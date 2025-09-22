Điểm đến ở Việt Nam vào top ngắm lá mùa thu đẹp nhất châu Á

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của lá mùa thu đã trở nên phổ biến trên khắp thế giới, nhưng ở châu Á, ngắm lá vàng lá đỏ đã trở thành truyền thống tại nhiều quốc gia. Ví dụ như Nhật Bản, nơi có một thuật ngữ đặc biệt dành cho việc này, gọi là momijigari. Sắc thu châu Á tuy ít được quảng bá nhưng không kém phần ngoạn mục. Nếu muốn khám phá vẻ đẹp ấy, dưới đây là bảy địa điểm ngắm lá mùa thu tuyệt đẹp trên khắp châu lục, theo tạp chí du lịch Anh
Time Out. Tỉnh Ibaraki, Nhật Bản
Cách Tokyo không xa, Ibaraki là giấc mơ của những người yêu thích ngắm lá đỏ. Những bụi cây kochia đỏ rực tô điểm cho sườn đồi một màu tươi thắm tại Công viên bờ biển Hitachi ở thành phố Hitachinaka. Lễ hội Bạch quả ở thành phố Mito vào tháng 11 là thời điểm tuyệt vời để trải nghiệm đại lộ bạch quả trải thảm vàng của Bảo tàng Lịch sử. Hãy đến thác Fukuroda và chùa Eigenji (hay chùa Lá Mùa Thu) ở Daigo, hoặc lên núi Tsukuba, nơi tổ chức Lễ hội Momiji khi những ngọn đồi được thắp sáng vào ban đêm, và bạn có thể ngắm cảnh bằng cáp treo...
Đảo Nami, Hàn Quốc
Bộ phim truyền hình Hàn Quốc
Bản tình ca mùa đông năm 2002 đã thu hút sự chú ý đến những tán lá mùa thu tuyệt đẹp của đảo Nami. Đảo hình bán nguyệt này chỉ cách Seoul một quãng ngắn và có thể đến bằng phà, tàu cao tốc hoặc đường trượt zipline. Trên đảo, hãy chiêm ngưỡng những cây lá kim cao chót vót trên đường Metasequoia Lane, tạo thành một tán cây màu cam vào mùa thu, trong khi đường hầm vàng rực rỡ của đường Ginkgo Tree Lane trông thật ngoạn mục cả ngoài đời thực lẫn trên mạng xã hội Khu thắng cảnh Alishan, Đài Loan
Là nơi sống của những cây bách đỏ, phong và thông đỏ khổng lồ, rừng Alishan đẹp tuyệt vời vào mùa thu. Ngắm lá phong là hoạt động được nhiều người ưa chuộng, với những điểm ngắm lá đẹp nhất là từ đài quan sát trên núi Ogasawara, núi Duigaoyue và chùa Ciyun. Tuyến đường sắt xuyên rừng Alishan đã tồn tại cả thế kỷ, được mở cửa trở lại vào năm 2024, là tuyến đường sắt hơi nước uốn lượn quanh núi và mở ra quang cảnh rừng núi hùng vĩ
Công viên Rừng quốc gia Trương Gia Giới, Trung Quốc
Nổi tiếng với nhiều ngọn núi đã truyền cảm hứng cho khung cảnh siêu thực của
Avatar, những mỏm đá nhô ra như cột trụ trong công viên quốc gia đầu tiên của Trung Quốc đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Vào mùa thu, khu rừng bên dưới những cột trụ cao chót vót khoác lên mình sắc đỏ cam. Tản bộ dọc theo dòng suối Golden Whip, đi thuyền tham quan hồ Bảo Phong hoặc đến các điểm ngắm cảnh tại Nguyên Giới Giới hoặc núi Thiên Tử để chiêm ngưỡng lá phong và bạch quả chuyển màu Hà Nội, Việt Nam
Là thành phố ít được biết đến để ngắm lá, nhưng trong thực tế, đây là điểm đến thu hút đông đúc du khách vào mùa thu với khí hậu mát mẻ và phong cảnh nên thơ trong thời điểm cây cối chuyển mùa, thay lá. Phố cổ Hà Nội lại càng rực rỡ sắc màu khi nhiệt độ xuống thấp. Dạo quanh hồ Hoàn Kiếm là cách tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng sắc đỏ và vàng của mùa thu. Tết Trung thu đánh dấu với âm nhạc truyền thống, múa lân và rất nhiều bánh Trung thu. Về đêm, phố phường được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng đủ hình dạng và kích cỡ, tạo nên cảnh tượng thực sự mê hoặc
Kyoto, Nhật Bản
Mùa thu là một trong những chủ đề yêu thích của các nhà thơ cung đình Kyoto. Sắc lá chuyển màu quanh những ngôi chùa lớn như Kiyomizu-dera, Tofuku-ji và Kodaiji đã thu hút những người yêu mùa thu trong nhiều thế kỷ. Lễ hội Arashiyama Momiji vào tháng 11 tổ chức nhiều sự kiện như diễu hành du thuyền thời Heian, các buổi trà đạo truyền thống và đi bộ đường dài. Mùa thu cũng là thời điểm để thưởng thức các sản vật theo mùa, chẳng hạn như hạt dẻ (hấp và ăn kèm với cơm), nấm matsutake (nướng) và bí đỏ Nhật Bản (thêm vào súp)
Công viên quốc gia thung lũng Cửu Trại Câu, Trung Quốc
Nằm ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, Cửu Trại Câu là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, sở hữu một số cảnh sắc mùa thu đẹp nhất Trung Quốc. Cửu Trại Câu bao gồm ba thung lũng xếp theo hình chữ Y trải dài khắp công viên. Các hồ trong thung lũng Nhật Trạch - hồ Ngũ Hoa, hồ Gương và hồ Gấu Trúc - mang đến khung cảnh tuyệt đẹp với sắc đỏ và vàng phản chiếu trên mặt nước xanh biếc...
