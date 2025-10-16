Ngắm chim quý trong Sách đỏ ở Phú Mỹ Hưng: Khoảnh khắc bình yên giữa TP.HCM

Chị Thanh Dung (26 tuổi) cho biết hồi tháng 8, chị có đọc thông tin về loài chim cổ rắn xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng thông qua báo chí và mạng xã hội. Sau đó, chị cũng tìm đến để quan sát. "Mình cần phải có máy ảnh để phóng to thì mới có thể thấy rõ, vì hòn đảo nhỏ ở hồ Bán Nguyệt ở khoảng cách cũng khá xa. Tuy nhiên ngoài loài chim này, mình cũng được nhìn thấy cò trắng, các loài chim ở khoảng cách gần, khá thú vị và hòa mình với thiên nhiên", cô gái chia sẻ