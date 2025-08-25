Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chim quý hiếm trong Sách đỏ xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng, người dân TP.HCM thích thú 'săn' ảnh

Cao An Biên - Trần Nguyễn Minh Quân
25/08/2025 12:12 GMT+7

Loài chim cổ rắn quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam bất ngờ bay về hồ Bán Nguyệt ở Phú Mỹ Hưng, nhiều người dân TP.HCM thích thú ghi lại khoảnh khắc săn mồi của chúng.

Sống tại phường Tân Mỹ, TP.HCM (Q.7 cũ), anh Trần Nguyễn Minh Quân cho biết những ngày cuối tháng 8.2025, anh thường xuyên ra khu vực hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng để "săn" ảnh các loài chim. Đặc biệt thời điểm này, anh phát hiện nhiều cá thể chim cổ rắn nằm trong Sách đỏ Việt Nam đang săn mồi ở khu vực này. Quan sát hình ảnh loài chim được chụp lại tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cũng xác nhận đây là loài chim cổ rắn quý hiếm.

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 1.

Nằm giữa lòng hồ Bán Nguyệt là một hòn đảo nhỏ được nhiều người gọi là "hòn đảo bảo tồn". Khu vực này cây cỏ um tùm, hoang sơ, trái ngược hoàn toàn với sự sầm uất, hiện đại thường thấy của "khu nhà giàu" Phú Mỹ Hưng. Đây là nơi sinh trưởng của các loại cây mái dầm, bần, dừa nước vốn những loại cây đặc trưng của những vùng đất sình lầy, giữ nguyên đặc tính sinh cảnh - thổ nhưỡng của vùng đất Nhà Bè xưa

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 2.

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 3.

Khu vực hồ Bán Nguyệt với hệ sinh thái phong phú, đa dạng từ lâu nổi tiếng là "đất lành" để các loài chim, cò tìm đến săn mồi, trú ngụ

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 4.

Một người dân sống ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho biết nhiều năm nay, một số cá thể chim cổ rắn quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam thường xuyên bay về khu vực hồ Bán Nguyệt để săn mồi. Từ đây, nhiều nhiếp ảnh gia, người dân tìm đến quan sát, chụp ảnh

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 5.

"Nhà ở gần khu vực này nên tôi thường đến quan sát các loài chim. Đến đây, tôi như được hòa mình với thiên nhiên, có hồ nước, cây xanh, nhiều loài động - thực vật, cảm giác rất thư giãn và yên bình. Nhiều năm nay, tôi thấy loài chim cổ rắn quý hiếm thường về đây trú ngụ một thời gian ngắn rồi rời đi. Riêng năm nay, tôi thấy chúng xuất hiện khá lâu, từ đầu tháng 6 và ở đến giờ là tháng 8. Ban đầu, tôi chỉ nhìn thấy 2 con, nhưng gần đây, tôi đã nhìn thấy được 4 cá thể chim cổ rắn ở khu hồ Bán Nguyệt", anh Quân chia sẻ

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 6.
Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 7.
Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 8.

Anh Quân rất thích quan sát và chụp ảnh chim cổ rắn khi chúng đang săn mồi. Loài chim này được xếp vào nhóm 1B trong sách đỏ Việt Nam, phân loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 9.

Chim cổ rắn thường được gọi là chim điêng điểng, tên khoa học là Anhinga melanogaster, là một loài chim trong họ Anhingidae

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 10.

Đây là một loài chim nước của vùng nhiệt đới Nam Á và Đông Nam Á. Chúng có cái cổ dài và thon với mỏ thẳng, nhọn. Với nhiều người, việc nhìn thấy những loài chim quý hiếm bay về trú ngụ giữa TP.HCM vốn nổi tiếng nhộn nhịp, sôi động là điều thú vị và bất ngờ

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 11.

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 12.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là nơi trú ngụ, sinh sôi nảy nở của nhiều loài chim, cò

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN

Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 13.
Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 14.
Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 15.
Người dân TP.HCM thích thú ngắm loài chim quý bay về 'khu nhà giàu' Phú Mỹ Hưng - Ảnh 16.

Những khoảnh khắc thiên nhiên thú vị được chụp lại giữa lòng khu đô thị Phú Mỹ Hưng

ẢNH: TRẦN NGUYỄN MINH QUÂN


Khám phá thêm chủ đề

Phú Mỹ Hưng Khu đô thị Phú Mỹ Hưng Chim cổ rắn chim quý Sách Đỏ Việt Nam Sách đỏ
