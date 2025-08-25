Chim quý hiếm trong Sách đỏ xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng, người dân TP.HCM thích thú 'săn' ảnh

"Nhà ở gần khu vực này nên tôi thường đến quan sát các loài chim. Đến đây, tôi như được hòa mình với thiên nhiên, có hồ nước, cây xanh, nhiều loài động - thực vật, cảm giác rất thư giãn và yên bình. Nhiều năm nay, tôi thấy loài chim cổ rắn quý hiếm thường về đây trú ngụ một thời gian ngắn rồi rời đi. Riêng năm nay, tôi thấy chúng xuất hiện khá lâu, từ đầu tháng 6 và ở đến giờ là tháng 8. Ban đầu, tôi chỉ nhìn thấy 2 con, nhưng gần đây, tôi đã nhìn thấy được 4 cá thể chim cổ rắn ở khu hồ Bán Nguyệt", anh Quân chia sẻ