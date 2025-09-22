Điểm đến ở Việt Nam vào top ngắm lá mùa thu đẹp nhất châu Á

Mùa thu là một trong những chủ đề yêu thích của các nhà thơ cung đình Kyoto. Sắc lá chuyển màu quanh những ngôi chùa lớn như Kiyomizu-dera, Tofuku-ji và Kodaiji đã thu hút những người yêu mùa thu trong nhiều thế kỷ. Lễ hội Arashiyama Momiji vào tháng 11 tổ chức nhiều sự kiện như diễu hành du thuyền thời Heian, các buổi trà đạo truyền thống và đi bộ đường dài. Mùa thu cũng là thời điểm để thưởng thức các sản vật theo mùa, chẳng hạn như hạt dẻ (hấp và ăn kèm với cơm), nấm matsutake (nướng) và bí đỏ Nhật Bản (thêm vào súp)