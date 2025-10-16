Ngắm chim quý trong Sách đỏ ở Phú Mỹ Hưng: Khoảnh khắc bình yên giữa TP.HCM

Những ngày này, anh Trần Nguyễn Minh Quân sống ở phường Tân Mỹ (TP.HCM) thường xuyên ra khu vực hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng để chụp ảnh
chim cổ rắn, loài chim quý hiếm trong Sách đỏ. Với anh, đây là khoảnh khắc thú vị và bình yên giữa lòng phố thị.
Giữa khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện đại, tiện nghi, trong lòng hồ Bán Nguyệt nổi tiếng là một hòn đảo nhỏ cây cỏ um tùm, hoang sơ. Nơi đây có thảm thực vật phong phú khi là nơi sinh trưởng của các loại cây mái dầm, bần, dừa nước vốn những loại cây đặc trưng của những vùng đất sình lầy, giữ nguyên đặc tính sinh cảnh - thổ nhưỡng của vùng đất Nhà Bè xưa
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN
Anh Quân cho biết sống ở khu vực Q.7 cũ hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên anh thấy loài chim cổ rắn xuất hiện ở hồ Bán Nguyệt lâu đến như vậy. "Thường những năm trước, loài chim này đến hồ 2 - 3 tháng rồi bay đi. Tuy nhiên năm nay, tính tới giữa tháng 10, chúng xuất hiện gần 5 tháng. Có thời điểm tôi quan sát thấy có tới 7 con chim cổ rắn xuất hiện"
Chim cổ rắn có thể bơi giống như một chiếc tàu ngầm với cả thân mình chìm dưới nước và cổ của nó chỉ nhô ra khi phát hiện thấy con mồi, rồi đâm phập vào mục tiêu của mình một cách đột ngột
Hồ Bán Nguyệt có nhiều loài cá là món ăn "khoái khẩu" của chim cổ rắn. Anh Quân thích ngắm và chụp lại những bức ảnh là chúng săn mồi
"Bên cạnh cư dân Phú Mỹ Hưng, có những ngày, hàng chục nhiếp ảnh gia, người dân tìm tới săn ảnh chim cổ rắn", anh Quân chia sẻ
Chim cổ rắn thường được gọi là chim điêng điểng, tên khoa học là Anhinga melanogaster, là một loài chim trong họ Anhingidae. Loài chim này được xếp vào nhóm 1B trong sách đỏ Việt Nam, phân loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Ngoài chim cổ rắn quý hiếm, hồ Bán Nguyệt còn là nơi sinh sống, trú ngụ của nhiều loài chim, cò, tạo nên hệ sinh thái đa dạng, phong phú
Chị Thanh Dung (26 tuổi) cho biết hồi tháng 8, chị có đọc thông tin về loài chim cổ rắn xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng thông qua báo chí và mạng xã hội. Sau đó, chị cũng tìm đến để quan sát. "Mình cần phải có máy ảnh để phóng to thì mới có thể thấy rõ, vì hòn đảo nhỏ ở hồ Bán Nguyệt ở khoảng cách cũng khá xa. Tuy nhiên ngoài loài chim này, mình cũng được nhìn thấy cò trắng, các loài chim ở khoảng cách gần, khá thú vị và hòa mình với thiên nhiên", cô gái chia sẻ
