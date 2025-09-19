Vượt qua Bangkok, điểm đến này ở Việt Nam có ẩm thực đường phố ngon thứ hai châu Á

Thành phố cổ kính này của Đài Loan được biết đến là nơi khai sinh và thủ phủ ẩm thực của hòn đảo. Tại đây, những công thức nấu súp thịt bò được yêu thích đã được hoàn thiện qua hàng trăm năm, truyền qua nhiều thế hệ. Một nguyên tắc nhỏ khi đến đây là hãy dạo quanh những con hẻm, ngang qua những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng và nghệ thuật đường phố, rồi chen chân vào bất kỳ hàng dài nào bạn thấy - món ngon có ở đó