào loại ít quan tâm trong Sách đỏ của IUCN, tuy nhiên loài này được bảo vệ hợp pháp ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Trước đó, trong lúc đi tảo mộ và phát cỏ quanh khu mộ ở Thanh Hóa, một người dân tình cờ phát hiện 2 con mèo rừng con. Cả hai đều bị thương do lưỡi máy cắt cỏ văng trúng, một con do bị thương quá nặng nên không qua khỏi. Con còn lại may mắn hơn, chỉ bị thương nhẹ ở bụng - đó chính là Mừng ẢNH: SVW

Cái tên Mừng có ý nghĩa mừng năm mới, mừng sự sống. Những ngày đầu, các nhân viên của Save Vietnam's Wildlife thay phiên nhau cho bú, kiên trì chăm sóc suốt 2 tháng đầu tiên ẢNH: SVW

Mèo rừng không phải là thú nuôi nhưng thường được các nhà lai tạo mèo chọn để lai mèo Bengal trong nước. Trung tâm Save Vietnam's Wildlife kêu gọi mọi người không làm điều này vì chúng là động vật hoang dã, môi trường sống ở tự nhiên ẢNH: SVW

Ở Việt Nam, mèo rừng thường xuất hiện ở vùng núi ẢNH: SVW