Lần đầu tiên ở TP.HCM, thú cưng được vào trung tâm thương mại vui chơi

Lễ hội thú cưng Vietnam Pet Festival (MallPetFest 2025) được tổ chức tại Parc Mall (phường Chánh Hưng, quận 8 cũ) từ ngày 22 - 24.8.

"Đây là sự kiện dành cho chó cưng đầu tiên được tổ chức bên trong trung tâm thương mại, trước đó một số nơi đã cho phép dẫn mèo vào. Chúng tôi mong những bước tiến như thế này sẽ dần xóa bớt định kiến về việc chó mèo thì không sạch, không an toàn, được chấp nhận nhiều hơn tại các địa điểm công cộng", bà Nhan Lieu - Trưởng ban tổ chức chia sẻ.

Lần đầu tiên có trung tâm thương mại ở TP.HCM cho chó vào Ảnh: Phan Diệp

Hàng trăm thú cưng đến chơi ở trung tâm thương mại

Trong 3 ngày, người dân ở TP.HCM có cơ hội dẫn thú cưng của mình vào trung tâm thương mại tham gia nhiều hoạt động vui chơi, thi đấu. Khách vào cửa tự do, thú cưng đến cần đảm bảo một số yêu cầu về chích ngừa, xổ giun, chó lớn phải rọ mõm… và được hướng dẫn di chuyển lên lầu 5 tham gia sự kiện. Ban tổ chức có bố trí khu vực vệ sinh riêng dành cho chó mèo.

Sáng 23.8, bà Trần Ngọc Anh (71 tuổi, ở xã Bình Chánh) cùng các con dẫn chú chó cưng đã 8 tuổi của mình đến trung tâm thương mại rất sớm. Con chó được gia đình bà Anh diện quần áo đẹp, có dây xích, đặt vào trong ba lô mang trên vai. "Đây là lần đầu tiên chó của tôi được vào trung tâm thương mại mát mẻ và sang trọng như thế này, tôi thấy rất vui", bà Anh nói.

Bà Ngọc Anh vui khi được dẫn chú chó 8 tuổi của mình vào trung tâm thương mại Ảnh: Phan Diệp

Cũng chung niềm vui đó, anh Hồng Chí Thiệu (28 tuổi, ở phường Bình Trị Đông) dẫn chú chó gần 2 tuổi đến vui chơi. Bồng chú chó trên tay, anh Thiệu xúc động nói: "Sự kiện lần này đặc biệt khiến cộng đồng nuôi thú cưng bất ngờ, chó được cho phép vào trung tâm thương mại là điều tôi chưa từng thấy trước đây".

Bước ngoặt lớn với thú cưng ở TP.HCM

Để có được kết quả đặc biệt này ngoài sự nỗ lực của ban tổ chức còn có sự lắng nghe của những người quản lý trung tâm thương mại. Bà Nhan Lieu cho biết thêm: "Hồi tháng 2, chúng tôi đã tổ chức lễ hội thú cưng quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam ở Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), ghi dấu ấn tốt trong lòng khách tham quan và có kinh nghiệm làm tiền đề cho sự kiện lần này".



Thú cưng tự do vui chơi ở tầng 5 trung tâm thương mại Parc Mall Ảnh: Phan Diệp

Trong xã hội hiện đại, nhiều người đã xem chó, mèo… là thành viên trong gia đình nên cũng muốn dẫn "các con" đi chơi, đến các trung tâm thương mại. Bước ngoặt của sự kiện lần này có thể tác động đến nhiều đối tượng, các trung tâm thương mại, hàng quán có thể cởi mở hơn trong việc cho phép khách dẫn thú cưng vào. Người nuôi cũng ý thức hơn trong việc chăm sóc, trang bị cho thú nuôi tốt hơn khi dẫn đến nơi công cộng.

Các cuộc thi chuyên nghiệp trong khuôn khổ lễ hội Ảnh: Phan Diệp

Lễ hội thú cưng hồi tháng 2 tổ chức thành công, đã quyên góp được 50 triệu đồng tiền mặt và hàng trăm suất tặng cho 5 tổ chức cứu trợ. Lần này ban tổ chức cũng sẽ tiếp tục quyên góp từ các nhà tài trợ, các nhãn hàng, khách đăng ký cho thú cưng dự thi... để góp vào quỹ InterPetFest, hỗ trợ các tổ chức cứu hộ uy tín tại địa phương như: Saigon Animal Rescue (SAR) - tổ chức thiện nguyện chuyên cứu chữa thú cưng bị thương và tìm mái ấm mới và HavePaws - dự án phi lợi nhuận hợp pháp tại Việt Nam, hoạt động mạnh trong lĩnh vực triệt sản mèo hoang và chống nạn buôn bán chó mèo.