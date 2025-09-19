Vượt qua Bangkok, điểm đến này ở Việt Nam có ẩm thực đường phố ngon thứ hai châu Á

Châu Á được coi là hình mẫu của
ẩm thực đường phố, được xếp vào hàng ngon nhất thế giới - cứ hỏi Michelin sẽ rõ. Hãy hình dung những chiếc chảo ngập trong lửa, những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu màu đỏ, và mùi hương lan tỏa. Danh sách 10 thành phố ẩm thực ngon nhất châu Á sau đây do tạp chí du lịch danh tiếng của Anh Time Out bình chọn. 1.Penang, Malaysia
Là sự pha trộn văn hóa giữa Mã Lai, Trung Quốc, Peranakan và Ấn Độ, Penang có cả một danh sách dài các món đặc sản để thử, bao gồm char kuey teow (mì xào), assam laksa (một loại laksa chua), roti canai (bánh mì dẹt Ấn Độ) và hokkien mee (một loại mì tôm). Nếu hỏi người dân địa phương xem nơi nào ngon nhất để thử từng món, bạn sẽ luôn nhận được những câu trả lời khác nhau
2.Hà Nội, Việt Nam
Thủ đô Việt Nam là nơi có vô số món ăn ngon được tìm thấy trong những con hẻm nhỏ, trên những bậc thang bê tông quanh co và trong những góc phố đông đúc. Có cả danh sách dài các món cần phải thử, từ bánh mì cho đến phở, bánh cuốn, bún chả...
3.Singapore
Ẩm thực đường phố Singapore ngon đến mức đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2020. Với hơn 200 khu ẩm thực đường phố để lựa chọn, có hàng ngàn gian hàng để bạn thưởng thức các món ăn đặc trưng
4.Mumbai, Ấn Độ
Dạo quanh ẩm thực đường phố Mumbai không dành cho những người yếu tim hay yếu dạ dày, nhưng hãy mạnh dạn lên, vị giác sẽ phải cảm ơn bạn. Ảnh hưởng từ người dân địa phương Maharashtri, nam Ấn Độ, Anh và Bồ Đào Nha đã hình thành nên nền ẩm thực đa dạng này
5.Chiang Mai, Thái Lan
Thật khó để có một bữa ăn tệ ở Chiang Mai. Thủ phủ phía bắc của Thái Lan nổi tiếng với ẩm thực Lanna, đặc biệt là ớt và các hương vị đậm đà như lạp xưởng và xúc xích heo cay cùng hàng chục khu chợ đêm để khám phá quanh tường thành bao quanh thành phố
6.Đài Nam, Đài Loan
Thành phố cổ kính này của Đài Loan được biết đến là nơi khai sinh và thủ phủ ẩm thực của hòn đảo. Tại đây, những công thức nấu súp thịt bò được yêu thích đã được hoàn thiện qua hàng trăm năm, truyền qua nhiều thế hệ. Một nguyên tắc nhỏ khi đến đây là hãy dạo quanh những con hẻm, ngang qua những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng và nghệ thuật đường phố, rồi chen chân vào bất kỳ hàng dài nào bạn thấy - món ngon có ở đó
7.Osaka, Nhật Bản
Được mệnh danh "nhà bếp của Nhật Bản", Osaka là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ ẩm thực đang tìm kiếm những món ăn giá cả phải chăng như takoyaki (bánh bạch tuộc viên) và okonomiyaki (phiên bản bánh xèo mặn của Nhật Bản)...
8.Bangkok, Thái Lan
Bangkok nổi tiếng với những món ăn đường phố thơm ngon, từ món trứng ốp la nhân cua trứ danh thế giới ở Jay Fai đến những khay xôi xoài. Đường Banthat Thong có hầu như tất cả các món Thái mà dạ dày bạn thèm muốn...
9.Phnom Penh, Campuchia
Là địa điểm ẩm thực đường phố chắc chắn bị đánh giá thấp, nhưng phố phường Phnom Penh không chỉ có nhện tarantula và bọ cạp chiên giòn. Hương vị nơi đây còn nhiều thứ hấp dẫn khác như cá amok là món ăn đặc trưng của Campuchia, được chế biến từ cá nước ngọt trộn với cà ri dừa, hấp trong lá chuối; num pang với pate là một phiên bản bánh mì Campuchia tươi ngon và gây nghiện
10.Thành Đô, Trung Quốc
Trung tâm của ẩm thực Tứ Xuyên, Trung Quốc, Thành Đô là thành phố ẩm thực được UNESCO công nhận, nổi tiếng với những món ớt cay tê tái.
Bình luận (0)