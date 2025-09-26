Những bức ảnh đẹp và ám ảnh từ cuộc thi nhiếp ảnh đại dương thế giới

Được chụp bởi nhiếp ảnh gia Yury Ivanov đến từ Indonesia tại điểm lặn địa phương Bali, bức ảnh chiến thắng cho thấy hai loài giáp xác chân chèo, chỉ cao ba mm, đang nằm trên một mảnh san hô, theo Tạp chí Oceanographic và Blancpain, đơn vị tổ chức cuộc thi.
"Cần rất nhiều kiên nhẫn và chính xác để bố cục và chiếu sáng đúng cách cho bức ảnh", Ivanov chia sẻ và nói thêm, "Giải thưởng này không chỉ dành cho một hình ảnh, mà còn tôn vinh chính đại dương - sự mong manh nhưng cũng đa dạng và sức mạnh phi thường của nó trong việc truyền cảm hứng cho con người".
Bức ảnh của anh đã được chọn là chiến thắng chung cuộc từ hơn 15.000 ảnh do các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới gửi đến, cùng với chín người chiến thắng ở những hạng mục khác, theo CNN.
"Những người chiến thắng giải nhiếp ảnh đại dương năm nay nhắc nhở chúng ta rằng nhiếp ảnh không chỉ là nghệ thuật - nó là một cây cầu. Hình ảnh của họ kết nối con người với đại dương theo cách mà ngôn từ không thể, chạm đến những người có thể chưa bao giờ lặn xuống hay chèo thuyền trên đó, nhưng cuộc sống của họ lại gắn bó sâu sắc với đại dương", Will Harrison, Giám đốc giải Nhiếp ảnh Đại dương của năm, phát biểu.
Những bức ảnh đoạt giải sẽ là một phần của triển lãm Nhiếp ảnh Đại dương 2025, sẽ có điểm dừng chân đầu tiên tại Bảo tàng Hàng hải quốc gia Úc ở Sydney từ ngày 6 tháng 11.
