Ngắm những bức ảnh vừa mê hoặc vừa ma quái về động vật hoang dã

Được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Nam Phi Wim van den Heever tại thị trấn Kolmanskop, bức ảnh "Ghost Town Visitor" là thành quả của 10 năm làm việc sử dụng công nghệ bẫy ảnh.

Đó là một trong số 60.636 ảnh dự thi khiến nhiều người xem ám ảnh. Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải thưởng của từng hạng mục:

"Ghost Town Visitor", bức ảnh chụp một con linh cẩu nâu ở Namibia của Wim van den Heever đã giành giải nhất chung cuộc và giải nhất hạng mục Động vật hoang dã đô thị

Linh cẩu nâu sống về đêm và chủ yếu sống đơn độc, rất hiếm khi được nhìn thấy, vì vậy van den Heever đã bắt đầu sử dụng bẫy ảnh sau khi nhận thấy dấu vết của chúng trong khu vực.

Kathy Moran, chủ tịch ban giám khảo Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật hoang dã của năm, cho biết bức ảnh cho thấy động vật hoang dã đã tái sinh như thế nào tại một thị trấn bị con người bỏ hoang.

"Thật trùng hợp khi bức ảnh này được chụp tại một thị trấn ma", bà nói trong tuyên bố. "Chỉ cần nhìn vào bức ảnh này, bạn sẽ cảm thấy rùng mình và biết rằng mình đang ở trong lãnh địa của loài linh cẩu".

Thành viên ban giám khảo Akanksha Sood Singh: "Bức ảnh này vừa ám ảnh vừa mê hoặc bởi chú linh cẩu đơn độc chiếm vị trí trung tâm, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt giữa sự suy tàn".

"Linh miêu giữa bầy hồng hạc" - Dennis Stogsdill đã giành chiến thắng ở hạng mục Hành vi của động vật có vú với bức ảnh chụp con linh miêu tai đen đang ăn thịt hồng hạc tại Vườn quốc gia Serengeti, Tanzania

"Bình minh trên núi cao", bức ảnh của Lubin Godin chụp con dê núi trong những đám mây ở Pháp đã giành giải hạng mục 11 - 14 tuổi

Bức ảnh chụp một con sâu bướm ăn lá bạch đàn của Georgina Steytler đã giành chiến thắng ở hạng mục Hành vi của động vật không xương sống

"Sau sự hủy diệt", bức ảnh chụp một con bọ sừng dài nằm trên thiết bị khai thác gỗ bỏ hoang của Andrea Dominizi đã giành chiến thắng ở hạng mục 15 - 17 tuổi. Dominizi chụp bức ảnh này tại dãy núi Lepini ở miền trung nước Ý, nơi từng là nguồn cung cấp những cây sồi cổ thụ. Một bức ảnh lôi cuốn nhưng cũng đầy ám ảnh, nó thôi thúc người xem suy ngẫm về bản chất của mối quan hệ đầy căng thẳng này", thành viên ban giám khảo Andy Parkinson nhận xét về bức ảnh của Dominizi

"Bữa tiệc" của Audun Rikardsen chụp những con mòng biển đang cố gắng kiếm ăn trên một chiếc thuyền đánh cá ở miền bắc Na Uy đã giành chiến thắng ở hạng mục Đại dương: Bức tranh toàn cảnh

"Đứa trẻ mồ côi trên đường" của Fernando Faciole đã giành giải thưởng Impact với bức ảnh chụp một chú thú ăn kiến khổng lồ mồ côi đang đi theo người chăm sóc tại trung tâm phục hồi chức năng

"Thợ dệt" của Jamie Smart đã giành giải thưởng dành cho tác giả dưới 10 tuổi với bức ảnh chụp một chú nhện trong tổ của nó

Qingrong Yang đã giành chiến thắng ở hạng mục Hành vi: Chim với bức ảnh chụp một con cá bọ rùa đang ăn một con cá nhỏ ngay dưới mũi một con diệc

"Những chú ếch vui đùa" của Quentin Martinez đã chiến thắng hạng mục Hành vi: Lưỡng cư và bò sát với bức ảnh chụp một đàn ếch cây nhỏ tụ tập

Ban giám khảo đã chọn ra 19 tác phẩm đoạt giải ở các hạng mục. Những bức ảnh này sẽ được trưng bày trong một triển lãm khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London trong tháng 11.

Giám đốc bảo tàng Doug Gurr cho biết: "Giờ đây, bước sang năm thứ 61, chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục tổ chức Giải thưởng Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm như một nền tảng mạnh mẽ để kể chuyện bằng hình ảnh, thể hiện sự đa dạng, vẻ đẹp và sự phức tạp của thế giới tự nhiên cũng như mối quan hệ của con người với thế giới đó.