Tiểu thương chợ Viềng bán 5 con bò 1 đêm ở phiên chợ duy nhất trong năm

Trong cái se lạnh của những ngày đầu xuân, dòng người nườm nượp đổ về chợ Viềng ở Nam Định – phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm, diễn ra vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng giêng. Ai nấy đều háo hức, không chỉ vì muốn sắm sửa chút lộc đầu năm mà còn bởi quan niệm lâu đời: “mua may, bán rủi” – mua một món đồ để lấy may mắn, đồng thời xua đi những điều không tốt của năm cũ. Chợ họp từ lúc trời còn chưa tắt nắng và kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau, trong không khí náo nhiệt, tấp nập của người mua kẻ bán.

Chợ Viềng Đông Nườm nượp ở phiên họp duy nhất trong năm ẢNH: NGỌC TRƯỜNG

Mọi người đi chợ Viềng lấy may đầu năm mới ẢNH: NGỌC TRƯỜNG

Ngay từ đầu chợ, những gian hàng đã rực rỡ ánh đèn, người mua chen chúc, kẻ bán không ngớt lời chào mời. Chợ Viềng không giống những khu chợ thông thường, bởi ở đây, người ta không mặc cả. Dù là một cái cuốc, một cây cảnh hay một món đồ giả cổ, giá bán ra sao thì người mua cũng vui vẻ chấp nhận, bởi họ tin rằng càng thuận lợi trong giao dịch, may mắn sẽ càng đến nhiều hơn trong năm mới.

Người mua không trả giá ở chợ Viềng

Nổi bật giữa phiên chợ là những gian hàng bán nông cụ – một hình ảnh hiếm thấy trong các khu chợ hiện đại. Những chiếc cuốc, xẻng, dao, liềm sáng loáng xếp thành từng dãy dài, trở thành biểu tượng cho sự chăm chỉ, lao động bền bỉ của nhà nông. Nhiều người mua chúng không hẳn để sử dụng mà chỉ đơn giản là để lấy lộc, cầu mong một năm làm ăn thuận lợi.

"Từ xưa đến giờ các cụ đi chợ xuân là để mua cây cối và công cụ nông nghiệp để cho một năm đầy may mắn. Người bán cũng lấy may cả năm, người mua cũng lấy may cả năm. Chủ bảo bao nhiêu họ cũng mua, mua lấy may", ông Đỗ Xuân Phương, tiểu thương bán nông cụ ở chợ, chia sẻ.

Gian hàng nông cụ, dao kéo đắt khách ẢNH: NGỌC TRƯỜNG

Một góc khác của chợ là khu bán đồ cổ và đồ giả cổ, nơi thu hút không ít người tò mò. Những chiếc đèn dầu cũ kỹ, máy nghe nhạc radio từ vài chục năm trước, những đồng tiền xu đã ngả màu thời gian… tất cả tạo nên một không gian hoài niệm, nơi người ta không chỉ mua hàng mà còn trao đổi những câu chuyện về quá khứ.

Hàng thịt bò thui đắt khách

Không thể không nhắc đến món đặc sản nổi tiếng của chợ Viềng – thịt bò thui. Đây là món ăn mà gần như bất kỳ ai đến đây cũng phải thưởng thức hoặc mua mang về. Người ta tin rằng ăn thịt bò đầu năm sẽ mang lại sự vững vàng, mạnh mẽ, bởi con bò là biểu tượng của sự kiên trì và sức bền. Những quầy thịt đỏ au, khói than nghi ngút, mùi thơm của thịt vừa nướng chín lan tỏa khắp không gian, kéo chân những thực khách dừng lại, cùng nhau nhâm nhi một miếng bò thui với ly rượu ấm, chuyện trò rôm rả trong không khí đầu xuân.

"Từ mùng 7 đến mùng 8 mình bán 5 con bò. Từ hồi xưa đến nay, các cụ nói là đi chợ Viềng phải mua thịt bò cho may mắn", chị Đoàn Thị Lệ, một tiểu thương bán thịt bò, chia sẻ.

Quầy thịt bò là điểm đặc trưng của chợ Viềng ẢNH: NGỌC TRƯỜNG

Chị Đoàn Thị Lệ cho biết năm nay chị bán được 5 con bò ẢNH: NGỌC TRƯỜNG

Chợ Viềng không đơn thuần là nơi mua bán, mà còn là dịp để mọi người tìm về với những giá trị truyền thống, kết nối với nhau qua những món đồ mang đầy ý nghĩa tâm linh. Không chỉ người dân Nam Định mà du khách từ khắp nơi cũng đổ về đây, hòa mình vào không gian văn hóa đặc biệt, nơi mà chỉ một lần trong năm, người ta có thể cảm nhận rõ rệt nhất sự giao thoa giữa đời sống vật chất và tinh thần.

Khi phiên chợ dần khép lại vào sáng sớm hôm sau, những bước chân rời đi nhưng lòng vẫn còn vương vấn. Ai cũng mang theo một món đồ, dù nhỏ bé nhưng chứa đựng niềm tin về sự khởi đầu mới suôn sẻ, may mắn. Và cứ thế, chợ Viềng tồn tại qua bao thế hệ, như một nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong dịp tết của người Việt Nam.