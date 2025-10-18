Ngắm những bức ảnh chim 'đầy cảm hứng' trong giải thưởng quốc tế

Một chú chim hải âu khổng lồ, bộ lông trắng nhuốm đỏ máu; chú chim cốc đang ăn thịt một đàn cá nhỏ; chú chim đơn độc đậu trên biển pin mặt trời. Tất cả đều nằm trong số những bức ảnh chiến thắng của cuộc thi Nhiếp ảnh chim của năm 2025.
Cuộc thi, bước sang năm thứ 10, tôn vinh vẻ đẹp của các loài chim đồng thời hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn và nâng cao nhận thức về những mối đe dọa mà chúng phải đối mặt. Cuộc thi năm nay đã thu hút hơn 25.000 ảnh, tất cả đều cạnh tranh cho giải thưởng lớn trị giá 4.000 đô la Mỹ.
Will Nicholls, giám đốc cuộc thi phát biểu: "Nhiếp ảnh xuất sắc đòi hỏi kỹ thuật xuất sắc, tầm nhìn nghệ thuật và sự tận tâm. Các bức ảnh là lời nhắc nhở sâu sắc về những gì sức sáng tạo của con người có thể đạt được. Trong một thế giới ngày càng tràn ngập hình ảnh AI, thật thú vị khi được tôn vinh bức ảnh vừa ấn tượng vừa gắn liền với thế giới tự nhiên.
Bảo tồn thế giới tự nhiên là trọng tâm của cuộc thi, được hợp tác với Birds on the Brink, một tổ chức từ thiện cung cấp tài trợ cho các dự án bảo tồn chim toàn cầu. Nicholls chia sẻ với CNN rằng cuộc thi không chỉ tôn vinh những bức ảnh đẹp: "Mà còn là việc sử dụng chúng để kể những câu chuyện ý nghĩa".
Nhiếp ảnh gia người Canada Liron Gertsman đã giành chiến thắng với bức ảnh ấn tượng về một chú chim cướp biển in bóng trên nền nhật thực toàn phần. Ông chụp bức ảnh này ở bờ biển phía đông Sinaloa, Mexico, sau hơn một năm lên kế hoạch. Ông đậu thuyền của mình gần một số hòn đảo nhỏ mà các loài chim biển thường lui tới, kiên nhẫn chờ đợi khi mặt trăng đi qua mặt trời.
"Hiện tượng nhật thực toàn phần (khi mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời) dự kiến kéo dài gần 4,5 phút", Gertsman cho biết trong một thông cáo báo chí. "Khi mặt trăng che khuất rìa mặt trời vào cuối thời kỳ nhật thực toàn phần, tôi đã chụp được chú chim cướp biển tuyệt đẹp này trước pha nhật thực ngoạn mục được gọi là 'nhẫn kim cương' - một khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây".
