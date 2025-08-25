Chim quý hiếm trong Sách đỏ xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng, người dân TP.HCM thích thú 'săn' ảnh

Loài chim cổ rắn quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam bất ngờ bay về hồ Bán Nguyệt ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân TP.HCM thích thú ghi lại khoảnh khắc săn mồi của chúng.
Sống tại phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ), anh Trần Nguyễn Minh Quân cho biết những ngày cuối tháng 8.2025, anh thường xuyên ra khu vực hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng để "săn" ảnh các loài chim. Đặc biệt thời điểm này, anh phát hiện nhiều cá thể chim cổ rắn nằm trong Sách đỏ Việt Nam đang săn mồi ở khu vực này. Quan sát hình ảnh loài chim được chụp lại tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cũng xác nhận đây là loài chim cổ rắn quý hiếm.
Anh Quân rất thích quan sát và chụp ảnh chim cổ rắn khi chúng đang săn mồi. Loài chim này được xếp vào nhóm 1B trong sách đỏ Việt Nam, phân loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN
Những khoảnh khắc thiên nhiên thú vị được chụp lại giữa lòng khu đô thị Phú Mỹ Hưng
