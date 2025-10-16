Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Ngắm chim quý trong Sách đỏ ở Phú Mỹ Hưng: Khoảnh khắc bình yên giữa TP.HCM

Cao An Biên
Cao An Biên
16/10/2025 11:45 GMT+7

Những ngày giữa tháng 10, nhiều người dân TP.HCM vẫn tìm tới hồ Bán Nguyệt thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng để ngắm và chụp ảnh chim cổ rắn, loài chim quý hiếm trong Sách đỏ.

Những ngày này, anh Trần Nguyễn Minh Quân sống ở phường Tân Mỹ (TP.HCM) thường xuyên ra khu vực hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng để chụp ảnh chim cổ rắn, loài chim quý hiếm trong Sách đỏ. Với anh, đây là khoảnh khắc thú vị và bình yên giữa lòng phố thị.

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 1.

Giữa khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện đại, tiện nghi, trong lòng hồ Bán Nguyệt nổi tiếng là một hòn đảo nhỏ cây cỏ um tùm, hoang sơ. Nơi đây có thảm thực vật phong phú khi là nơi sinh trưởng của các loại cây mái dầm, bần, dừa nước vốn những loại cây đặc trưng của những vùng đất sình lầy, giữ nguyên đặc tính sinh cảnh - thổ nhưỡng của vùng đất Nhà Bè xưa

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 2.

Anh Quân cho biết sống ở khu vực Q.7 cũ hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên anh thấy loài chim cổ rắn xuất hiện ở hồ Bán Nguyệt lâu đến như vậy. "Thường những năm trước, loài chim này đến hồ 2 - 3 tháng rồi bay đi. Tuy nhiên năm nay, tính tới giữa tháng 10, chúng xuất hiện gần 5 tháng. Có thời điểm tôi quan sát thấy có tới 7 con chim cổ rắn xuất hiện"

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 3.

Chim cổ rắn có thể bơi giống như một chiếc tàu ngầm với cả thân mình chìm dưới nước và cổ của nó chỉ nhô ra khi phát hiện thấy con mồi, rồi đâm phập vào mục tiêu của mình một cách đột ngột

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 4.

Hồ Bán Nguyệt có nhiều loài cá là món ăn "khoái khẩu" của chim cổ rắn. Anh Quân thích ngắm và chụp lại những bức ảnh là chúng săn mồi

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 5.

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 6.
Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 7.
Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 8.
Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 9.

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 10.

"Bên cạnh cư dân Phú Mỹ Hưng, có những ngày, hàng chục nhiếp ảnh gia, người dân tìm tới săn ảnh chim cổ rắn", anh Quân chia sẻ

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 11.

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 12.

Chim cổ rắn thường được gọi là chim điêng điểng, tên khoa học là Anhinga melanogaster, là một loài chim trong họ Anhingidae. Loài chim này được xếp vào nhóm 1B trong sách đỏ Việt Nam, phân loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 13.

Ngoài chim cổ rắn quý hiếm, hồ Bán Nguyệt còn là nơi sinh sống, trú ngụ của nhiều loài chim, cò, tạo nên hệ sinh thái đa dạng, phong phú

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 14.

Người dân TP.HCM ngắm loài chim quý trong Sách đỏ ở hồ Bán Nguyệt giữa tháng 10 - Ảnh 15.

Chị Thanh Dung (26 tuổi) cho biết hồi tháng 8, chị có đọc thông tin về loài chim cổ rắn xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng thông qua báo chí và mạng xã hội. Sau đó, chị cũng tìm đến để quan sát. "Mình cần phải có máy ảnh để phóng to thì mới có thể thấy rõ, vì hòn đảo nhỏ ở hồ Bán Nguyệt ở khoảng cách cũng khá xa. Tuy nhiên ngoài loài chim này, mình cũng được nhìn thấy cò trắng, các loài chim ở khoảng cách gần, khá thú vị và hòa mình với thiên nhiên", cô gái chia sẻ

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

 

 

Tin liên quan

Chim quý hiếm trong Sách đỏ xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng, người dân TP.HCM thích thú 'săn' ảnh

Chim quý hiếm trong Sách đỏ xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng, người dân TP.HCM thích thú 'săn' ảnh

Loài chim cổ rắn quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam bất ngờ bay về hồ Bán Nguyệt ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân TP.HCM thích thú ghi lại khoảnh khắc săn mồi của chúng.

Chim quý hiếm đổ về Sơn Trà: Bán đảo xanh Đà Nẵng thành 'hành lang quốc tế'

Tái thả hàng chục con chim thuộc danh mục quý hiếm, nguy cấp về tự nhiên

Khám phá thêm chủ đề

Hồ bán nguyệt Chim cổ rắn chim cổ rắn trong sách đỏ chim cổ rắn hồ bán nguyệt Phú Mỹ Hưng Sách đỏ chim quý trong sách đỏ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận