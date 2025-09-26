Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
26/09/2025 08:30 GMT+7

Bức ảnh đầy mê hoặc về hai chú bọ rùa biển nhỏ bé nhưng rực rỡ đã giành giải thưởng Nhiếp ảnh Đại dương năm 2025.

Được chụp bởi nhiếp ảnh gia Yury Ivanov đến từ Indonesia tại điểm lặn địa phương Bali, bức ảnh chiến thắng cho thấy hai loài giáp xác chân chèo, chỉ cao ba mm, đang nằm trên một mảnh san hô, theo Tạp chí Oceanographic và Blancpain, đơn vị tổ chức cuộc thi.

"Cần rất nhiều kiên nhẫn và chính xác để bố cục và chiếu sáng đúng cách cho bức ảnh", Ivanov chia sẻ và nói thêm, "Giải thưởng này không chỉ dành cho một hình ảnh, mà còn tôn vinh chính đại dương - sự mong manh nhưng cũng đa dạng và sức mạnh phi thường của nó trong việc truyền cảm hứng cho con người".

Bức ảnh của anh đã được chọn là chiến thắng chung cuộc từ hơn 15.000 ảnh do các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới gửi đến, cùng với chín người chiến thắng ở những hạng mục khác, theo CNN.

"Những người chiến thắng giải nhiếp ảnh đại dương năm nay nhắc nhở chúng ta rằng nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật - nó là một cây cầu. Hình ảnh của họ kết nối con người với đại dương theo cách mà ngôn từ không thể, chạm đến những người có thể chưa bao giờ lặn xuống hay chèo thuyền trên đó, nhưng cuộc sống của họ lại gắn bó sâu sắc với đại dương", Will Harrison, Giám đốc giải Nhiếp ảnh Đại dương của năm, phát biểu.

Những bức ảnh đoạt giải sẽ là một phần của triển lãm Nhiếp ảnh Đại dương 2025, sẽ có điểm dừng chân đầu tiên tại Bảo tàng Hàng hải quốc gia Úc ở Sydney từ ngày 6 tháng 11.

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 1.

Bức ảnh chiến thắng chung cuộc của Yury Ivanov cho thấy hai loài giáp xác chân chèo đang nghỉ ngơi trên một rạn san hô ngoài khơi bờ biển Indonesia

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 2.

Jialing Cai đã giành giải thưởng Nhiếp ảnh gia nữ cho bộ sưu tập bao gồm bức ảnh chụp ấu trùng cá nóc

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 3.

Hai con mực ống đuôi cụt đang giao phối dưới đáy biển ngoài khơi Vương quốc Anh đã mang về cho Aaron Sanders giải thưởng Nhiếp ảnh gia đại dương trẻ của năm

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 4.

Craig Parry đã giành giải thưởng Kết nối con người với bức ảnh chụp nhóm ngư dân đang cố gắng cứu một con cá voi lưng gù mắc cạn

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 5.

Bức ảnh của Hugo Bret chụp một cá voi hoa tiêu con vây dài nằm cạnh xác của mẹ chúng, con cá voi mẹ bị giết trong cuộc tàn sát cá voi Grindadráp, đã giành được giải thưởng Tác động

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 6.

Sirachai Arunrugstichai chụp một người nuôi cá đang xử lý phôi thai của một con cá mập báo Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã giành giải thưởng Hy vọng

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 7.

Takumi Oyama đã giành giải thưởng Động vật hoang dã với bức ảnh chụp một con cá bống lùn vàng cái đang nhả ấu trùng ra từ miệng

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 8.

Ben Thouard đã giành chiến thắng ở hạng mục Phiêu lưu với hình ảnh một chiếc mô tô nước vượt qua những con sóng lớn ở Nazaré, Bồ Đào Nha

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 9.

Bức ảnh cá voi minke lùn của Marcia Riederer đã giành giải thưởng Mỹ thuật

Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới- Ảnh 10.

Matthew Sullivan đã giành giải thưởng Portfolio cho bộ sưu tập hình ảnh bao gồm bức ảnh chụp con cá dơi nằm dưới đáy biển.

