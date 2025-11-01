Ngắm những bức ảnh vừa mê hoặc vừa ma quái về động vật hoang dã

Bức ảnh chụp con linh cẩu quý hiếm đứng trước tòa nhà bỏ hoang tại một thị trấn khai thác kim cương cũ ở Namibia đã giành giải thưởng Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm 2025.
Được chụp bởi nhiếp ảnh gia người Nam Phi Wim van den Heever tại thị trấn Kolmanskop, bức ảnh "Ghost Town Visitor" là thành quả của 10 năm làm việc sử dụng công nghệ bẫy ảnh.
Đó là một trong số 60.636 ảnh dự thi khiến nhiều người xem ám ảnh. Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải thưởng của từng hạng mục:
Linh cẩu nâu sống về đêm và chủ yếu sống đơn độc, rất hiếm khi được nhìn thấy, vì vậy van den Heever đã bắt đầu sử dụng bẫy ảnh sau khi nhận thấy dấu vết của chúng trong khu vực.
Kathy Moran, chủ tịch ban giám khảo Giải thưởng Nhiếp ảnh Động vật hoang dã của năm, cho biết bức ảnh cho thấy động vật hoang dã đã tái sinh như thế nào tại một thị trấn bị con người bỏ hoang.
"Thật trùng hợp khi bức ảnh này được chụp tại một thị trấn ma", bà nói trong tuyên bố. "Chỉ cần nhìn vào bức ảnh này, bạn sẽ cảm thấy rùng mình và biết rằng mình đang ở trong lãnh địa của loài linh cẩu".
Thành viên ban giám khảo Akanksha Sood Singh: "Bức ảnh này vừa ám ảnh vừa mê hoặc bởi chú linh cẩu đơn độc chiếm vị trí trung tâm, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt giữa sự suy tàn".
Ban giám khảo đã chọn ra 19 tác phẩm đoạt giải ở các hạng mục. Những bức ảnh này sẽ được trưng bày trong một triển lãm khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London trong tháng 11.
Giám đốc bảo tàng Doug Gurr cho biết: "Giờ đây, bước sang năm thứ 61, chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục tổ chức Giải thưởng Nhiếp ảnh gia Động vật hoang dã của năm như một nền tảng mạnh mẽ để kể chuyện bằng hình ảnh, thể hiện sự đa dạng, vẻ đẹp và sự phức tạp của thế giới tự nhiên cũng như mối quan hệ của con người với thế giới đó.
Bình luận (0)