Chuyện về Mập - chú trâu mồ côi lớn nhanh như thổi nhưng vẫn thích làm nũng

Mập là tên con trâu đực hơn 2 tuổi, được vợ chồng anh Nguyễn Văn Quảng (42 tuổi, ở phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) đem về lúc mới lọt lòng. Thời gian qua, Mập được cộng đồng mạng yêu mến vì những clip đời thường rất dễ thương đăng trên trang cá nhân "Thợ rừng Yên Tử".

Cuộc đời mới của con nghé mồ côi

Vợ chồng anh Quảng là nông dân, quanh năm làm ruộng vườn. Khi rảnh, anh chị lên rừng tìm mật ong, một số loại cây thảo dược làm thuốc. Một ngày tháng 7 năm 2023, khi đang trên đường lên rừng tìm cây thảo dược thì chú nghé nhỏ khoảng 20 kg bỗng xuất hiện xin ăn.

Gia đình anh Quảng vốn yêu động vật, trong nhà nuôi nhiều chó, mèo... Các con của anh chị cũng thân thiết với những người bạn 4 chân. Vì thế, lúc thấy chú nghé con lạc mẹ nên vợ chồng anh rất thương, nhưng cũng lo lắng vì không thấy trâu mẹ đâu. Đi rừng không mang theo sữa nhưng thấy nghé con đói khát, anh chị lấy chút đường mang theo pha với nước lọc cho nghé uống cầm hơi.



Chú nghé Mập được anh Quảng bắt gặp trên rừng và thể hiện tình cảm với anh khi về nhà Ảnh: NVCC

Ở quê anh Quảng, người dân thả đàn trâu vài chục con lên rừng cho tự sinh tồn. Cả tháng mới lên thăm một lần. Theo anh Quảng, thông thường các con vật mới đẻ không bao giờ bỏ con, nên anh đoán mẹ của chú nghé này có thể bị gặp tai nạn, sinh khó nên đã chết.

"Biểu hiện của con nghé này rất lạ, như cần sự giúp đỡ, rất thân thiện. Khi chồng tôi ngồi xuống cho uống nước thì lấy đầu kê lên đầu gối của chồng tôi, nhìn rất thương", chị La Thị Thắng (38 tuổi, vợ anh Quảng) chia sẻ.

Về nhà, chị Thắng đăng lên các trang mạng xã hội tìm chủ nhưng không có hồi âm. 4 ngày sau đó, hôm nào họ cũng lên rừng tìm nghé con, mang theo sữa cho uống. Khi rời đi, 2 vợ chồng phải trốn vì chú nghé nhất quyết đi theo. Sợ nếu bỏ nghé lại thì trước sau gì cũng chết vì đói, anh chị quyết định dẫn về nhà.

Mập quấn quýt bên vợ chồng anh Quảng trong các sinh hoạt ở nhà Ảnh: NVCC

Những clip triệu view đầu tiên lúc vợ chồng anh Quảng gặp nghé con và cuộc sống sau 2 năm

Đường từ rừng về làng gập ghềnh nhiều đất đá. Đoạn nào bằng phẳng chị Thắng ôm nghé để chồng chở trên xe máy. Những đoạn dốc nguy hiểm phải đi bộ, nghé con lẽo đẽo theo sau. Thấy nghé con ốm yếu vì thiếu sữa mẹ, anh chị đặt tên là Mập, hy vọng chú nghé mau ăn chóng lớn.

"Khoảng 1 tuần sau, có người ở xã bên sang nhận nghé con. Họ bảo rằng con trâu mẹ bị chứng bỏ con sau sinh, đã từng bỏ rơi khiến con bị chết ngay sau đó", chị Thắng kể. Nghe người chủ bảo nếu đem về chắc sẽ bán thịt vì không thể đút sữa mỗi ngày. Vợ chồng anh chị quyết định trả một số tiền theo thỏa thuận, giữ Mập lại với gia đình.

Con trâu Mập thích ăn sáp ong, chơi với chó và trẻ con

Vợ chồng anh Quảng mua sữa, thức ăn riêng cho gia súc, chăm bẵm suốt cả năm trước khi Mập ăn cỏ hoàn toàn. Mập không nhớ mẹ, không kêu tìm mẹ mà quanh quẩn quanh sân nhà, khi thấy không có người mới kêu. Chú nghé quấn quýt với các thành viên gia đình anh Quảng và thích chạy nhảy cùng đàn chó.

Con trai của anh Quảng yêu thương Mập Ảnh: NVCC

Lớn lên, Mập có sở thích ngâm mình dưới ao. Để tránh ruồi muỗi cắn nên dù bận đến đâu buổi chiều anh Cảnh cũng tắm cho Mập sạch sẽ trước khi ngủ. Theo thói quen từ nhỏ, Mập hay dụi đầu vào người để bày tỏ tình cảm. Có lần anh Thắng chia sẻ clip Mập cọ đầu vào người anh khiến dân mạng một phen lo lắng, sợ cặp sừng to làm anh bị thương. Tuy nhiên, Mập rất khéo, chưa làm đau ai bao giờ.

Không chỉ ăn cỏ, Mập còn có sở thích ăn sáp ong, các loại thảo dược mát gan, củ ba kích... Vì thế, khi nào anh Quảng phơi dược liệu cũng phải canh chừng, sợ Mập thèm quá ăn vụng.

Chị Thắng cho biết, lúc nhỏ Mập thân thiện với tất cả mọi người nhưng giờ lớn thì đề phòng người lạ. Anh chị đã làm cho Mập một cái chuồng riêng có tường xi măng để giữ an toàn khi nhà có khách lạ đến.

Tuy lớn nhưng Mập vẫn nũng nịu, thể hiện tình cảm bằng cách dụi đầu Ảnh: NVCC

Trước đây, thỉnh thoảng khi lên rừng tìm thảo dược, vợ chồng anh Quảng mới làm clip đăng lên mạng xã hội. Từ ngày có Mập, từ video đầu tiên ghi lại khoảnh khắc thấy Mập trong rừng, cộng đồng mạng đã theo dõi xuyên suốt cho đến nay. Khi thấy các con của anh chị chơi đùa, Mập đến nằm cạnh bên. Giờ đây lũ trẻ con có thể cưỡi lên lưng Mập ra đồng chơi.

"Nhiều người bình luận bảo tôi quay nhiều clip về Mập. Họ chia sẻ bản thân như được trở về tuổi thơ từng được cưỡi trâu, dạo chơi trên cánh đồng... Clip về Mập giúp họ thấy thoải mái, bớt căng thẳng hơn giữa cuộc sống hiện đại nhiều áp lực", chị Thắng kể.

Từ đó, chú trâu tên Mập đã được cộng đồng mạng cả nước dành nhiều tình cảm đặc biệt. Có người còn gửi tặng Mập sữa và thức ăn.

Chị Thắng không rõ số cân nặng của Mập, chỉ biết giờ Mập đã ra dáng "thanh niên khỏe khoắn". Ở độ tuổi của Mập, ngày xưa nông dân đã bắt đầu cho đi tập cày ruộng. "Nhà chúng tôi tuy có ruộng, có vườn nhưng đã dùng máy cày từ lâu, không dùng sức trâu nữa. Cả nhà yêu thương và tiếp tục chăm sóc Mập cho đến cuối đời", chị Thắng nói.