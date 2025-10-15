Độc lạ miền Tây: Nuôi bầy chồn hương như thú cưng, tắm 2 lần/ngày như spa

"Sửa tính" cho chồn hương

Những con chồn hương nói trên đang được ông Trần Minh Nghiệm (45 tuổi) nuôi dưỡng tại cồn Sơn, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ (trước đây là P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Trong vườn trái cây tươi mát, ông Nghiệm làm dãy nhà nối dài nuôi 140 con chồn hương bố mẹ, mỗi con được nhốt trong lồng riêng. Buổi sáng của chúng phần lớn là dành thời gian để ngủ.

Sau khi được huấn luyện, những con chồn hương thoải mái vui đùa trên vai của ông Nghiệm ẢNH: THANH DUY

Riêng những con chồn hương trong diện huấn luyện thì được nuôi riêng. Ngày nào ông Nghiệm cũng cho chúng ra vườn chơi rồi lại đem vào nhà khi trời tối. Khi PV Thanh Niên đến thấy dưới tán cây nhãn già 2 con chồn hương đang quấn quýt bên nhau, trèo tới lui trong lồng. Thấy ông Nghiệm mang hộp thức ăn đến, cặp chồn luýnh quýnh chờ mở cửa. Vừa được thả ra, lần lượt từng con trèo lên vai ông đứng, đi loanh quanh trên cổ. Đây là 2 trong số 8 con chồn hương đã được ông Nghiệm huấn luyện thành công trong 2 năm qua.

Người nông dân miền Tây làm đẹp, cưng chiều chồn hương như thú cưng

Ông Nghiệm kể, ông bắt đầu nuôi chồn hương từ năm 2018 với chỉ 4 con giống. Nhờ chăm sóc mát tay, chồn hương cái mắn đẻ nên càng nuôi càng mê. Sau đó, ông Nghiệm đã đến Chi cục kiểm lâm, Sở NN-PTNT TP.Cần Thơ (cũ) xin cấp mã số trại, cấp phép gây nuôi nhiều hơn. Kiên trì nhân giống, đến nay ông Nghiệm đã có 140 con bố mẹ (60 con đực, 80 con cái - PV). Mỗi năm chúng sinh sản 2 lần, cho khoảng 250 - 270 con. Với chồn hương 2 tháng tuổi, trung bình ông Nghiệm bán 6 triệu đồng/cặp.

Với những con chồn hương bình thường, ông Nghiệm nuôi mỗi con trong một lồng. Tuy nhiên, sau khi "thuần hóa", chồn hương trở nên lành tính nên ông cho ở chung với nhau ẢNH: THANH DUY

Sau khi nuôi thương phẩm thành công, năm 2022, ông Nghiệm nghĩ đến một ý tưởng táo bạo: huấn luyện chồn hương làm du lịch. Bởi, khu vườn của ông nằm ở cồn Sơn giữa sông Hậu, mỗi năm khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan rất đông. "Trong các sở thú, tôi thấy con sư tử, con cọp, con heo người ta còn huấn luyện được. Biết đâu mình cũng huấn luyện được chồn hương nên cứ kiên trì", ông Nghiệm chia sẻ.

Ngay từ đầu, ông Nghiệm đã lường trước việc "sửa tính" của chồn hương là không dễ. Vì loài vật này có bản tính hoang dã, với bộ răng chắc khỏe, người ta chỉ nuôi nhốt trong lồng. Chúng cũng rất nhạy cảm với tiếng ồn, dễ chạy mất tăm khi được thả ra ngoài tự nhiên. Đặc biệt, chồn hương được ví là con "ngủ ngày, ăn đêm", nếu muốn làm dịch vụ du lịch thì phải sửa được múi giờ sinh học của nó.

Chồn hương được xem là loài vật "ngủ ngày, ăn đêm", nên khi ông Nghiệm huấn luyện đã rất kiên trì để sửa tính này ẢNH: THANH DUY

Chồn hương sau khi được huấn luyện thành công thì thức chơi đùa suốt ngày ẢNH: THANH DUY

Chẳng tham khảo sách vở, ông Nghiệm chỉ dùng kinh nghiệm của mình để uốn nắn chồn hương thành thú cưng. Theo đó, khi chồn hương con chào đời, chưa kịp mở mắt thì ông đã tách mẹ, nuôi ở lồng riêng. Làm như vậy để chúng thấy ông là người đầu tiên, tưởng bố mẹ sẽ dễ huấn luyện hơn. Thời gian đầu, ông mua sữa dành cho chó, mèo (dạng bột pha nước – PV) để chồn hương bú bình. Cứ thế đều đặn mỗi ngày 2 cữ sáng chiều, không cho ăn đêm. Để chúng không ngủ ngày, ông chịu khó dành nhiều thời gian cưng nựng, vuốt ve cả ngày. Lớn hơn một chút thì ông tập tành thả chúng đi lên tay, đứng trên vai để quen hơi người.

Chăm sóc kỹ lưỡng như thú cưng

Ban đầu, ông Nghiệm tưởng chồn hương cũng giống như chó, mèo nên đặt tên riêng. Tuy nhiên, việc gọi tên đã không gây chú ý được cho chúng, nên ông chuyển qua huấn luyện bằng thức ăn và có hiệu quả. Bây giờ, cứ ai cầm trên tay thức ăn, trái chôm chôm, trái nhãn là chúng dạn dĩ chuyền từ người này qua người khác như diễn xiếc. Khi chúng được thả ra ngoài cũng chỉ quanh quẩn trong vườn, vì biết đây chính là nhà của mình.

Chồn hương được huấn luyện quen hơi người nên thoải mái chơi đùa với khách du lịch ẢNH: THANH DUY

Đến nay, ông Nghiệm đã huấn luyện được 8 con chồn hương làm du lịch (3 con 10 tháng tuổi, 5 con 2 tháng tuổi - PV). Ông Nghiệm cũng muốn số lượng nhiều hơn, nhưng không phải con chồn hương nào cũng sửa tính được thành công. Theo ông, những con được lựa chọn huấn luyện đều giống đực. Bởi chồn hương đực toát ra mùi thơm nhiều hơn con cái. Và khi lớn, con đực cũng sẽ có bộ lông mượt mà, óng ánh, đẹp mắt hơn.

Mỗi ngày ông Nghiệm tắm cho chồn hương 2 lần. Tắm xong thì sấy khô, rồi mang đi phơi nắng để bộ lông được thơm pho, óng mượt ẢNH: THANH DUY

Để gây ấn tượng với khách du lịch, những con chồn hương được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ngoài việc vỗ béo ú thì chúng còn được thường xuyên làm đẹp. Ông Nghiệm vui vẻ nói: "Mỗi ngày tôi tắm cho chúng 2 lần bằng xà bông, sau đó dùng máy sấy khô rồi đem chúng đi phơi nắng. Móng chân của chúng thì được cắt mỗi tuần 1 lần để không gây ra những trầy xước. Loài này có 4 răng nanh, mỗi tháng là tôi lại mài giũa cho bớt sắc bén, dù chúng hiền lành, chưa từng cắn ai bao giờ".

Ông Nghiệm cắt móng chân cho chồn hương ẢNH: THANH DUY

Ông Nghiệm cho biết thêm, nhiều du khách đến đây thích trải nghiệm cảm giác cho chồn hương bò quanh cổ. Những bước đi của chúng gợi cảm giác nhột nên dễ làm họ thích thú bật cười. Với nhiều người, đây là thú cưng mới lạ nên đã tranh thủ chụp hình làm kỷ niệm.

Đã từng có một vị khách hỏi mua những con chồn hương đặc biệt này với giá hơn 20 triệu đồng/con nhưng ông chỉ muốn nuôi chứ không bán. Thậm chí, vụ sinh sản tới đây, ông còn kỳ vọng huấn luyện được thêm những con chồn hương nữa để trở thành "nhân viên cây nhà lá vườn" phục vụ khách du lịch.